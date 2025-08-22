منصة عالمية للطاقة المتجددة تتعاون مع شركة IBM لتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز شفافية البيانات، وتمهيد الطريق لتسريع النمو والابتكار في المستقبل باستخدام حلول قابلة للتوسع.
تُعَد Matrix Renewables من الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة، وقد اكتسبت سمعة راسخة من خلال التزامها المتميز بتطوير حلول مستدامة للطاقة عالميًا. بفضل محفظة متنوعة وعالمية من الأصول الشمسية، تهدف الشركة إلى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق نمو سريع مع تحسين كفاءة عملياتها.
قبل شراكتها مع IBM، واجهت Matrix Renewables تحديات تشغيلية في ضم الأصول الجديدة ومراقبتها بسرعة، نتيجة الاعتماد على أنظمة مراقبة لامركزية تستخدم عدة أنظمة للتحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA). وقد أدَّت هذه العمليات المجزأة إلى إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، وتأخيرات في حل المشكلات، ومشكلات خفية في تهيئة أنظمة SCADA، وضعف فعلية المراقبة على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، لم يتم تحسين التكاليف التشغيلية الهامشية، وتقيّدت قدرة الشركة على التوسع وتحقيق أهداف النمو طويلة المدى.
للتغلب على المراقبة المجزأة وتمكين النمو وتبسيط العمليات في آن واحد، عقدت Matrix Renewables شراكة مع IBM لتنفيذ منصة مركزية ذكية مدعومة ببرنامج IBM® Maximo Renewables. ساهم هذا الحل في توحيد البيانات من كبار مزوِّدي أنظمة SCADA -بما في ذلك GPM وAlsoEnergy وInaccess- إضافةً إلى سبعة من مصنِّعي معدات التتبُّع الأصلية (OEMs)، ما أتاح رؤية شبه فورية عبر المحفظة بأكملها. ويوفر هذا أيضًا مرونة في اختيار نظام SCADA لكل مشروع، وفقًا لمتطلبات TSO وتفضيلات مزوِّدي EPC، دون فقدان سلامة البيانات ضمن نظام المراقبة الأعلى.
بدلًا من دمج أنظمة SCADA بشكل مباشر، عَمِل الفريق من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمزوِّدي SCADA، لكن ذلك أدى إلى تحديات جديدة مثل حدود تكرار الاستعلامات، وقيود المكالمات المتزامنة، وسيناريوهات انتهاء المهلة. على الرغم من هذه القيود، تم تحسين التكامل بعناية لضمان توافر البيانات بجودة عالية. أتاح حل IBM المرن أيضًا تكاملًا سلسًا مع الأنظمة المحلية مثل NControl في تشيلي، لضمان تغطية تشغيلية كاملة.
في صميم هذا التحول تكمن قدرات التحليلات المتقدمة من IBM، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي لاكتشاف ضعف الأداء، وكشف أوجه القصور الخفية، ودعم القرارات المعتمدة على البيانات التي تؤثِّر مباشرة في عائد الاستثمار (ROI). ومن خلال تحديد خسائر الطاقة واستعادتها، تكتسب Matrix Renewables ميزة استراتيجية في تحسين أداء الأصول.
كان نهج IBM الذي يركِّز على العميل عنصرًا أساسيًا في نجاح Matrix Renewables. أتاح وجود مدير مخصص لنجاح العملاء (CSM) إلى جانب الوصول إلى فريق الدعم العالمي من IBM وأدواته القوية، الحصول على توجيه استباقي، وحل مبكر لأخطاء SCADA، وتجربة تنفيذ سلسة. تمكَّنت Matrix Renewables من الانتقال من إجراءات المراقبة الفردية لكل موقع إلى نهج مركزي استباقي قائم على البيانات لتحسين أداء الأصول. وقد مكَّن هذا شركة Matrix من امتلاك تحكُّم مركزي مبسَّط، وتعزيز التقارير الداخلية والشفافية، والأهم من ذلك إرساء منصة مركزية قابلة للتوسع لمراقبة الأداء تمكِّن من تحقيق نمو قابل للتوسع.
أدى دمج IBM Maximo Renewables إلى تحسينات كبيرة، بما في ذلك تقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 75%، وتقليل فترة التعطل بنسبة 10%، وزيادة ملحوظة في كفاءة الإنتاج السنوي. جاءت هذه التطورات مدفوعة بأتمتة توليد التقارير باستخدام أداة ذكاء أعمال (BI) داخلية مرتبطة بمستودع البيانات المدعوم ببرنامج IBM Maximo Renewables، ما أدى إلى تعزيز الشفافية عبر مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية والمالية.
يقول Víctor Martínez، رئيس إدارة الأصول في أمريكا اللاتينية وأوروبا بشركة Matrix Renewables: لقد أتاح IBM Maximo Renewables لمديري الأصول لدينا اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ما أدى إلى توفير رؤية أوضح عبر مؤسستنا وساعدنا على التوسع وتحسين عملياتنا بشكل أسرع.
أدى الانتقال من مراقبة الأصول اللامركزية واليدوية إلى منصة موحَّدة إلى تبسيط العمليات، ما مكَّن شركة Matrix Renewables من إنشاء تقارير ولوحات معلومات على مستويات متعددة في الوقت الفعلي. وقد ساعدت إشعارات التنبيه وضبط صلاحيات الوصول إلى الأدوات أيضًا على تحسين التعاون مع فرق التشغيل والصيانة (O&M) والمقاولين. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التمثيل الرقمي للأصول يُعتمد الآن أثناء إجراءات التشغيل الأولية، ما يضمن دقة نظام SCADA منذ البداية ويقلِّل من مشكلات الأداء المستقبلية.
لتعزيز قابلية التوسع والمرونة في عملياتها المستقبلية، تخطِّط شركة Matrix Renewables لمواصلة الاستفادة من هذه التكنولوجيا مع توسعها في محفظة الطاقة المتجددة على الصعيد الدولي. وتظل الشراكة مع IBM حجر الزاوية في التحول الرقمي للشركة، حيث تدفع الابتكار وتعزِّز الاستدامة في قطاع الطاقة المتجددة.
تُعَد Matrix Renewables منصة للطاقة المتجددة تم تأسيسها ودعمها بواسطة شركة إدارة الأصول البديلة العالمية TPG ومنصة الاستثمار المؤثِّرة الخاصة بها بقيمة 28 مليار دولار أمريكي. تتكوّن المحفظة الحالية لشركة Matrix Renewables من مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين والهيدروجين الأخضر بقدرة 15.5 جيجاواط في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.matrixrenewables.com.
