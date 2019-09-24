الطاقة ومرفق الخدمة (E&U) توفر الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة، ولكن تعيقها البنية التحتية, القوى العاملة المتقاعدة، وعدم القدرة على التنبؤ بالإنتاج من موارد الطاقة الموزعة الجديدة.
IBM® Maximo® Application Suite ، وهو حل إدارة الأصول القائم على الذكاء الاصطناعي القائم على الذكاء الاصطناعي، العنوان هذه التحديات في ®توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ومجموعة المياه. تقدم ®ماكسيمو حلولاً خاصة بالصناعات مثل Maximo for Nuclear Power النباتات، و أفضل الممارسات إدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)), الوقائي والصيانة التنبؤ، التنبؤ عن بعد وأدوات السلامة والتنقل. مع عرض موحد، وسير العمل المتكامل ودعم الامتثال التنظيمي, ®يساعد Maximo مالكي الأصل على زيادة التوافر الأصلي وتقليل المخاطر التشغيلية وفترات التعطل غير المخطط لها والصيانة الروتينية غير الضرورية.
شاهد هذا العرض التوضيحي لرؤية مهندس موثوقية يعمل على تحسين موثوقية شبكة الطاقة باستخدام IBM Maximo Health و IBM Maximo Predict التطبيق مع لوحة معلومات معدة مسبقًا.
استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والتحليل الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.
تمكين موظفي العمليات والصيانة والشؤون المالية من تحسين عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بجدولة الصيانة والاستبدال الأساسي واستثمارات البنية التحتية الجديدة لزيادة الربحية.
اجمع مؤشرات الأداء الرئيسية التاريخية والفورية وحللها لتحديد أصل السلامة والتنبؤ بالفشل الوشيك وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة باستخدام برنامجنا من الجيل التالي المتاح اليوم.
تعزيز الكفاءة عبر البنى التحتية لمرفق الخدمات مع تحسين إدارة الطاقة والبيئة وكفاءة المياه والانبعاثات والنفايات.
بدء عمليات التشغيل السريع مع نماذج البيانات المدمجة، سير العمل والعمليات الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء، ®توليد الطاقة والغاز ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي.