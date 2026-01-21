دليل إدارة البيانات لعام 2026 

اعثر على معلومات مفصلة حول مجموعة واسعة من مواضيع إدارة البيانات، بدءاً من أساسيات البيانات وقواعد البيانات إلى بنيات البيانات، وحوكمة البيانات، وغيرها المزيد.

By Alexandra Jonker , Erika Russi , Mark Scapicchio

إدارة البيانات هي الممارسة التنظيمية لجمع البيانات، وتنظيمها، وبنائها، وحوكمتها، ومعالجتها، وصيانتها بشكل آمن وفعال بحيث يمكن استخدامها في تحليلات الأعمال واتخاذ القرارات.

باتت إدارة البيانات تهتم بشكل متزايد بجعل البيانات "جاهزة للذكاء الاصطناعي" — أي عالية الجودة، ومتاحة، وموثوقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI ). أظهر استطلاع حديث أجرته Gartner للأبحاث والتحليلات أن 63 في المئة من المؤسسات تشعر بأنها لا تمتلك ممارسات إدارة البيانات المناسبة للذكاء الاصطناعي، أو غير متأكدة من امتلاكها لها.1

يقدم هذا الدليل الشامل نظرة عامة تغطي كل الجوانب؛ بدءًا من أساسيات إدارة البيانات، وصولاً إلى منصات البيانات، وبنية البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وغيرها.

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لمحة عامة

تساعد إستراتيجية إدارة البيانات المؤسسات على ضمان توافر البيانات دائمًا، وتكاملها، وحوكمتها، وأمنها، ودقتها. وهي تشكّل الأساس للتحول الرقمي، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

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بيانات

في جوهرها ، البيانات هي أي مجموعة من الحقائق أو الأرقام أو الكلمات أو الملاحظات أو غيرها من المعلومات المفيدة. ولكن البيانات تأتي بأشكال مختلفة، ولكل منها خصائص ومصادر وتنسيقات فريدة.

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قواعد البيانات

هنالك قاعدة بيانات لكل تطبيق من تطبيقات إدارة أو معالجة البيانات تقريباً. استكشف قواعد البيانات العلائقية، وقواعد البيانات الموجهة، وقواعد البيانات الموزعة، ومحركات الاستعلام—كلها تجدها هنا.

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منصات البيانات

منصات البيانات—بما في ذلك مستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، ومستودعات بحيرات البيانات—تُمكن من جمع البيانات وتحويلها وتحليلها وحوكمتها لمهام محددة.

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بنية البيانات

تصف بنية البيانات كيفية إدارة البيانات — بدءاً من جمعها وحتى استهلاكها — وتضع المخطط الأساسي لكيفية تدفقها عبر المؤسسة. كما أنها أساسية لعمليات معالجة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI).

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هندسة البيانات

يقوم مهندسو البيانات بتصميم نظم لتجميع البيانات وتخزينها وتحليلها على نطاق واسع، وتمكين المؤسسات من استخلاص الرؤى في الوقت الفعلي من مجموعات البيانات الضخمة.

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عملية نقل البيانات

استكشاف طرق نقل المعلومات الرقمية بين الأنظمة والأجهزة والمواقع، بما في ذلك نقل الملفات، وتدفق البيانات، وترحيل البيانات.

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تكامل البيانات

تكامل البيانات يدمج البيانات من مصادر متباينة، ويحولها إلى بنية متسقة، ويجعلها متاحة للمعالجة والتحليل واتخاذ القرار.

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معالجة البيانات

معالجة البيانات هي تحويل البيانات غير المنسقة إلى معلومات قابلة للاستخدام من خلال خطوات منظمة مثل جمع البيانات وإعدادها وتحليلها وتخزينها. اليوم، تُتيح تقنيات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي والمعالجة المتوازية —أو الحوسبة المتوازية— إجراء معالجة بيانات واسعة النطاق.

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البيانات الضخمة

البيانات الضخمة تشمل مجموعات بيانات هائلة ومعقدة في تنسيقات مختلفة، بما في ذلك البيانات المنظمة، وشبه المنظمة، وغير المنظمة، والتي تتطلب أساليب تحليلية متقدمة لاستخراج مرئيات ذات مغزى.

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إدارة بيانات المؤسسات

إدارة بيانات المؤسسات (EDM) هي إدارة البيانات على نطاق واسع—حيث تشمل تنظيم البيانات المؤسسية، وحوكمتها، وتحسينها طوال دورة حياتها، بدءاً من الإنشاء والجمع، وصولاً إلى التخزين، والتكامل، والاستخدام، وحتى الأرشفة أو التخلص النهائي منها.

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جودة البيانات

تقيس جودة البيانات مدى تلبية مجموعة البيانات لمعايير الدقة، والاكتمال والصلاحية والاتساق والتفرد والتوقيت المناسب والملاءمة للغرض. وهي أمر حاسم لجميع مبادرات حوكمة البيانات داخل المؤسسة.

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حوكمة البيانات

تساعد حوكمة البيانات في ضمان توافر البيانات وأمنها وسلامتها، وذلك من خلال تحديد وتطبيق السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها.

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أكاديمية الذكاء الاصطناعي

هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

استكشف سبب أهمية البيانات عالية الجودة للاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي.
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المحررون

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Erika Russi

Data Scientist

IBM

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

عرض ثلاثي الأبعاد لمجموعة من الرموز المصطفة مثل كاميرا ومقبض مستوى الصوت وحافظة
اقرأ دليل قادة البيانات لتتعرّف على كيفية تهيئة بيانات مؤسستك للذكاء الاصطناعي.

الموارد

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شرح إدارة البيانات

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