برزت KP Group كواحدة من تكتلات الطاقة المتجددة الأكثر تنوعًا في الهند، بسعة مركبة تتجاوز 5.7 جيجاوات ومشاريع قيد الإنجاز. الشركة لديها هدف طموح يتجاوز 10 جيجاوات بحلول عام 2030. وتدير حاليًا محفظة طاقة متجددة تتجاوز 1.4 جيجاوات، موزعة على أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء الهند. نظرًا لتزايد قاعدة العملاء—التي تضم أكثر من 75 عميلًا لاتفاقيات شراء الطاقة ذات الوصول المفتوح (PPA) وأكثر من 130 عميلًا لمحطات الطاقة الخاصة (CPP)—أدركت المؤسسة الحاجة إلى تعزيز الرؤية وتحسين الكفاءة التشغيلية والتوسع بفعالية لتلبية الطلب المتزايد.

لدعم هذا الهدف، كلفت KP Group قسم خدمات التشغيل والصيانة التابع لها بمهمة دفع أداء الطاقة المستدامة عبر محفظتها المتنامية من محطات الطاقة الشمسية والهجينة. لكن النهج الحالي للرصد كان يتطلب الكثير من العمل اليدوي، مما حدّ من قابليته للتوسع وكفاءته. كان على المهندسين الوصول إلى نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) لكل محطة على حدة من خلال عناوين IP الثابتة—مما كان يتطلب غالبًا إبقاء عشرات علامات تبويب المتصفح مفتوحة في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، كان عليهم تتبع أوامر العمل دون اتصال بالإنترنت باستخدام جداول البيانات، مع عدم وجود نظام مركزي لإدارة التذاكر أو المشكلات. ومع توسع قاعدة الأصول، أدى هذا الإعداد المجزأ إلى خلق اختناقات، مما زاد من صعوبة توسيع نطاق العمليات.

حددت KP Group الحاجة إلى منصة مراقبة مركزية قائمة على السحابة لتوحيد عملياتها بالكامل وبيئة التشغيل والصيانة (O&M). لقد تصوروا حلًا شاملًا يتضمن تحليلات قائمة على الإجراءات، وتقارير على مستوى المديرين التنفيذيين، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التعاقدية، وتنبيهات قابلة للتخصيص. لقد كان الهدف يتمثل في دفع المرونة التشغيلية، وتقديم خدمة متفوقة، وتعزيز ثقة الأطراف المعنية على نطاق واسع.