ما المقصود بالقياس عن بُعد؟

يؤدي القياس عن بُعد دورًا أساسيًا في صناعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطيران والسيارات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوفر للمؤسسات رؤًى قيّمة حول أداء الأنظمة وسلوك المستخدم والأمن والكفاءة التشغيلية. في الصناعات التي تعتمد على الأصول المادية، مثل الزراعة والمرافق والنقل، تستخدم المؤسسات القياس عن بُعد لتسجيل قياسات مثل درجة الحرارة وضغط الهواء والحركة والضوء. أما في مجال الرعاية الصحية، فتُتيح أنظمة القياس عن بُعد تتبُّع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين.

في كلتا الحالتين، تعمل الأدوات المادية وأجهزة الاستشعار على جمع البيانات من العالم الواقعي وإرسالها إلى مستودع مركزي. وغالبًا ما يتم نقل البيانات باستخدام بروتوكول اتصال متخصص مثل Modbus أو PROFINET أو OPC Unified Architecture أو EtherNet / IP لمزيد من التحليل.

ومع ذلك، لم يتم تصميم المستشعرات الفيزيائية لالتقاط مؤشرات الأداء الرقمية مثل معدلات الأخطاء، واستخدام الذاكرة، وأوقات الاستجابة، ومدة التشغيل، وزمن الانتقال. فبدلًا من ذلك، تعتمد فِرَق تكنولوجيا المعلومات على تزويد الأجهزة بالأدوات اللازمة، غالبًا من خلال وكلاء برمجيين - مستشعرات رقمية مبرمجة لمراقبة النظام وجمع البيانات ذات الصلة بشكل تلقائي. وغالبًا ما يتم تنظيم هذه البيانات على شكل مقاييس وأحداث وسجلات وتتبعات (MELT)، حيث يلتقط كل منها رؤية مختلفة لسلوك النظام ومهام سير العمل التشغيلية والجداول الزمنية للأداء.

بدأت الحدود الفاصلة بين أنظمة القياس عن بُعد المادية والرقمية تتلاشى، خاصةً مع تزايد اعتماد المؤسسات على استراتيجيات التحول الرقمي، التي تهدف إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل.



على سبيل المثال، قد تستخدم الصناعات المادية التقليدية مثل التصنيع أجهزة الاستشعار لالتقاط استهلاك الطاقة ومراقبة الجودة والظروف البيئية. وفي الوقت نفسه، قد تعتمد على الوكلاء البرمجيين للتتبُّع المتقدم للأصول والصيانة الوقائية ومراقبة تدفق الإنتاج. لهذا السبب، يركِّز هذا المقال بشكل أساسي على القياس عن بُعد في تكنولوجيا المعلومات ودوره المتزايد في بيئات المؤسسات الحديثة.

يتضمن أساس القياس عن بُعد في تكنولوجيا المعلومات خمس خطوات رئيسية:

جمع المقاييس والأحداث والسجلات والتتبعات من مصادر بعيدة متفرقة باستخدام المستشعرات أو الوكلاء البرمجيين.



نقل تلك البيانات إلى مستودع أو جهاز توجيه مركزي عبر الواي فاي، أو الأقمار الصناعية، أو الراديو، أو أي وسيلة اتصال أخرى.



معالجة البيانات الواردة وتنظيمها بحيث يمكن الاستعلام عنها بسهولة.



الحفاظ على البيانات باستخدام حل تخزين مثل قاعدة بيانات السلاسل الزمنية أو مستودع البيانات أو بحيرة البيانات.



تحليل البيانات وتفسيرها وتصورها لاتخاذ قرارات عمل أكثر استنارة، غالبًا بمساعدة منصة قابلية الملاحظة.

تساعد استراتيجيات القياس عن بُعد الفعَّالة المؤسسات على تحقيق قابلية الملاحظة الشاملة للبنية التقنية، أي القدرة على فهم الحالة الداخلية لتقنية ما من البداية إلى النهاية بناءً على مخرجاتها الخارجية.

يُعَد القياس عن بُعد أيضًا عنصرًا أساسيًا في إنترنت الأشياء، وهو إطار عمل يزوِّد الأجهزة بمستشعرات متقدمة وبرمجيات واتصال شبكي، ما يمكِّنها من التواصل وتبادل البيانات عبر النظام.