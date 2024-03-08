ما المقصود بالطاقة الحرارية؟

يعود أصل مصطلح "الطاقة الحرارية" إلى العصور القديمة (حوالي 500 سنة قبل الميلاد). ومع ذلك، فإن اكتشافها غالبًا ما يُنسب إلى James Prescott Joule، وهو عالم فيزياء ورياضيات ومنتج بيرة إنجليزي عاش في القرن التاسع عشر.

أجرى Joule تجارب على تحويل الطاقة الميكانيكية، ولاحظ أنه كلما تلاعب بسرعة مادة ما، أصبحت أكثر سخونة. ومن خلال ملاحظة التغيرات في درجات الحرارة الناتجة عن الاحتكاك والتفاعلات الكيميائية، اكتشف Joule أن الطاقة يمكن أن تتجلى في أشكال مختلفة، مثل الحرارة، وأن هناك علاقة مباشرة بين الحرارة والعمل الميكانيكي (الطاقة المنقولة من أو إلى شيء ما باستخدام القوة).

قوبل Joule والنتائج التي توصل إليها بالتشكيك طوال حياته المهنية. ومع ذلك، فإننا نقيس اليوم كمية العمل التي ينتجها النظام بوحدة الجول (joules)، وهي وحدة طاقة ضمن النظام الدولي للوحدات (SI). ومهدت اكتشافاته الطريق لقانون حفظ الطاقة، الذي ينص على أن الطاقة الإجمالية في النظام المعزول تظل ثابتة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى وضع القانون الأول للديناميكا الحرارية