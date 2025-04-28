إن إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي (DCA) و مجلس المرافق العامة في ولاية نيوجيرسي (NJBPU) هما وكالات حكومية تم إنشاؤهما لتوفير التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة الفنية للحكومات المحلية ومنظمات التنمية المجتمعية والشركات والمقيمين.
كانت عمليتهم يدوية وقائمة على الورق ومجزأة، حيث كان لدى الوكالات أنظمة منفصلة لم تتواصل مع بعضها البعض. تسببت هذه الكفاءة في تعقيد تقييم طلبات المزايا بشكل مفرط، وكانت الموافقات على المزايا تستغرق وقتًا أطول من المرغوب فيه. غالبًا ما كان السكان يقللون من استخدام هذه الخدمات بسبب التوجيهات غير الواضحة ومحدودية الوصول.
سعت الإدارة إلى الحصول على رؤية شاملة لسكانها وأسرهم—"فسيفساء بيانات"— لتبسيط وتحديث عملية تقديم الطلبات والفصل فيها وإدارة المزايا. وبشكل أكثر تفصيلاً، أرادت الوكالة بناء بوابة جديدة تدمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتقارير ولوحات المعلومات التي يستخدمها السكان ومحكمو إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (New Jersey DCA)، ومورّدو الخدمات، والمنظمات المجتمعية (CBOs) وأصحاب المصلحة الآخرون.
تضافرت جهود ®IBM Consulting وإدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي و مجلس المرافق العامة بولاية نيوجيرسي لبناء بوابة برنامج مساعد المرافق (UAP). يعمل هذا الموقع على تبسيط إدارة العديد من برامج الدولة، وهي:
كما قامت شركة IBM أيضًا بإنشاء بوابات لتسهيل البرامج المؤقتة:
كجزء من مشروع IBM Consulting for Microsoft، قام فريق IBM بتطبيق منهجية التفكير التصميمي من IBM لتصميم حل من شأنه أن يوفر إدارة حالة موحدة إلى جانب:
استخدمت فرق تسليم IBM Consulting أيضًا IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation التي تم إنشاؤها باستخدام ®IBM watsonx، وهي منصة مُزوَّدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنشاء مواد رئيسية لدعم البرنامج ومهام سير العمل الداخلية ومستندات إدارة المشاريع. وقد أدى هذا الحل إلى تعزيز الدقة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً.
توفر بوابة UAP تجربة لتغيير قواعد اللعبة للمقيمين والمُحكمين في إدارة الشؤون المجتمعية (DCA). وتكون النتيجة معالجة أسرع وأكثر دقة للمزايا وتتضمن:
"لقد قام فريق IBM بتكوين حل لمجلس المرافق العامة بولاية نيوجيرسي يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لمعالجة طلبات المساعدة في فواتير الخدمات، مما يسرع وصول هذه المساعدة إلى العائلات والمقيمين في نيوجيرسي، ويعزز أمنهم المالي وجودة حياتهم." John Harrison، مدير قسم شؤون المجتمع، تكنولوجيا المعلومات
في المستقبل، تساعد شركة IBM Consulting في دمج وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً مع بوابة UAP. باستخدام Microsoft Copilot Studio، سيقوم فريق IBM بتطوير ذكاء اصطناعي فاعل للإجابة على الأسئلة وتقييم الطلبات بشكل أفضل وفقًا للسياسات المعمول بها.
إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي هي وكالة حكومية أُنشئت لتقديم التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة التقنية للحكومات المحلية ومنظمات التنمية المجتمعية والشركات والأفراد لتحسين نوعية الحياة في نيوجيرسي. تقدم المنظمة برامج وخدمات تستجيب لقضايا تهم الجمهور، بما في ذلك السلامة من الحرائق والمباني، وإنتاج المساكن، والتخطيط والتنمية المجتمعية، وإدارة وتمويل الحكومات المحلية.
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