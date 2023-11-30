اليوم، تعمل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كإطار توجيهي للدول عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة، على الرغم من أنها تعرضت لانتقادات لكونها واسعة النطاق وطموحة ويصعب تتبعها. ذكر النقاد أن بعض الأهداف ليست سوى حلول قصيرة الأجل وتتطلب مفاضلات (على سبيل المثال، القضاء على الجوع يأتي على حساب الاستدامة البيئية). وقد أشار آخرون إلى وجود أوجه تآزر بين الأهداف، مما يدعم فكرة أن خلق مستقبل مستدام يتطلب نهجًا أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار جميع أبعاد الاستدامة.

في عام 2019، نشرت شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي منظمة غير ربحية أطلقتها الأمم المتحدة، ورقة بحثية بعنوان "ستة تحولات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)." وكان الهدف هو تقديم نهج سياساتي منهجي لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد التحولات الستة التي يجب أن تحدث.

.

بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من الممارسات المستدامة التي يمكن للأفراد تطبيقها في حياتهم اليومية، مثل تقليل هدر الطعام، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل بصمتهم الكربونية. غالبًا ما يظهر تعبير "الترشيد، وإعادة الاستخدام، والتدوير" عند الحديث عن الاستدامة في سياق الحياة اليومية.

.

بالنسبة للشركات، تم إنشاء هيئات حاكمة متنوعة لوضع المعايير وتقديم التوجيهات لكي تتمكن الشركات من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والخير الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وهو منظمة غير ربحية تقوم بوضع وصيانة معايير خاصة بكل صناعة للمساعدة في توجيه الإفصاح عن معلومات الاستدامة من قبل الشركات للمستثمرين وأصحاب المصلحة الماليين الآخرين.

وبالمثل، قام مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) بتطوير معايير إفصاح خاصة بالصناعة للاستدامة بحيث يكون لدى الشركات أساس عالمي شامل للإفصاح عن الاستدامة. ويلعب كل من مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) ومجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) دورًا حاسمًا في مشهد الأعمال اليوم حيث يطالب أصحاب المصلحة بمزيد من الشفافية حول مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).