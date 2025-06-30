قدَّمت الحكومات في الأعوام القليلة الماضية حلولًا وخدمات حيوية للمواطنين خلال الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على قادة الحكومة استخدام المعرفة التي اكتسبوها على مر السنين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة. كما يجب عليهم أيضًا الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية. إذ إنّ زيادة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية الشديدة واضطرابات سلسلة التوريد ليست سوى بعض التحديات المعقدة التي تجعل الصدمات المستقبلية أكثر احتمالًا وتأثيرًا. ولزيادة الطمأنينة والثقة، يمكن لوكالات الحكومة تجسيد المعنى الحقيقي للحكومات الرقمية التي تعطي الأولوية لمصلحة المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وعمليات سير العمل التي تجعل تقديم الخدمات العامة الآمنة والموثوق بها ممكنًا.
اعرف كيف يمكن لمؤسستك تحسين خدمة العملاء للمواطنين وتعزيز عائد الاستثمار بفضل استخدام IBM watsonx Assistant.
في معدل التعيين السكني للسكان المشردين في مقاطعة سونوما مقارنة بمعدل التعيين القومي²
في المكالمات الشهرية إلى مركز الاتصال التابع لإدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي من خلال الاستفادة من حلول الوكيل الافتراضي للخدمة الذاتية³
من قِبَل منظمة الدفاع الأمريكية باستخدام صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لطائرة معينة⁴
تحمل بوابة ميزات التوظيف التوقعات نفسها مثل منصة الوسائط المتدفقة. كذلك توفر قدرات التصميم الحائز على الجوائز سهولة الاستخدام ومرفق الخدمات والسرعة التي يطلبها المواطنون.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح تجارب متميزة للمواطنين. يمكن تقليل الأنشطة اليدوية والورقية من خلال الاستفادة من الأتمتة في إعادة تصور العمليات، ويؤدي هذا إلى زيادة مستويات الرضا والإنتاجية بين الفِرق في الحكومات المحلية ومؤسسات القطاع العام أيضًا، وبالتالي تحسين الاستدامة.
إنّ ابتكار الخدمات العامة التي يطلبها المواطنون في عصرنا الحالي ونشرها يتطلب ركيزة مرنة وآمنة. لذا فقد ساعدنا كبرى المؤسسات في العالم، بما في ذلك التي تقدم الخدمات الاستشارية الحكومية والاستراتيجية وخدمات تقديم المشورة والخدمات المالية وأي نوع من خدمات العمليات التجارية على الانتقال إلى استخدام خدمات السحابة الهجينة من خلال التركيز على القيمة والنتائج أولًا.
يُعد الأمن الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية، لكن الجاهزية الكاملة تعتمد على رقمنة العمليات. لذا تساعد IBM Consulting الأطراف المعنية والمنظمات غير الربحية والدفاعية والحكومية وحتى القطاع الخاص على إعادة تصور العمليات، والاستفادة من التقنيات للاستجابة بشكل أسرع إلى التهديدات أو حتى الحد من شدتها قبل أن تبدأ.
بلغ متوسط تكلفة عملية واحدة لاختراق أمن البيانات لمؤسسة عامة في عام 2022 أكثر من مليوني دولار أمريكي.¹ لذلك تساعد الاستراتيجيات الاستباقية مثل الثقة الصفرية والحوكمة الأكثر كفاءة وإدارة التغيير وعمليات المخاطر والامتثال على تأمين البيانات الحساسة والثقة في الحكومة.
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والأسلوب الرشيق، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
تساعد شركة Octo التي استحوذت عليها IBM في حل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الحكومة الفيدرالية باستخدام مزيج فريد من الخبرة في المجال وتطبيق التقنيات الناشئة.
تسلط الأحداث العالمية الضوء على الحاجة الملحة لتحديث تقنية المعلومات عبر جميع أنواع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعاقد الحكومي والخدمات الإنسانية واستشارات القطاع العام وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والمشتريات وخدمات الرعاية في القطاع الاجتماعي. لذا فإنّ بنية IBM السحابية الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي يوفران التحول الذي تتطلبه المجتمعات الصامدة ويتوقعه المواطنون.
تستخدم المدن في جميع أنحاء العالم السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتواصل لتحديث البنية التحتية العامة وتحسين خدمات النقل.
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¹ IBM Cost of Data Breach 2022, © Copyright IBM Corporation 2022
² IBM Sonoma County case study, © Copyright IBM Corporation 2022
³ IBM State of New Jersey Dept. of Community Affairs (DCA) case study, © Copyright IBM Corporation 2022
⁴ Bell Flight puts AI-based predictive maintenance into tomorrow’s aircraft fleets, © IBM Corporation 2020
⁵ Report on Post-Quantum Cryptography, National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce, 2016 (link resides outside ibm.com)