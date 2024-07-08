في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت مرافق التصنيع في اعتماد الكهرباء كوسيلة لتحقيق وفورات في التكاليف. واليوم، بعد مرور أكثر من قرنين من الزمان، نشهد نهضة في كهربة الصناعة: حيث تتوجه العمليات الصناعية نحو الكهربة أكثر من أي وقت مضى، من محطات الشحن في نيوجيرسي إلى إنتاج الصلب في نيوزيلندا.

لكن الدفع الحالي نحو الكهربة لا يهدف فقط إلى توفير المال بل لإنقاذ الكوكب أيضًا.

الكهربة هي تحويل جهاز أو نظام أو عملية تعتمد على مصادر طاقة غير كهربائية إلى جهاز أو نظام أو عملية تعمل بالكهرباء. في سياق مبادرات الاستدامة، تعتمد تقنيات الكهربة على الكهرباء المتجددة، وهي الطاقة الكهربائية النابعة من مصادر طاقة متجددة ونظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

على هذا النحو، أصبحت الكهربة عنصرًا أساسيًا لدعم التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، وهو جزء جوهري من حركة إزالة الكربون من الاقتصاد، وتحقيق صافي انبعاثات صفري والتخفيف من تغير المناخ. وكما أشار معهد IBM لقيمة الأعمال، "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الكربون"، حيث تبرز الكهربة في جميع الصناعات باعتبارها "ضرورةً مُلحّةً".