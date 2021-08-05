ما المقصود بالصيانة الوقائية؟

هناك ميل للاعتقاد بأن الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية كيانان منفصلان تمامًا. ومع ذلك، فإن محاولة وضع العلاقة في إطار بسيط بين الصيانة الوقائية مقابل الصيانة التنبؤية تفوّت نقطة أساسية.



في الواقع، تُعدّ الصيانة التنبؤية شكلًا أكثر تطورًا من الصيانة الوقائية. كلا النوعين يهدفان إلى التنبؤ بالأعطال الميكانيكية ومنعها بشكل استباقي. لكن الصيانة التنبؤية تأخذ هذا المفهوم إلى مستوى أكثر تقدمًا.



تأمل قطعة واحدة من المعدات الصناعية. إذا كنا نمارس الصيانة الوقائية على تلك المعدات، فقد نستخدم معلومات عامة حول هذا النوع وطراز الماكينة لتقدير الوقت التقريبي الذي يجب أن تجري فيه الصيانة الدورية عليها. سنكون على علم تقريبي بموعد إجراء الصيانة.



أما الصيانة التنبؤية، فهي أكثر دقة إلى حد كبير، ولهذا السبب، تتطلب كمية أكثر بكثير من البيانات. يتم دمج المعلومات حول دورة الحياة المتوقعة لنموذج المعدات هذا مع البيانات التاريخية المتعلقة بأداء تلك الوحدة. وبمجرد أن يتم الحصول على تلك البيانات الإضافية، يمكن لنماذج الصيانة التنبؤية أن تقدم تنبؤات قوية تتيح للمشغلين معرفة موعد حدوث الأعطال في النظام بدقة.



ونظرًا لأن الإصلاحات المجدولة عبر الصيانات التنبؤية تحدث في الوقت المناسب تمامًا قبل الحاجة إليها (وليس وفقًا لجدول زمني عام)، لا تُجرى أي إصلاحات غير ضرورية- مما يساعد في الحفاظ على ميزانيات الصيانة أقل تكلفة.



تزدهر الصيانة التنبؤية بالتكامل مع إنترنت الأشياء. مع قيام الآلات بإرسال تحديثات مستمرة حول أنشطتها وحالتها، تحصل نماذج الصيانة التنبؤية الآن على وفرة من البيانات التي تحتاجها لتوليد تنبؤات الصيانة الضرورية.