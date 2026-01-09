السيطرة على المستقبل: كيف توفِّر IBM Digital Intelligence Suite للدفاع ميزة القرار

يواجه قادة الدفاع عصرًا شديد التعقيد: عمليات متعددة المجالات، والتهديدات الإلكترونية، وتدفق هائل للمعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تسارع مستمر في تحديات الأمن العالمي. دورات اتخاذ القرار التي كانت تستغرق أيامًا في الماضي باتت بحاجة إلى التنفيذ في دقائق. لا تستطيع الأنظمة التقليدية مواكبة حجم وسرعة وتنوُّع البيانات المتدفقة إلى مراكز القيادة.

لمواجهة هذه التحديات، تعزز IBM قدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة للدفاع من خلال IBM® Digital Intelligence Suite for Defense. هذه الأداة هي أصل من IBM Consulting مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من الجيل التالي، ومصممة حول وكلاء ذوي هدف محدد. تمنح هذه الأداة عملاء القطاع الدفاعي والحكومي ميزة حاسمة، من خلال توفير رؤى سريعة، ومعلومات قابلة للتنفيذ، وأفضلية في اتخاذ القرار عبر واجهة مستخدم قائمة على اللغة الطبيعية.