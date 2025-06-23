حلول قطاع الكهرباء والمرافق العامة

يمكنك تسريع عملية تحويل الأعمال باستخدام حلول الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة

دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات ذهنية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.

احصل على الرؤى
حوّل نموذج عملك باستخدام التقنيات الذكية

تواجه شركات الطاقة والمرافق العامة تحديات كبيرة في المشهد الجغرافي السياسي، ما بين سوء الأحوال الجوية والمطالب التنظيمية والتوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة والمتجددة.

وقد ظهرت توجهات القطاع نتيجة لذلك، ومنها:

  • تحديث شبكات توزيع الكهرباء لتحسين التخزين وتقليل الانقطاعات
  • موارد الطاقة الموزعة بين المستهلكين مثل الألواح الشمسية والبطاريات
  • التحسين التشغيلي في كل شيء بدءًا من الاستدامة وحتى تجارب العملاء
  • استكشاف الوقود الخالي من الكربون للحلول منخفضة الانبعاثات

كيف يمكن لشركات الطاقة أن تحافظ على الميزة التنافسية في ظل التطورات الجديدة في عملية توليد الكهرباء؟ يمكن تلخيص ذلك في كلمتين: التحول الرقمي.

تعرّف على كيفية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية والحلول القائمة على البيانات المقدمة من شركة IBM والجاهزة للمؤسسات لأحدث التقنيات الرقمية من أجل تحويل شركتك بقطاع المرافق العامة وإعدادها للمستقبل، بدءًا من إدارة البيانات وحتى التفاعل مع العملاء.
حلول قطاع الكهرباء والمرافق العامة يمكنك تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل تقليل استهلاك الطاقة
ادمج الحوسبة المسؤولة في بيئة تقنية المعلومات لديك وتحكم في التأثير الاجتماعي من خلال بنية تحتية لتقنية المعلومات موفرة للطاقة.
حقق أهدافك من خلال إدارة المخاطر المناخية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
اجعل طموح الاستدامة واقعًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تجمع البيانات وتحسب نسبة الانبعاثات وتتبع مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة.
عمليات ذكية لتحسين إدارة الأصول
يمكنك تحسين أداء الأصول باستخدام مجموعة من التطبيقات الخاصة بالعمليات وأدوات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في قطاع المرافق العامة والطاقة.
تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي
يمكنك تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لشركتك بقطاع المرافق العامة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول.
استخدام الأمن الإلكتروني لإدارة التهديدات بشكل استباقي
يمكنك إدارة المخاطر وتعزيز أعمالك بفضل خدمات الأمن الإلكتروني التي تُحدد التهديدات والثغرات الأمنية الخطيرة وتمنعها من تعطيل عمليات الأعمال.
خدمات التحول الرقمي المقدمة من خبراء جديرين بالثقة
حوِّل عملياتك في قطاع المرافق العامة باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات التي تدمج عمليات التحسين وتوسع استخدام الأنظمة الذكية.
دراسات حالة
شعار Melbourne Water
Melbourne Water

تحسين إدارة مياه الأمطار من خلال الاستفادة من إمكانات تقنية إنترنت الأشياء وحلول IBM Maximo.

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شعار شركة Anglian Water
شركة Anglian Water

تقليل مخاطر الأعمال وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة الخدمات باستخدام خوادم ™IBM® Power Systems وقاعدة بيانات IBM Db2.

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شعار Downer
شركة Downer

توحيد جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتركيزها من خلال ميزة إعداد التقارير تلقائيًا التي توفرها IBM Envizi ESG Suite.

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شعار شركة Siemens Gamesa
شركة Siemens Gamesa

تعزيز كفاءة عمليات تصنيع ريشة التوربين باستخدام الرؤية الحاسوبية على Microsoft Azure.

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شعار شركة Horizon Power
شركة Horizon Power

تعزيز أتمتة عمليات الأعمال وكفاءتها مع IBM Cloud Pak.

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شعار شركة VPI
شركة VPI

المضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري من الانبعاثات باستخدام برنامج IBM Maximo.

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التوجهات في قطاع الكهرباء ومرافق الخدمات

يمكن أن يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات إمكانيات تطبيق أنظمة الطاقة النظيفة

تعرف على مدى مساعدة شركة IBM شركات المرافق العامة على قياس مدى تطور إمكانات التحول إلى الكهرباء النظيفة لديهم وتحديد الأولويات في عملية التحول.
هل سيتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من تحقيق وعد التوأم الرقمي في قطاع الطاقة والمرافق العامة؟

تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقنيات التوأم الرقمي بالقطاعات كثيفة الأصول مثل قطاع الطاقة والمرافق العامة.
استمتع بأدوات الطاقة وانبعاثات الكربون الجديدة بتطبيقات الأعمال لديك عند استخدام IBM Turbonomic

اقرأ عن كيفية مساعدة IBM Turbonomic العملاء على معرفة نسب استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في مراكز البيانات لديهم ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة.

التحول إلى استخدام الكهرباء بالقطاعات

تعرف على مدى تأثير التحول إلى استخدام الكهرباء بعمليات القطاعات في تغير المناخ
إدارة الأصول المستدامة لقطاع المرافق العامة

استكشف أهمية إدارة الأصول المستدامة لقطاع المرافق العامة.
تهيئة مرفق الخدمات الكهربائية للانتقال إلى الطاقة المستدامة

شاهد كيف يمكن للمرافق الكهربائية أن تُحدث فرقًا كبيرًا في جهود التحديث وإزالة الكربون.
نموذج IBM لاكتمال عملية التحول إلى الكهرباء النظيفة

اكتشف كيف يمكن لشركتك بقطاع المرافق العامة أن تزدهر خلال المرحلة القادمة من التحول في قطاع الطاقة.
IBM Sustainability Accelerator

تعرف على مدى دعم شركة IBM للمجتمعات المعرضة للخطر بيئيًا في جميع أنحاء العالم.
6 حقائق صعبة على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها

تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع ملموس. لنصنع مستقبلاً مستدامًا معًا.
الأحداث
تجمُّع في جناح IBM خلال مؤتمر الحوسبة الفائقة.

MWC 2025

اكتشِف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع نتائج أعمالك وإعادة تعريف الاتصال، خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس في برشلونة.

 تعرف على المزيد
الرئيس التنفيذي Arvind Krishna يقدِّم عرضًا في THINK

فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

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اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش إستراتيجية التحول الرقمي لديك ونضبط مسار العمل.
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