للتغلب على المراقبة المجزأة وتمكين النمو وتبسيط العمليات في آن واحد، عقدت Matrix Renewables شراكة مع IBM لتنفيذ منصة مركزية ذكية مدعومة ببرنامج IBM® Maximo Renewables. ساهم هذا الحل في توحيد البيانات من كبار مزوِّدي أنظمة SCADA -بما في ذلك GPM وAlsoEnergy وInaccess- إضافةً إلى سبعة من مصنِّعي معدات التتبُّع الأصلية (OEMs)، ما أتاح رؤية شبه فورية عبر المحفظة بأكملها. ويوفر هذا أيضًا مرونة في اختيار نظام SCADA لكل مشروع، وفقًا لمتطلبات TSO وتفضيلات مزوِّدي EPC، دون فقدان سلامة البيانات ضمن نظام المراقبة الأعلى.

بدلًا من دمج أنظمة SCADA بشكل مباشر، عَمِل الفريق من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمزوِّدي SCADA، لكن ذلك أدى إلى تحديات جديدة مثل حدود تكرار الاستعلامات، وقيود المكالمات المتزامنة، وسيناريوهات انتهاء المهلة. على الرغم من هذه القيود، تم تحسين التكامل بعناية لضمان توافر البيانات بجودة عالية. أتاح حل IBM المرن أيضًا تكاملًا سلسًا مع الأنظمة المحلية مثل NControl في تشيلي، لضمان تغطية تشغيلية كاملة.

في صميم هذا التحول تكمن قدرات التحليلات المتقدمة من IBM، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي لاكتشاف ضعف الأداء، وكشف أوجه القصور الخفية، ودعم القرارات المعتمدة على البيانات التي تؤثِّر مباشرة في عائد الاستثمار (ROI). ومن خلال تحديد خسائر الطاقة واستعادتها، تكتسب Matrix Renewables ميزة استراتيجية في تحسين أداء الأصول.

كان نهج IBM الذي يركِّز على العميل عنصرًا أساسيًا في نجاح Matrix Renewables. أتاح وجود مدير مخصص لنجاح العملاء (CSM) إلى جانب الوصول إلى فريق الدعم العالمي من IBM وأدواته القوية، الحصول على توجيه استباقي، وحل مبكر لأخطاء SCADA، وتجربة تنفيذ سلسة. تمكَّنت Matrix Renewables من الانتقال من إجراءات المراقبة الفردية لكل موقع إلى نهج مركزي استباقي قائم على البيانات لتحسين أداء الأصول. وقد مكَّن هذا شركة Matrix من امتلاك تحكُّم مركزي مبسَّط، وتعزيز التقارير الداخلية والشفافية، والأهم من ذلك إرساء منصة مركزية قابلة للتوسع لمراقبة الأداء تمكِّن من تحقيق نمو قابل للتوسع.