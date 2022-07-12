ما هي إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM)؟ 

إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) هي نهج لإدارة خدمات تقنية المعلومات وتقديمها لكل من المستخدمين الداخليين والخارجيين. فهي تنشئ نظامًا موحدًا لتقديم خدمات تقنية المعلومات، بدءًا من التصميم وحتى الدعم. ويتضمن برنامج إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) الفعال جمع معارف تقنية المعلومات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ قرارات العمل المستنيرة.

يتم تعريف كل من إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) وإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) في إطار مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)، الذي يحدد دور إدارة خدمات تقنية المعلومات وأنشطتها، ويؤدي دورًا في إدارة الشبكة. وغالبًا ما يتم استخدام المصطلحات بالتبادل، ولكن هناك اختلافات. تتبنى إدارة خدمات تقنية المعلومات رؤية طويلة المدى لدورة حياة خدمة تقنية المعلومات. فهي يركز على التطوير الاستراتيجي لشبكة المنظمة والبنية التحتية وموارد الحوسبة وممارسات إدارة تقنية المعلومات المرتبطة بها مثل إدارة التغيير وعمليات مكتب الخدمة. وتركز إدارة عمليات تقنية المعلومات على الأنشطة اليومية لإدارة تقنية المعلومات.

كثيرًا ما يتم الخلط بين عمليات تكنولوجيا المعلومات أو عمليات تقنية المعلومات و إدارة معلومات تقنية المعلومات، ومن السهل معرفة السبب في ذلك. وكلاهما يشارك بشكل وثيق في الحفاظ على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها، وتستخدم عمليات تقنية المعلومات في اختصار إدارة معلومات تقنية المعلومات. بينما تشير عمليات تقنية المعلومات إلى الأدوار والمهام المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات، تشير إدارة معلومات تقنية المعلومات إلى عمليات الإدارة والأدوات المستخدمة للحفاظ على المكونات التكنولوجية للشركة ومتطلبات الحوسبة.