استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟

الأصول هي شريان الحياة لأي عمل تجاري ناجح - بدءًا من البرامج المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة ووصولاً إلى خط الإنتاج الذي يمتد عبر المحيطات. إن أحد أهم القرارات الإستراتيجية التي يمكن لقائد الأعمال اتخاذها هو كيفية العناية بهذه الأصول على مدار عمرها الافتراضي.
سواء كنت تمثل مؤسسة صغيرة تمتلك أصولاً قليلة فقط أو شركة كبيرة ذات مكاتب تمتد حول العالم، فإن إدارة دورة حياة الأصول، جزء أساسي من العمليات. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبناء استراتيجية ناجحة.
أولاً، دعونا نتحدث عن ماهية الأصول ولماذا هي مهمة جدًا؟ تستخدم الشركات الأصول لتحقيق القيمة. هناك العديد من أنواع الأصول المختلفة، سواء مادية أو غير مادية. ومن الأمثلة على الأصول المادية؛ المعدات ومباني المكاتب والمركبات. بينما تشتمل الأصول غير المادية على الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
يمر كل أصل تكتسبه الشركة بست مراحل رئيسية على مدار حياتها، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا للصيانة وأساليب الإدارة لتزويد أصحابها بعائد استثمار كبير.
وفيما يلي المراحل الست لإدارة دورة حياة الأصول:
عندما تستثمر رأسمالك الذي كسبته بشق الأنفس في اقتناء الأصول، من المهم أن تحافظ على تشغيلها بأعلى مستوياتها لأطول فترة ممكنة. يمكن أن يؤدي تنظيم وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الأصول إلى إنتاج مجموعة واسعة من الفوائد لمجموعة، بما في ذلك ما يلي:
نظرًا للتعقيد المتزايد لصيانة الأصول والتقنيات المطلوبة لبناء إستراتيجية صيانة فعالة، تستخدم العديد من الشركات إدارة أصول المؤسسة، إلى جانب نظام إدارة محوسب فعال (CMMS) والقدرات المتقدمة لتتبع الأصول لإدارة أصولها الأكثر قيمة.
تعد أنظمة المؤسسات في إدارة الأصول (EAMs) أحد مكونات استراتيجية إدارة دورة حياة الأصل التي تجمع بين برمجيات وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة وبين برامج وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة أخرى لإطالة عمر الأصل وزيادة الإنتاجية. يعتمد الكثيرون على نظام إدارة صيانة محوسبة (CMMS) لمراقبة الأصول في الوقت الحقيقي والتوصية بالصيانة عند الحاجة. من خلال أنظمة إدارة الأصول عالية الأداء، تجري مراقبة الأداء و تحتفظ بسجل تاريخي للنشاط الحساس، مثل وقت شراء الأصل، ومتى تم إصلاحه آخر مرة، وكم كلف هذا الأصل المجموعة على مر الزمن.
أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) هي أنظمة برمجية تحافظ على قاعدة بيانات للعمليات في مجموعة وتساعد في تمديد عمر الأصل. تعتمد العديد من الصناعات على CMMS كأحد مكونات EAM، بما في ذلك التصنيع، وإنتاج النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والبناء، والنقل. واحدة من أهم ميزات أنظمة CMMS هي قدرتها على اكتشاف الفرص التي تتيح للشركات إجراء الصيانة الوقائية المنتظمة على أصولها الأكثر قيمة.
تساعد الصيانة الوقائية على الوقاية من الفشل المفاجئ للأصل من خلال التوصية بأنشطة الصيانة وفقًا للسجل التاريخي ومقاييس الأداء الحالية. ببساطة، يتعلق الأمر بإصلاح الأشياء قبل أن تتعطل. من خلال التعلم الآلي، وتحليلات البيانات التشغيلية، والمراقبة التنبئية لسلامة الأصول، تعمل إستراتيجيات إدارة دورة حياة الأصول عالية الأداء اليوم على تحسين الصيانة وتقليل مخاطر الموثوقية في عمليات المصنع أو الأعمال. يمكن أن تساعد أنظمة إدارة أصول المؤسسة EAM ونظام إدارة الصيانة عبر الكمبيوتر CMMS المصمم لدعم الصيانة الوقائية على إنتاج عمليات مستقرة وضمان الامتثال، وحل المشكلات التي تؤثر في الإنتاج—قبل حدوثها.
تتبع الأصل هو عنصر مهم آخر في إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصل. مثل EAM وCMMS، تحسنت قدرات تتبع الأصل أيضًا في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التكنولوجية. فيما يلي بعض التقنيات الأكثر فعالية المتاحة اليوم لتتبع الأصول.
تستفيد العديد من حلول إدارة دورة حياة الأصل (ALM) اليوم من التكنولوجية المتطورة مثل البيانات في الوقت الفعلي التي يتم تسليمها عبر إنترنت الأشياء (IOT)، والتحليلات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والقدرات المستندة إلى السحابة، والأتمتة القوية التي تساعد على تبسيط مهام سير العمل. تساعد إدارة الأصول المؤسسية (EAM) مع IBM Maximo Application Suite الشركات على تحسين أداء الأصول، وإطالة عمر الأصول، وتقليل فترة التعطل وخفض التكاليف. إنها منصة متكاملة تمامًا تستخدم أدوات التحليلات المتقدمة وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) لتحسين التوفر التشغيلي واكتشاف الفرص لإجراء الصيانة الوقائية.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.