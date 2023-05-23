ما المقصود بالنقل الذكي؟

فيما يلي بعض الأمثلة على النقل الذكي وكيف يمكن أن يفيد المدينة:

موقف سيارات

كل سائق مرّ بتجربة البحث عن موقف سيارات لمدة 30 دقيقة أو أكثر، يكون مقتنعًا بأن كل الأماكن الشاغرة قد امتلأت قبل وصوله مباشرةً. إنها مشكلة مزعجة لها حل واضح: إضافة أجهزة استشعار إلى أماكن وقوف السيارات. بهذه الطريقة، يمكن للسائقين العثور على موقف شاغر مسبقًا، واستخدام هواتفهم الذكية أو شاشات القيادة للانتقال مباشرةً إلى المكان، بدلًا من التجول بلا هدف.

شبكات النقل الذكي

يبثّ العديد من إدارات النقل المحلية والوطنية حاليًا تحديثات جداول النقل العام في الوقت الفعلي وإشعارات توقفات الصيانة عبر أنظمة التحكم المركزية. يمكن للمواطنين والركاب الوصول إلى هذه المعلومات عبر هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر من خلال التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي أو المتصفحات، لكن هذا يجب أن يكون الحد الأدنى المتوقع.

سيتمكَّن الجيل القادم من أنظمة النقل الذكي من الإبلاغ عن احتمال تعطل أجزاء في القطارات أو الحافلات، ما يسمح للمشغِّلين بإخراج المركبات من الخدمة لإصلاحها قبل أن تتعطل في أثناء وجود الركاب على متنها. يشمل الاستثمار في شبكات النقل أيضًا إنشاء سكك حديدية عالية السرعة قادرة على نقل المزيد من الأشخاص بين الوجهات، ما يخفف الازدحام المروري ويَحُدّ من الأثر البيئي لقيادة السيارات الفردية.

إدارة حركة المرور بشكل أفضل

ينتج الازدحام المروري عن عدة أسباب متفرقة، مثل حوادث السيارات وشبكات المرور الصارمة وسوء الأحوال الجوية والنمو السكاني والبنية التحتية دون المستوى المطلوب. وفي حين أن لكل منها حلًّا (بمستويات مختلفة من التعقيد)، يمكن للنقل الذكي معالجتها جميعًا:

حوادث المركبات: يمكن للمركبات المتصلة المزوَّدة بأجهزة استشعار أن تمنع وقوع الحوادث، وغالبًا ما يحدث ذلك قبل أن يعرف السائق أن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث.

تاريخيًا، كانت إشارات المرور تتغير بناءً على نوافذ زمنية محددة مسبقًا بغض النظر عن أي تأثيرات غير متوقعة. في حين أن النوافذ الزمنية لتغيير إشارات المرور قد تختلف خلال أوقات مختلفة من اليوم (على سبيل المثال، لحساب ساعة الذروة في شارع مزدحم)، فإنها نادرًا ما تتغير بناءً على التدفق المحدد لحركة المرور. في المناطق الحضرية الكبرى النادرة التي يمكن فيها تعديل توقيت إشارات المرور بناءً على تلك البيانات، يتم ذلك عادةً يدويًا عبر تدخل بشري. يتضمن مستقبل إدارة المرور إشارات مرور ذكية مرتبطة ببيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، والتي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتغيير الإشارات عند التقاطعات استنادًا إلى آلاف المتغيرات. معلومات في الوقت الفعلي عن حالة الطرق والحوادث: مثل حركة المرور، يمكن أن تؤدي ظروف الطرق إلى عوائق في أنماط السفر. على الرغم من أن تطبيقات الخرائط المتاحة على الهواتف الذكية تقدِّم تحديثات مرورية في الوقت الفعلي بشكل متزايد، فإن هذه المعلومات غالبًا ما تأتي من تقارير المواطنين. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزيز هذه المعلومات من خلال الاستثمار في تقنيات الاتصال بين المركبات (V2V) والاتصال بين المركبات والبنية التحتية (V2I)، فتقدِّم كل سيارة المعلومات تلقائيًا وتحدِّد المشكلات قبل أن تتسبب في اختناقات مرورية.

وسائل النقل العام الذكية

كم من الباحثين عن عمل فاتهم الحصول على وظيفة أحلامهم بسبب القطارات المتأخرة أو المتوقفة؟ كم من الوقت تستغرق الجداول المطبوعة عند مواقف الحافلات لتصبح غير ذات صلة كل يوم؟ في كل مدينة، يعتمد الآلاف إلى الملايين من الأشخاص على وسائل النقل العام يوميًا؛ فهي شريان حياة لكبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية والأشخاص ذوي الإعاقة. يُحدِث ذلك فرقًا كبيرًا عندما تتمكن المدن من ربط تلك المركبات الحيوية بشبكة ذكية لضمان حصول المواطنين على معلومات فورية حول مواعيد الحافلات ووسائل النقل العام الأخرى وأماكن وصولها.

دعم المركبات الكهربائية

يجب على القادة الذين يريدون جَعْل مدنهم أكثر جاذبية واستقبالًا لسائقي السيارات الكهربائية تركيب محطات شحن في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة، حيث يمكن للسائقين التوقف قليلًا والتجول أو تناول الطعام أثناء شحن السيارة. هذا لا يوفّر الخدمة للسائق فحسب، بل يساعد أيضًا الأعمال الجارية في المنطقة على جذب عملاء جُدُد. الشيء المهم الذي يجب تذكره حول النقل الذكي هو أنك تبني أيضًا للمستقبل. في حين أن المركبات ذاتية القيادة ليست جاهزة للنشر الجماعي حتى الآن، فإن الكثيرين يتوقعون أنها ستصبح حقيقة واقعة في المستقبل. لذا فإن أي خطط نقل ذكية ذات مغزى تتضمن خططًا للتدقيق المستقبلي مع توسع التقنية في كيفية الحركة دون تدخل بشري.