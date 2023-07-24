ما المقصود بتحليلات عمليات تكنولوجيا المعلومات؟

لقد ازداد تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من الإلحاح على فرق تكنولوجيا المعلومات للبقاء على اطلاع بسلامة العمليات. أدت زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالتطبيقات الفردية، وظهور الحوسبة السحابية، وتطوير منتجات جديدة إلى دفع الشركات إلى للاستثمار في الخدمات الرقمية بهدف تلبية احتياجات العملاء.

على سبيل المثال، أفادت 99% من المؤسسات التي شاركت في استطلاع McKinsey بأنها سعت للتحول التقني واسع النطاق منذ عام 2020. ومع ذلك، يقول مديرو تكنولوجيا المعلومات إن المديرين التنفيذيين يعتقدون أن 59% من المبادرات الرقمية تستغرق وقتًا طويلاً لإكمالها، و52% منها تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق القيمة، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته Gartner عام 2023.

أدت زيادة التعقيد إلى الحاجة إلى نهج منظم لضمان سلامة خدمات تكنولوجيا المعلومات في أي مؤسسة وتحسينها. وقد أدى ذلك إلى زيادة أهمية تحليلات عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOA)، وهي عملية قائمة على البيانات تجمع المؤسسات من خلالها البيانات التي تنتجها خدمات تكنولوجيا المعلومات وتخزنها وتحللها.

تحول تحليلات عمليات تكنولوجيا المعلومات البيانات التشغيلية إلى معارف في الوقت الفعلي. وغالبًا ما تكون جزءًا من الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عمليات التطوير بالمؤسسة بشكل عام حتى تتمكن المؤسسة من تقديم خدمات أفضل. يسرع استخدام إمكانات الأتمتة والتعلم الآلي من سير العمل التشغيلية، ما يوفر معارف فورية ويزيل الأخطاء البشرية المحتملة من المعادلة.

تساعد تحليلات عمليات تكنولوجيا المعلومات فرق ITOps على تبسيط صناعة القرار من خلال استخدام التقنيات لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات المناسبة.

أدى تزايد تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى حاجة المؤسسات إلى مراقبة البيانات وتحليلها بشكل أفضل لاتخاذ قرارات أكثر استنارة. كل مؤسسة لديها مجموعة تقنية فريدة تتكون عادة من برمجيات أصلية ومنصات سحابية. تتكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحديثة من نظام بنائي كبير ومترابط حيث قد يؤثر حادث أو خطأ واحد في النظام بأكمله.

تُمكّن المجموعة التقنية للمؤسسات، والتي تتكون من البرمجيات والبنية التحتية وخدمات الشبكة، الشركات من تقديم المزيد من الخدمات لعملائها، ومع ذلك فإن التعقيد المتزايد يعني أن المزيد من الأمور قد تحدث بشكل خاطئ، ويمكن أن يكون لهذه الأخطاء تأثير هائل. تسعى المؤسسات جاهدةً إلى تقليل فترات التعطل لأنها تعطل خدماتها وتعرض سمعتها بين العملاء والشركاء للخطر. تحتاج أقسام تكنولوجيا المعلومات إلى معرفة كيفية تخصيص الموارد بأفضل شكل لمعالجة أي مشاكل ناشئة، وزيادة مدة التشغيل والحفاظ على إدارة معلومات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة بسلاسة.

ولحسن الحظ، تنتج أنظمة تكنولوجيا المعلومات بياناتها الخاصة وتجمع المزيد من البيانات بشكل إجمالي من العملاء والشركاء والموظفين. يمكن للمؤسسات استخدام كل هذه البيانات لمعرفة مدى سلامة أنظمتها بشكل عام من خلال تحليلات عمليات تكنولوجيا المعلومات.