ما المقصود بالصيانة المخطط لها؟

إذا كانت كل قطعة من المعدات أو الآلات أو مرافق التصنيع تعمل في حالة مثالية طوال الوقت، فستكون الصيانة غير ضرورية. لكن في الواقع، حتى أكثر المنتجات جودةً عرضة للتآكل والاهتراء، ما يستلزم الصيانة واستبدال الأجزاء وإجراء الإصلاحات للحفاظ على تشغيلها.

خلال الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر، كان الشكل السائد للصيانة هو "صيانة الأعطال" -المعروفة أيضًا بالصيانة التصحيحية أو الصيانة التفاعلية- حيث تتم الإصلاحات فقط بعد تعطُّل الآلة. ونظرًا لأن آلات هذا العصر كانت بسيطة نسبيًا ولا يتطلب إصلاحها خبراء متخصصين، فقد كانت هذه الطريقة تُعَد "أسهل وأبسط شكل للصيانة" في ذلك الوقت، وفقًا لتقرير خبراء الهندسة الصناعية.1

مع ازدياد تعقيد الآلات خلال الثورة الصناعية الثانية التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت الصيانة المخطط لها بدلًا من صيانة الأعطال في بعض قطاعات الصناعة. في دليل لشركة فورد للسيارات عام 1919، طُلب من القراء أن "يتعودوا على إجراء أي إصلاح أو تعديل فور اكتشاف الحاجة إليه" لأن "هذه العناية تستغرق وقتًا قليلًا وقد تساعد على تجنُّب التأخير أو الحوادث المحتملة في المستقبل".2

اليوم، عندما لا تعتمد المؤسسات على الصيانة المخطط لها -أي عندما لا تتوقع تدهور الأصول أو الأعطال وتعالجها بشكل استباقي للحفاظ على المعدات والمصانع في حالة تشغيل جيدة- قد تترتب عليها عواقب وخيمة. قد تُضطر إلى إجراء صيانة غير مخطط لها، والتي غالبًا ما تكون أكثر إجهادًا وتستهلك جهدًا ومالًا مقارنةً بالصيانة المخطط لها. على سبيل المثال، قد تضطر فِرق الصيانة إلى الإسراع في الحصول على الأجزاء اللازمة، ودفع مبالغ أكبر مما كانت ستدفعه عادةً لتفادي فترات انتظار طويلة. في الوقت نفسه، قد يؤدي التوقف غير المخطط له المرتبط بالصيانة غير المخطط لها أو الطارئة إلى الإضرار بأرباح الشركة بسبب خسائر في الإنتاجية والإيرادات؛ حيث وجدت دراسة شملت 100 شركة كبيرة من Forrester وIBM أن التعطل غير المخطط له يكلف 35% أكثر لكل دقيقة مقارنةً بالتعطل المخطط له.

قد يؤثِّر غياب برنامج صيانة مخطط له لدى الشركة أيضًا على سلامة بيئة العمل.تمت الإشارة إلى أعطال المعدات آلاف المرات في تقارير حوادث العمل التي أعدتها إدارة السلامة والصحة المهنية. يمكن للصيانة المخطط لها أن تمنع أعطال المعدات التي تؤدي إلى حوادث في مكان العمل وإصابة الموظفين.