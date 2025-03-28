إدارة الأصول
رسم توضيحي لإدارة الأصول من Think Hub

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ما هو التوءَم الرقمي؟

إنشاء نسخة افتراضية للمعارف والتحليلات في الوقت الفعلي.

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المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن البرمجيات الوسيطة.
ما هي إدارة المرافق؟

يُمكنك تقديم تجربة أفضل في مكان العمل من خلال ضمان الأداء الوظيفي، والراحة، وسلامة المرافق وبيئة العمل.

ما إدارة الأصول الرقمية؟

اجمع بين حلول البرمجيات والأنظمة لتخزين أصولك الرقمية، وتنظيمها، وإدارتها، واسترجاعها، وتوزيعها بكفاءة.

 ما إدارة الخدمة الميدانية (FSM)؟

تعرّف على كيفية التنسيق الفعال بين الموارد، والموظفين، والمعدات في أنشطة العمل والعمليات خارج مقار الشركة.

 ما الفحص البصري؟

افحص المعدات للكشف عن العيوب شخصيًّا وعن بُعد باستخدام الصور الرقمية للحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

 ما موثوقية الأصول؟

تعرّف على سبب حاجتك إلى المراقبة الآنية لحالة أصولك، وإلى خطة للحفاظ على تشغيلها بسلاسة عند حدوث أي أعطال.

 استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟

تعرّف على سبب وكيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة دورة حياة الأصول لتحقيق الكفاءة التشغيلية والفعالية من حيث التكلفة.

ما تحليل الاهتزازات وكيف يُمكن أن يساعد في تحسين الصيانة التنبؤية؟

تعلّم أساسيات تحليل الاهتزازات وكيف يساعد في تحديد الأعطال الميكانيكية وفترة التعطل المكلفة، ومراقبتها، ومنعها.

 ما الصيانة الوقائية؟

اجمع بين مهام الصيانة المنتظمة، والتعلّم الآلي، وتحليلات البيانات، والمراقبة التنبؤية لسلامة الأصول لمنع فترات التعطل.

مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في إدارة الأصول من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا.

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تعرّف على أنظمة إدارة الأصول الذكية وكيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف.

شاهد وتعرّف على كيف يمكن أن تساعدك موازنة التحميل في الحفاظ على التجارب الرقمية، ومواقع الويب، والتطبيقات، وقواعد البيانات عالية الطلب.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

IBM Maximo Application Suite 
استفد من إدارة الأصول الذكية، والمراقبة، والصيانة التنبُّئية، وخطط الموثوقية في منصة واحدة.
 احصل على رؤية تشغيلية لأصولك
IBM Environmental Intelligence Suite
احصل على معلومات في الوقت المناسب لمراقبة تأثيرات الطقس والمناخ، والتنبؤ بها، والاستجابة لها، وبناء عمليات أكثر استدامة.
 أدِر تأثير تغير المناخ
IBM Envizi ESG Suite
يُمكنك تبسيط جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتوحيدها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
 تبسيط عملية إعداد التقارير عن البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية (ESG)

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