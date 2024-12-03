يعود تاريخ البطارية، وهي من أشهر الاختراعات المصممة لتخزين الكهرباء، إلى عام 1800. حيث استخدم الفيزيائي الإيطالي أليساندرو فولتا كومة من أقراص النيكل وأقراص الزنك والوسادات المبللة بالماء المالح لتوصيل التيار الكهربائي. وبعد حوالي 60 عامًا، اخترع الفيزيائي الفرنسي غاستون بلانتي بطارية قابلة لإعادة الشحن باستخدام الرصاص وحمض الكبريتيك - والمعروفة باسم بطارية الرصاص الحمضية.

ثم، في أوائل القرن التاسع عشر، ابتكر المخترع الأمريكي Thomas Edison نوعًا مختلفًا من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، والذي استخدم النيكل والحديد. وطور المهندس الكيميائي الكندي Lewis Urry لاحقًا النموذج الأولي للبطارية القلوية الحديثة في عام 1957، بعد البحث في استخدام Edison للزنك.

وثمة شكلان آخران من أشكال تخزين الطاقة المستخدمة منذ فترة طويلة هما التخزين المائي المضخي وتخزين الطاقة الحرارية. وقد استُخدم التخزين المائي المضخي، وهو نوع من تخزين الطاقة الكهرومائية، منذ عام 1890 في إيطاليا وسويسرا قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.

تم استخدام تخزين الطاقة الحرارية (TES) في صناديق الثلج المصممة لحفظ الطعام في أوائل القرن التاسع عشر. ساعدت أنظمة تخزين الطاقة الحرارية الحديثة في تدفئة المباني وتبريدها منذ أوائل القرن العشرين.