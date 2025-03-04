مع تزايد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات، أصبحت أدوات المراقبة تواجه صعوبة في مواكبة هذه التطورات. لقد أدى ظهور بنيات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة والتطبيقات المحفوظة في حاويات إلى إنشاء أنظمة مترابطة للغاية تحتاج إلى نهج أكثر شمولاً للرؤية.
لقد أدت هذه الاتجاهات إلى تطور قابلية الملاحظة كتخصص، والذي يتجاوز تتبع المقاييس لتوفير رؤى كاملة لسلوك النظام. من خلال ربط بيانات القياس عن بُعد عبر البيئات الموزعة، تساعد حلول قابلية الملاحظة الفرق على تحديد الأسباب الجذرية بشكل أسرع، وحل المشكلات بشكل استباقي، وتحسين موثوقية النظام. بمساعدة أدوات قابلية الملاحظة الحديثة، تمكنت مؤسسة من زيادة توافر مستوى الخدمة بنسبة 70%.
كما أن الانتقال إلى قابلية الملاحظة كان الدافع وراءه أيضًا الضرورة. تتم سحب أدوات المراقبة القديمة لصالح منصات قابلية الملاحظة التي يمكنها التعامل مع متطلبات التقنية الحالية. على سبيل المثال، يتم الآن الاستغناء التدريجي عن حل ®Tivoli الخاص بشركة IBM لصالح حل ®Instana، وهو حل قابلية الملاحظة من الجيل التالي.
إليكم نظرة على سبب وكيفية انتقال المؤسسات إلى قابلية الملاحظة في الوقت الحالي، بناءً على رؤى الخبراء من Drew Flowers من IBM، رائد مبيعات الأمريكتين لـ Instana. سواء كنت تقوم بالترحيل بنشاط أو تقوم فقط بتقييم الخيارات، يمكن أن تساعدك المناقشة التالية في توضيح الوضع الحالي.
على مستوى عالٍ، تخبرك المراقبة بما يحدث، لكن قابلية الملاحظة تفسر لماذا. تكتشف المراقبة أعراض مشكلة ما، بينما توفر قابلية الملاحظة السياق اللازم لتحليل تشخيصي أعمق.
المراقبة التقليدية تلتقط مقاييس محددة مسبقًا مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية وزمن انتقال الشبكة، ويقدم لمحة عن أداء النظام ولكنه لا يقدم سوى القليل من الرؤى في سبب وقوع المشكلة. على سبيل المثال، قد تشير المراقبة إلى ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية أثناء تدهور الأداء، ولكنها لن تفسر السبب الأساسي.
قابلية الملاحظة تأخذ ذكاء النظام إلى أبعد من ذلك من خلال ربط أنواع بيانات القياس عن بُعد المتعددة—المقاييس والأحداث والسجلات والتتبعات (بيانات MELT)— لتوفير عرض كامل في الوقت الفعلي لبيئات تكنولوجيا المعلومات. لا تمكّن هذه الرؤية المؤسسات من اكتشاف المشكلات فحسب، بل تمكّنها أيضًا من تحديد أسبابها وتوقع الأعطال وتحليل السلوكيات المعقدة عبر الأنظمة الموزعة.
نظرًا لأن قابلية الملاحظة الموسعة تتجاوز المراقبة التقليدية، فإنها يمكن أن تقدم رؤى في الوقت الفعلي تعمل على تحسين أداء النظام، وتعزيز المرونة، وتحسين التكاليف.
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
على الرغم من أن حلول قابلية الملاحظة موجودة في السوق منذ سنوات، إلا أن العديد من المؤسسات تختار الآن الانتقال من المراقبة التقليدية إلى قابلية الملاحظة.
تخاطر المؤسسات التي تؤخر الانتقال إلى قابلية الملاحظة بالديون التقنية ووضع تنافسي ضعيف، بينما المؤسسات التي تقوم بهذه الخطوة تحقق حلًا أسرع للمشكلات وكفاءة أكبر. تسلط McKinsey الضوء على كيف يمكن لقابلية الملاحظة أن تحوّل مرونة تكنولوجيا المعلومات، حيث خفضت إحدى المؤسسات الحوادث بنسبة 90% وخفضت أوقات الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ.
بصرف النظر عن انسحاب العديد من أدوات المراقبة القديمة من السوق، هناك عاملان من أهم العوامل التي تدفع إلى اعتماد قابلية الملاحظة وهما زيادة تعقيد تكنولوجيا المعلومات والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
مع تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة—بما في ذلك البنية التحتية للسحابة الهجينة والخدمات المصغرة وأحمال التشغيل المعبأة في حاويات—لم تعد أدوات المراقبة التقليدية تفي بالغرض. لا يمكن لهذه الحلول، المصممة للتطبيقات المستقرة والموحدة، أن تدير بفعالية النظم البنائية المتطورة للمؤسسات الحديثة.
تشمل القيود الشائعة للمراقبة التقليدية ما يلي:
تساعد حلول قابلية الملاحظة في معالجة هذه القيود من خلال توفير رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للبنية التحتية التقنية. تسهل هذه الرؤى اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل أسرع، مما يقلل من فترة التعطل ويحمي الإيرادات ويحافظ على ثقة العملاء.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل قابلية الملاحظة من خلال مساعدة الفرق في تحليل كميات هائلة من بيانات القياس عن بُعد، وتصفية الضوضاء، وإبراز المشكلات الحساسة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فرز السجلات والتنبيهات يدويًا.
يخطو الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات، أو AIOps، خطوة أبعد باستخدام التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط وتقليل الإيجابيات الخاطئة وربط الأحداث عبر الأنظمة المعقدة. نتيجة لذلك، يمكن لأفراد تكنولوجيا المعلومات التغلب على إجهاد التنبيه وعزل المشكلات الحقيقية بسرعة أكبر.
من خلال دمج قابلية الملاحظة مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، تستطيع المؤسسات تبسيط الاستجابة للحوادث وتقليل فترة التعطل وتحسين موثوقية النظام دون بذل جهد يدوي إضافي. ينقل هذا التحول الفرق من استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلية إلى تحسين النظام الاستباقي، مما يؤدي إلى رؤى أسرع وتقليل الاضطرابات.
لا يجب أن يكون الانتقال من المراقبة التقليدية إلى قابلية الملاحظة مخيفًا. من خلال اتباع نهج مدروس، يمكن للمؤسسات إجراء هذا الانتقال بسلاسة مع تحقيق فائدة فورية.
في حين أن الكثير من عملية الترحيل تعتمد على الشريك أو الخدمة التي تختارها المؤسسة (لمزيد من المعلومات، انظر "اختيار حل قابلية الملاحظة المناسب")، يمكن أن تساعد عدة مبادئ رئيسية في ضمان النجاح.
قبل اختيار منصة قابلية الملاحظة، حدد بوضوح الأهداف المحددة لمؤسستك وما تحتاج إلى تحقيقه. وبخلاف ذلك، فإنك تخاطر باختيار حل يفتقر إلى القدرات الأساسية أو معقد للغاية لحالة الاستخدام.
اسأل نفسك—وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة—عن المشاكل التي تحاول حلها. هل تركز على الحد من MTTD/MTTR، أو تحسين كفاءة السحابة أو اكتساب رؤى أعمق للتطبيقات؟
بالإضافة إلى ذلك، ما مقدار الأتمتة التي تحتاجها؟ توفّر بعض المنصات لوحات معلومات جاهزة وتوصيات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بينما تتطلب بعض المنصات الأخرى تهيئة يدوية وتخصيصاً.
يجب عليك أيضًا التفكير فيما إذا كانت المنصة يمكن أن تتكامل مع الأدوات الموجودة. يعد ضمان التوافق مع مسارات عمليات التطوير الحالية والبنية التحتية السحابية وأطر الأمان أمرًا بالغ الأهمية للانتقال السلس.
لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على مزيج غير متجانس من حلول المراقبة—أدوات قديمة لإدارة أداء التطبيقات (APM)، ومراقبة البنية التحتية، ومنصات تسجيل الدخول المنعزلة—التي تفتقر إلى عمق الترابط المطلوب لتحقيق القدرة على الملاحظة. تأكد من تقييم مجموعة الأدوات الحالية وتحديد التكرار.
تشمل المخاوف الرئيسية المتعلقة بالتدقيق ما يلي:
يمكن لمنصات قابلية الملاحظة—وخاصة حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) —تغيير كيفية تدفق البيانات عبر الشبكات، مما يؤثر على سياسات أمن البيانات والامتثال التنظيمي. يجب إشراك فرق الأمن في وقت مبكر لمنع التأخير وتحديات الامتثال في اللحظة الأخيرة.
تشمل مشاكل الأمن الرئيسية ما يلي:
يمكن للمؤسسات التقليل من شأن التحول الثقافي الضروري لاعتماد قابلية الملاحظة. قابلية الملاحظة ليست مجرد وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات. إنها تؤثر على التنمية والعمليات والأمن وأصحاب المصلحة. بدون مواءمة الفريق، يمكن أن يتوقف التبني وقد لا يتم استخدام البيانات بفعالية.
تشمل الاعتبارات الرئيسية للمواءمة بين الفرق ما يلي:
النجاح في قابلية الملاحظة قابل للقياس—ولكن فقط إذا حددت المؤسسات مؤشرات أداء رئيسية واضحة من البداية.
تتضمن مقاييس قابلية الملاحظة الرئيسية لقياس النجاح ما يلي:
عند اكتمال التخطيط، فإن الخطوة التالية هي وضع قابلية الملاحظة موضع التنفيذ. مرة أخرى، سيتم تشكيل جزء كبير من رحلة الترحيل من خلال الشريك أو المنصة التي تختارها المؤسسة. ومع ذلك، يمكن أن تساعد هذه الممارسات التأسيسية في ضمان الانتقال السلس.
يمكن أن يختلف اعتماد قابلية الملاحظة على نطاق واسع بناءً على استعداد الفريق والبنية التحتية وقدرات الأتمتة. بعض المؤسسات تقوم بالترحيل في غضون أسبوعين، بينما يستغرق البعض الآخر من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ الكامل.
تشمل العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سرعة الترحيل ما يلي:
بدلاً من الترحيل دفعة واحدة، تختار العديد من المؤسسات الطرح التدريجي. وعلى الرغم من أن هذا النهج قد يستغرق وقتاً أطول، إلا أنه يسمح للفرق بإدخال قابلية الملاحظة إلى جانب الأدوات الحالية، مما يقلل من احتمالية حدوث خلل.
تشمل الخطوات الرئيسية في الطرح التدريجي ما يلي:
حتى مع وجود منصة قابلية الملاحظة مطبقة بالكامل، يجب تدريب الفرق على تفسير الرؤى والتصرف بناءً عليها بفعالية. خلاف ذلك، يمكنهم إساءة تفسير البيانات أو تفويت الرؤى الحساسة أو تنفيذ قابلية الملاحظة بشكل غير فعال.
تشمل مجالات التركيز الرئيسية للتدريب ما يلي:
لا يتوقف العمل بعد النشر. للحصول على أقصى استفادة من استثمارك، ضع في اعتبارك تتبع التأثير وجمع التعليقات وضبط التكوينات لضمان أن توفر قابلية الملاحظة قيمة حقيقية.
انظر أعمق من البيانات للتأكد من قدرة فرقك على اكتشاف المشكلات بسرعة أكبر، والتعاون بفعالية أكبر، واتخاذ قرارات تشغيلية أفضل.
تشمل إجراءات المتابعة الرئيسية ما يلي:
يجب أن تتطور قابلية الملاحظة مع أنظمتك وفرقك واحتياجات عملك. قم بتحسين قابلية الملاحظة الخاصة بك وتوسيعها بنشاط لضمان معالجة الفجوات والحصول على أكبر قيمة على المدى الطويل.
تتضمن طرق تحسين قابلية الملاحظة بمرور الوقت ما يلي:
يعد اختيار حل قابلية الملاحظة الصحيح أمرًا حساسًا لتحقيق أقصى استفادة من الانتقال. يجب أن تقوم بأكثر من مجرد جمع البيانات. يجب أن توفر رؤى/أفكار قابلة للتنفيذ، وأن تتكيف مع البنية التحتية الخاصة بك وتتوسع مع نمو المؤسسة.
تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم المنصات ما يلي:
منصة قابلية الملاحظة تدمج جميع بيانات القياس عن بُعد—المقاييس والأحداث والسجلات والتتبع—يمكن أن توفر رؤية متماسكة وفي الوقت الفعلي، تُعرف باسم طريقة عرض واحدة. يمكّن هذا المنظور الموحد الفرق من تشخيص المشكلات بسرعة واكتساب رؤى شاملة حول أداء النظام.
نظرًا لتنوع البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فكر في اختيار منصة تدعم مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك البنى التحتية الهجينة ومتعددة السحابة، والأنظمة المحلية، والوظائف الخالية من الخوادم، والتطبيقات القديمة والحديثة.
تضمن المرونة إمكانية تكيف حل قابلية الملاحظة الخاص بك مع بنيتك الحالية وأي احتياجات تقنية مستقبلية.
للمضي إلى ما هو أبعد من المراقبة الأساسية، قم بإعطاء الأولوية لحل قابلية الملاحظة مع التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على اكتشاف المشكلات وتشخيصها ومنعها قبل أن تتفاقم. تتيح الميزات مثل الكشف عن الخلل والتحليل الآلي للسبب الأساسي والرؤى التنبؤية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وإدارة استباقية للنظام.
مع نمو المؤسسات، يجب أن تتعامل منصات قابلية الملاحظة مع أحجام البيانات المتزايدة دون تباطؤ في الأداء. منح الأولوية للحلول القابلة للتوسع التي تدعم استيعاب كميات كبيرة من البيانات، وتخزين فعال من حيث التكلفة، وأداء استعلام في الوقت الفعلي مع الحفاظ على تكاليف يمكن التحكم فيها.
انتبه إلى هيكل تسعير المنصة، خاصة فيما يتعلق بأحجام استيعاب البيانات. يمكن أن تؤدي بعض نماذج التسعير إلى نفقات غير متوقعة مع توسع احتياجات قابلية الملاحظة.
يعتمد الاختيار بين المنصات مفتوحة المصدر والمنصات التجارية المملوكة على احتياجات مؤسستك وخبراتها التقنية وأهدافها طويلة الأجل.
بشكل عام، توفر حلول المصادر المفتوحة تخصيصًا ولكنها تتطلب إعدادًا وصيانة. الحلول التجارية أكثر تكلفة ولكنها توفر نشر أسرع وأتمتة متقدمة.
يمكن أن توفر حلول قابلية الملاحظة مفتوحة المصدر مرونة وجمع البيانات بشكل محايد للبائعين، مما يساعد المؤسسات في الحفاظ على قدر أكبر من التحكم. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه الحلول الكثير من الوقت والخبرة لتنفيذها بفعالية. علاوة على ذلك ، غالبًا ما تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية كبيرة لتخزين ومعالجة جميع بيانات القياس عن بُعد الخاصة بها بنفسها.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن توفر الحلول التجارية قابلية الملاحظة المُدارة بالكامل من خلال الأتمتة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والدعم المستمر. تقلل هذه المنصات من الصيانة اليدوية، مما يسمح للفرق بالتركيز على تحسين الأداء وقابلية الملاحظة الخاصة بهم.
اكتشف أهمية المراقبة وكيفية الاستفادة منها للحصول على رؤى حول سلوكيات النظام.
يساعدك IBM Instana Observability على تحقيق عائد استثمار بنسبة 219% وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في حل المشكلات بنسبة 90%.
تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.
تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.
IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.