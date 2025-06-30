قدَّمت الحكومات في الأعوام القليلة الماضية حلولًا وخدمات حيوية للمواطنين خلال الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على قادة الحكومة استخدام المعرفة التي اكتسبوها على مر السنين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة. كما يجب عليهم أيضًا الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية. إذ إنّ زيادة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية الشديدة واضطرابات سلسلة التوريد ليست سوى بعض التحديات المعقدة التي تجعل الصدمات المستقبلية أكثر احتمالًا وتأثيرًا. ولزيادة الطمأنينة والثقة، يمكن لوكالات الحكومة تجسيد المعنى الحقيقي للحكومات الرقمية التي تعطي الأولوية لمصلحة المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وعمليات سير العمل التي تجعل تقديم الخدمات العامة الآمنة والموثوق بها ممكنًا.