تحتاج أصولك المهمة والحساسة إلى جدول زمني مثالي لصيانتها بشكل وقائي يضمن استمرار الأداء الأمثل لها. لكن هذه البداية فقط. وتُعَد ممارسة الصيانة الصحيحة ضروريةً للانتقال من الصيانة بأسلوب رد الفعل إلى الصيانة الاستباقية.

يساعدك تنفيذ برنامج إدارة أداء الأصول (APM) من IBM على مراقبة أداء الأصول واكتشاف التدهور المستقبلي المحتمل مبكرًا، مما يُتيح لك معالجة المشكلات استباقيًا قبل وقوعها. كما أن الصيانة القائمة على مراقبة الحالة الفعلية للأصول تُطيل عمر أصولك الحيوية، وتخفض تكاليف الصيانة الإجمالية، وتقلل من فترات التعطل غير المخطط لها.