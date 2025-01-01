تُمكِّن IBM Maximo Renewables مشغلي الطاقة المتجددة من زيادة أداء الأصول إلى أقصى حد، وتقليل وقت التعطل إلى أدنى حد، وتحسين توليد الطاقة. يستفيد برنامج إدارة أداء أصول الطاقة المتجددة هذا من التحليلات المتقدمة والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة، ويحدد الأسباب الجذرية ويوصي بإجراءات تصحيحية في الوقت الفعلي تقريبًا. صُمم Maximo Renewables لأنظمة تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، ويساعد على سد الفجوة بين إنتاج الطاقة المتوقع والفعلي، ما يؤدي إلى زيادة الموثوقية والربحية.
من خلال عرض واحد، يمكنك الحصول على أبرز الأصول التي تحتاج إلى عناية فنية وفهم الأداء العام لكل محطة بسرعة.
جمع بيانات المحطة وتطبيق النماذج المدربة مسبقًا لتحديد أسباب ضعف الأداء والاستفادة من اقتراحات أوامر العمل لزيادة الإنتاج.
دمج بيانات الأداء في الوقت الفعلي تقريبًا من الأصول المتجددة واكتساب معارف قابلة للتنفيذ لتعزيز إنتاج الطاقة وتقليل وقت التعطل.
استخدم طرقًا مجربة لجمع البيانات وتنظيفها لإعطاء رؤية على مستوى المحفظة للمستخدمين، ما يعزز المواءمة السلسة مع متطلبات إعداد التقارير.
العمل على تقليص الفجوة بين توليد الطاقة المستهدف وتوليد الطاقة الفعلي من خلال التركيز على الأسباب الجذرية المحتملة لفقدان الطاقة. ومن خلال Map View، يمكنك مراقبة سلامة مجموعات الأصول المتجددة وتقييمها من خلال عرض واحد، وتسليط الضوء على الأصول التي تحتاج إلى عناية فنية وفهم الأداء العام لكل محطة بسرعة.
تُعد إدارة أداء الأصول المتجددة أمرًا مهمًا للغاية. استفد من بيانات المحطة عبر أصولك وطبق نماذج علم البيانات المدربة مسبقًا لتحديد أسباب ضعف الأداء، ما يؤدي إلى ممارسات الصيانة القائمة على الحالة وزيادة توليد الطاقة.
العمل برؤى فعالة من خلال تتبع عمليات الموقع وإدارتها لتشغيل الأصول المتجددة المهمة وصيانتها على النحو الأمثل. أتمتة مهام سير العمل لتحديد الأداء الضعيف والتوصية بالإجراءات وإنشاء أوامر العمل.
تحديد الخسائر المنهجية باستخدام التصوير الحراري بالطائرة من دون طيار، وتصوير مناطق محددة من أصول الطاقة الشمسية لديك، ما يوفر وقت مشغلي الأصول لديك.
ابدأ باستشارة خبير IBM في مجال مصادر الطاقة المتجددة لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Renewables.