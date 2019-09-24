الطاقة ومرفق الخدمة (E&U) توفر الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة، ولكن تعيقها البنية التحتية, القوى العاملة المتقاعدة، وعدم القدرة على التنبؤ بالإنتاج من موارد الطاقة الموزعة الجديدة.



IBM® Maximo® Application Suite ، وهو حل إدارة الأصول القائم على الذكاء الاصطناعي القائم على الذكاء الاصطناعي، العنوان هذه التحديات في ®توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ومجموعة المياه. تقدم ®ماكسيمو حلولاً خاصة بالصناعات مثل Maximo for Nuclear Power النباتات، و أفضل الممارسات إدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)), الوقائي والصيانة التنبؤ، التنبؤ عن بعد وأدوات السلامة والتنقل. مع عرض موحد، وسير العمل المتكامل ودعم الامتثال التنظيمي, ®يساعد Maximo مالكي الأصل على زيادة التوافر الأصلي وتقليل المخاطر التشغيلية وفترات التعطل غير المخطط لها والصيانة الروتينية غير الضرورية.

شاهد هذا العرض التوضيحي لرؤية مهندس موثوقية يعمل على تحسين موثوقية شبكة الطاقة باستخدام IBM Maximo Health و IBM Maximo Predict التطبيق مع لوحة معلومات معدة مسبقًا.