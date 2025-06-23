حلول قطاع الكهرباء والمرافق العامة

تواجه شركات الطاقة والمرافق العامة تحديات كبيرة في المشهد الجغرافي السياسي، ما بين سوء الأحوال الجوية والمطالب التنظيمية والتوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة والمتجددة.
وقد ظهرت توجهات القطاع نتيجة لذلك، ومنها:
كيف يمكن لشركات الطاقة أن تحافظ على الميزة التنافسية في ظل التطورات الجديدة في عملية توليد الكهرباء؟ يمكن تلخيص ذلك في كلمتين: التحول الرقمي.
تعرّف على كيفية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية والحلول القائمة على البيانات المقدمة من شركة IBM والجاهزة للمؤسسات لأحدث التقنيات الرقمية من أجل تحويل شركتك بقطاع المرافق العامة وإعدادها للمستقبل، بدءًا من إدارة البيانات وحتى التفاعل مع العملاء.
اكتشف كيف يمكن لشركتك بقطاع المرافق العامة زيادة عائد استثمار من مجال خدمة العملاء باستخدام IBM watsonx Assistant.
تحسين إدارة مياه الأمطار من خلال الاستفادة من إمكانات تقنية إنترنت الأشياء وحلول IBM Maximo.
تقليل مخاطر الأعمال وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة الخدمات باستخدام خوادم ™IBM® Power Systems وقاعدة بيانات IBM Db2.
توحيد جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتركيزها من خلال ميزة إعداد التقارير تلقائيًا التي توفرها IBM Envizi ESG Suite.
تعزيز كفاءة عمليات تصنيع ريشة التوربين باستخدام الرؤية الحاسوبية على Microsoft Azure.
تعزيز أتمتة عمليات الأعمال وكفاءتها مع IBM Cloud Pak.
المضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري من الانبعاثات باستخدام برنامج IBM Maximo.
تعرف على مدى مساعدة شركة IBM شركات المرافق العامة على قياس مدى تطور إمكانات التحول إلى الكهرباء النظيفة لديهم وتحديد الأولويات في عملية التحول.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقنيات التوأم الرقمي بالقطاعات كثيفة الأصول مثل قطاع الطاقة والمرافق العامة.
اقرأ عن كيفية مساعدة IBM Turbonomic العملاء على معرفة نسب استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في مراكز البيانات لديهم ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة.
تعرف على مدى تأثير التحول إلى استخدام الكهرباء بعمليات القطاعات في تغير المناخ
استكشف أهمية إدارة الأصول المستدامة لقطاع المرافق العامة.
شاهد كيف يمكن للمرافق الكهربائية أن تُحدث فرقًا كبيرًا في جهود التحديث وإزالة الكربون.
اكتشف كيف يمكن لشركتك بقطاع المرافق العامة أن تزدهر خلال المرحلة القادمة من التحول في قطاع الطاقة.
تعرف على مدى دعم شركة IBM للمجتمعات المعرضة للخطر بيئيًا في جميع أنحاء العالم.
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