احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن البرمجيات الوسيطة.
يُمكنك تقديم تجربة أفضل في مكان العمل من خلال ضمان الأداء الوظيفي، والراحة، وسلامة المرافق وبيئة العمل.
اجمع بين حلول البرمجيات والأنظمة لتخزين أصولك الرقمية، وتنظيمها، وإدارتها، واسترجاعها، وتوزيعها بكفاءة.
تعرّف على كيفية التنسيق الفعال بين الموارد، والموظفين، والمعدات في أنشطة العمل والعمليات خارج مقار الشركة.
افحص المعدات للكشف عن العيوب شخصيًّا وعن بُعد باستخدام الصور الرقمية للحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
تعرّف على سبب حاجتك إلى المراقبة الآنية لحالة أصولك، وإلى خطة للحفاظ على تشغيلها بسلاسة عند حدوث أي أعطال.
تعرّف على سبب وكيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة دورة حياة الأصول لتحقيق الكفاءة التشغيلية والفعالية من حيث التكلفة.
تعلّم أساسيات تحليل الاهتزازات وكيف يساعد في تحديد الأعطال الميكانيكية وفترة التعطل المكلفة، ومراقبتها، ومنعها.
اجمع بين مهام الصيانة المنتظمة، والتعلّم الآلي، وتحليلات البيانات، والمراقبة التنبؤية لسلامة الأصول لمنع فترات التعطل.
تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في إدارة الأصول من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا.
تعرّف على أنظمة إدارة الأصول الذكية وكيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف.
شاهد وتعرّف على كيف يمكن أن تساعدك موازنة التحميل في الحفاظ على التجارب الرقمية، ومواقع الويب، والتطبيقات، وقواعد البيانات عالية الطلب.
|استفد من إدارة الأصول الذكية، والمراقبة، والصيانة التنبُّئية، وخطط الموثوقية في منصة واحدة.
|احصل على معلومات في الوقت المناسب لمراقبة تأثيرات الطقس والمناخ، والتنبؤ بها، والاستجابة لها، وبناء عمليات أكثر استدامة.
|يُمكنك تبسيط جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتوحيدها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.