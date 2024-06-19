ما المقصود بتحويل النفايات إلى طاقة؟

يُعَد حرق النفايات الصلبة لتوليد الكهرباء هو التطبيق الأكثر شيوعًا لتحويل النفايات إلى طاقة. على الصعيد العالمي، يتم استخدام حوالي 13% من النفايات البلدية كمادة وسيطة في منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة.1 تشمل النفايات البلدية الصلبة (MSW) النفايات الصلبة مثل نفايات الطعام، وعبوات المنتجات، والملابس، والأثاث، وقصاصات العشب من المصادر السكنية والتجارية والمؤسسية.

يمكن أن يكون تحويل النفايات إلى طاقة أحد الحلول العديدة لمشكلة النفايات المتزايدة في العالم؛ لأنه يمكن أن يقلل من حجم النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات. ويمكنه أيضًا إنتاج انبعاثات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنةً بالطرق الأخرى لإدارة النفايات.

يُعتبر تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بديلاً لإنتاج الطاقة القائم على الوقود الأحفوري، لكنه ليس مصدرًا للطاقة المتجددة؛ لأنه ليس موردًا طبيعيًا أو غير محدود مثل الرياح أو الشمس. كما أن تحويل النفايات إلى طاقة لا يُعدّ مصدرًا نظيفًا للطاقة بشكل تام؛ وذلك لأن عمليات حرق النفايات ونقل المواد اللازمة لهذه العملية تؤدي إلى انبعاثات كربونية وجسيمات هوائية أخرى.