ما المقصود بتغيُّر المناخ؟

لطالما كان نظام المناخ الأرضي ديناميكيًا. على مدى الـ 800,000 سنة الماضية، شهدت الأرض، على سبيل المثال، ثمانية عصور جليدية، حيث غطت الصفائح الجليدية القطبية أجزاءً كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وقد توصَّل خبراء علوم المناخ إلى أنه خلال آخر عصر جليدي قبل أكثر من 11,000 عام، كانت درجات الحرارة العالمية أقل بحوالي 6 درجات مئوية (11 درجة فهرنهايت) في المتوسط مقارنةً بدرجات الحرارة العالمية في القرن العشرين.

تأتي الفترات الأكثر دفئًا بعد العصور الجليدية، ووفقًا لعلماء NASA، ترتبط هذه الدورات المناخية بدورات Milankovitch، وهي سلسلة من الحركات المدارية التي تؤثِّر في كمية الضوء والطاقة التي يمتصها كوكب الأرض من الشمس.1

هناك عوامل طبيعية أخرى تؤثِّر في المناخ، تُعرَف أيضًا باسم "القوى المناخية". تُصنَّف الثورات البركانية الكبيرة ضمن القوى المناخية؛ لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من هذه الثورات يمكن أن تُحدث تأثيرًا تبريديًا مؤقتًا. يتحول ثاني أكسيد الكبريت إلى حمض الكبريتيك الذي يتكثف على شكل جسيمات هوائية في الغلاف الجوي، ما يعكس إشعاع الشمس بعيدًا عن الغلاف الجوي للأرض. تَصِف هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ثوران جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 بأنه "بارز من حيث تأثيره في المناخ"، إذ أنتج أكبر سحابة من ثاني أكسيد الكبريت تم رصدها في التاريخ وساهم في تبريد الأرض لمدة ثلاث سنوات.2