إعداد الحكومات لمواجهة الصدمات المستقبلية

تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
اقرأ المزيد عن الصدمات الاستعداد لحالات الطوارئ
صورة مبنى الكابيتول
 
تقديم الخدمات العامة بكفاءة وسرعة وتأثير

قدَّمت الحكومات في الأعوام القليلة الماضية حلولًا وخدمات حيوية للمواطنين خلال الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على قادة الحكومة استخدام المعرفة التي اكتسبوها على مر السنين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة. كما يجب عليهم أيضًا الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية. إذ إنّ زيادة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية الشديدة واضطرابات سلسلة التوريد ليست سوى بعض التحديات المعقدة التي تجعل الصدمات المستقبلية أكثر احتمالًا وتأثيرًا. ولزيادة الطمأنينة والثقة، يمكن لوكالات الحكومة تجسيد المعنى الحقيقي للحكومات الرقمية التي تعطي الأولوية لمصلحة المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وعمليات سير العمل التي تجعل تقديم الخدمات العامة الآمنة والموثوق بها ممكنًا.
المزايا زيادة أكثر من 4 أضعاف

في معدل التعيين السكني للسكان المشردين في مقاطعة سونوما مقارنة بمعدل التعيين القومي²

 زيادة أكبر من 20%

في المكالمات الشهرية إلى مركز الاتصال التابع لإدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي من خلال الاستفادة من حلول الوكيل الافتراضي للخدمة الذاتية³

 توفير 12 مليون دولار أمريكي

من قِبَل منظمة الدفاع الأمريكية باستخدام صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لطائرة معينة⁴
القدرات تجارب المواطنين وتصميمها

تحمل بوابة ميزات التوظيف التوقعات نفسها مثل منصة الوسائط المتدفقة. كذلك توفر قدرات التصميم الحائز على الجوائز سهولة الاستخدام ومرفق الخدمات والسرعة التي يطلبها المواطنون.

 استكشف قدرات التصميم التي نقدمها تقديم الخدمات والعمليات

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح تجارب متميزة للمواطنين. يمكن تقليل الأنشطة اليدوية والورقية من خلال الاستفادة من الأتمتة في إعادة تصور العمليات، ويؤدي هذا إلى زيادة مستويات الرضا والإنتاجية بين الفِرق في الحكومات المحلية ومؤسسات القطاع العام أيضًا، وبالتالي تحسين الاستدامة.

 استكشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من الكفاءة ورضا الموظفين تحديث التقنية

إنّ ابتكار الخدمات العامة التي يطلبها المواطنون في عصرنا الحالي ونشرها يتطلب ركيزة مرنة وآمنة. لذا فقد ساعدنا كبرى المؤسسات في العالم، بما في ذلك التي تقدم الخدمات الاستشارية الحكومية والاستراتيجية وخدمات تقديم المشورة والخدمات المالية وأي نوع من خدمات العمليات التجارية على الانتقال إلى استخدام خدمات السحابة الهجينة من خلال التركيز على القيمة والنتائج أولًا.

 استكشف قدرات السحابة والتحديث لدينا الابتكار الدفاعي والاستخباراتي

يُعد الأمن الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية، لكن الجاهزية الكاملة تعتمد على رقمنة العمليات. لذا تساعد IBM Consulting الأطراف المعنية والمنظمات غير الربحية والدفاعية والحكومية وحتى القطاع الخاص على إعادة تصور العمليات، والاستفادة من التقنيات للاستجابة بشكل أسرع إلى التهديدات أو حتى الحد من شدتها قبل أن تبدأ.

استكشف عملنا مع خدمات سلسلة التوريد لوزارة الدفاع الأمريكية تحديث السلامة العامة والأمن الإلكتروني

بلغ متوسط تكلفة عملية واحدة لاختراق أمن البيانات لمؤسسة عامة في عام 2022 أكثر من مليوني دولار أمريكي.¹ لذلك تساعد الاستراتيجيات الاستباقية مثل الثقة الصفرية والحوكمة الأكثر كفاءة وإدارة التغيير وعمليات المخاطر والامتثال على تأمين البيانات الحساسة والثقة في الحكومة.

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IBM Munich

ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والأسلوب الرشيق، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

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دراسات حالة
قاعة مدينة سونوما
ربط المتشردين بالخدمات الحساسة
أدى تحسين تكامل البيانات إلى تمكّن مقاطعة سونوما من نسج شبكة أمان اجتماعية أقوى وزيادة التعيين السكني وتقليل التشرد.
شخص على وشك أن تُؤخذ منه مسحة لإجراء اختبار كورونا
استخدام البيانات لمواجهة الجائحة في رود آيلاند
تعاونت IBM Consulting وولاية رود آيلاند لبناء بحيرة بيانات معتمدة على السحابة وعمليات آلية ما أدى إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات والقرارات التنفيذية.
جسر المشاة الجنوبي في كناري وارف، لندن
تحسين الاستجابة لوزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة
من خلال الاتصال بالبيانات المخزنة وتحليلها في التطبيقات الموزعة بشكل أكثر كفاءة، حسّنت وزارة العمل والمعاشات الاستجابة للمطالبات من أسابيع إلى أيام.
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تتطلَّع الحكومات إلى تطبيق الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحسين العمليات الضريبية.
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يقدر الخبراء أن الحاسوب الكمومي يمكنه كسر تشفير 2048 بت القياسي الحالي في وقت لاحق من هذا العقد.⁵ ما يعني أن المؤسسات العامة ومنظمات الدفاع بحاجة إلى تطوير استراتيجية وخارطة طريق للتنفيذ الآن.
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¹ IBM Cost of Data Breach 2022, © Copyright IBM Corporation 2022 
² IBM Sonoma County case study, © Copyright IBM Corporation 2022
³ IBM State of New Jersey Dept. of Community Affairs (DCA) case study, © Copyright IBM Corporation 2022
⁴ Bell Flight puts AI-based predictive maintenance into tomorrow’s aircraft fleets, © IBM Corporation 2020
⁵ Report on Post-Quantum Cryptography, National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce, 2016 (link resides outside ibm.com)