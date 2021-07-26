تساعد إدارة المرافق على ضمان التشغيل والراحة والسلامة والكفاءة في المباني والأراضي والبنية التحتية والعقارات.
تشمل إدارة المرافق ما يلي:
أنواع إدارة المرافق: ينقسم المجال أساسًا إلى إدارة مرافق هندسية (Hard FM) وإدارة مرافق خدمية (Soft FM).
لكي يقدّم الأفراد أفضل أداء ويشعروا بالاندماج في بيئاتهم، لا بدّ أن يعملوا ويعيشوا في مبانٍ آمنة ومرحِّبة وفعّالة. تمتد إدارة المرافق لتشمل كل ما يُحيط بالناس داخل المرافق وعلى ساحاتها. فالأماكن التي يعملون ويلعبون ويتعلّمون ويعيشون فيها ينبغي أن تكون مريحة ومنتجة ومستدامة.
كما تُسهم إدارة مرافق متقنة في النتيجة المالية للمؤسسة، وتؤثّر في القيمة قصيرة وطويلة الأجل للعقارات والمباني والمعدات. يمكن أن تكون جهودك حاسمة في:
يقضي الناس 87٪ من وقتهم داخل المباني. اطّلع على سُبل تحسين عملياتك لجعل حياتهم أكثر راحة وزيادة الكفاءة.
في أول تقرير عالمي لها لسوق أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) ضمن سلسلة MarketScape، سلطت شركة الأبحاث IDC الضوء على نظام TRIRIGA لما تتمتع به من ابتكار ومرونة ووظائف وخبرةٍ قطاعية.
تُعدّ العقارات ثاني أعلى بندٍ للتكلفة في المؤسسة، ويمكن لإدارة المساحات بفعالية أن تحقق وفورات تصل إلى 30%.¹
يتجاوز متوسط المشروع الرأسمالي الميزانية بنسبة 80% ويتأخر 20 شهرًا عن موعده المقرر؛ واعتماد تقنيات إدارة المشاريع الرأسمالية قد يحقق خفضًا في التكاليف الإجمالية يصل إلى 45%.²
يمكن للمبنى الذكي ذي الأنظمة المتكاملة تحقيق وفورات بنسبة 30–50% في المباني القائمة منخفضة الكفاءة.4
تشمل تقنيات إدارة المرافق البرمجيات والأنظمة على حدٍّ سواء. وتولّد البيئات المبنية كمياتٍ هائلةً من البيانات عبر مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) وشبكات Wi-Fi والعدادات وأجهزة القياس والأجهزة الذكية.
وتُمكّن أكثر الحلول فاعلية أقسامَ إدارة المرافق من استثمار هذه البيانات عبر إدماج التحليلات والذكاء الاصطناعي (AI) في نظام إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS). توفّر هذه التقنيات قدرات معرفية تجعل إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب ممكنة، مما يتيح لك تحليل البيانات والتعلّم منها، والحصول على رؤية في الوقت الفعلي، وإجراء صيانة تنبؤية للمرافق، وإنشاء بيئات أكثر إنتاجية وفعالية من حيث التكلفة.
عبر العديد من القطاعات وأحجام الشركات، يتحمّل مديرو المرافق مجموعة واسعة من المسؤوليات اليومية المهمة. فهم مطالبون بالتخطيط المسبق وفي الوقت نفسه بالاستعداد لتنفيذ مهام متنوعة خلال أي يوم عمل. تشمل مسؤوليات مدير المرافق عادةً ما يلي:
وتشمل سُبل تحسين أداء كل من هذه المسؤوليات:
مع عودة العديد من المؤسسات إلى مكاتبها، يُفترض أن يصبح مكان العمل وجهةً يرغب الموظفون في ارتيادها والتعاون فيها، مع الحفاظ على التواصل الآمن فيما بينهم.
وفي عالم ما بعد الجائحة، يجب أن يلبي مكان العمل الجديد احتياجاتٍ أكبر: هل تعني الإنتاجية العمل وجهًا لوجه أم توفير وقت التنقّل للموظفين؟ ألق نظرة على مزايا وتحديات بناء نموذج مكان العمل الهجين .
قدّم للموظفين تجربة عمل أفضل. فمفهوم «أفضل مكان للعمل» يُعاد تعريفه بفعل كوفيد-19، وتغيّر توقعات الموظفين، وتطور التكنولوجيا. ولا تزال تجربة مكان العمل هي الفارق بين موظفين مندمجين ومنتجين وبين شركة تواجه معدلات دوران عالية واضطرابًا أكبر. تعرف على كيفية إنشاء تلك التجربة الجديدة.
شاهد كيف تقوم ISS بتحويل إدارة المرافق لأكثر من 25,000 مبنى حول العالم باستخدام TRIRIGA. أمثلة محددة على إدارة المرافق توضّح قيمة إنترنت الأشياء (IoT) مع تحوّل المباني والبيئات إلى كيانات أكثر تخصيصًا، وبساطة، وسهولة في الاستخدام.
مع بدء جائحة كوفيد-19، تمكنت GRE من نقل 95% من موظفي IBM على مستوى العالم من العمل في المكاتب إلى العمل من المنزل باستخدام حلولنا الخاصة. ونحن الآن نستعد للعودة إلى المكاتب مع القدرة على مراقبة الالتزام بالبروتوكولات المرتبطة بالجائحة والتحقق من المستندات الصحية.
