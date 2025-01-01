يوفر IBM Instana بيانات عالية الدقة بشكل تلقائي ومستمر:
دقة تصل إلى ثانية واحدة حتى لا تمر منك مشكلة دون حلها
تتبع موزَّع من البداية إلى النهاية لكل استدعاء أو طلب
نموذج رسومي وخرائط ديناميكية لإظهار كيفية ارتباط كل شيء
يتيح هذا لجميع الأطراف المعنية في التطبيق رؤية البيانات الدقيقة التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتحديد سبب المشكلة بسرعة واتخاذ إجراء فوري لإصلاحها.
يتميز Instana فقط ببيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي والتي تكون مطلوبة في بيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية اليوم للعثور على المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.
يتميز Instana بأنه مؤتمت بالكامل، وبالتالي يمكنك بدء التشغيل بسرعة. اقرأ دراسة Forrester الكاملة لعام 2024 الآن.
لا يؤدي تكوين المراقبة المؤتمتة إلى إبطاء مسارات CI/CD أبدًا.
يساعد الفهم السياقي في الوقت الفعلي فريق Dev+Ops على العثور على المشكلات وإصلاحها على نحو أسرع.
مراقبة شاملة مع رؤية واضحة من الأجهزة والبنية التحتية إلى التطبيقات وعمليات الأعمال.
فهم التبعيات العلوية والسفلية عبر خريطة خدمة التطبيق بأكملها.
حسِّن الكفاءة التشغيلية بنسبة 40%.
قلِّل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات بنسبة تصل إلى 60%.
قلِّل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات بنسبة تصل إلى 60%.
تعرف على كيفية مساعدة Instana لمصرف Starling Bank في اكتشاف المشكلات وحلها عبر بيئة تقنية المعلومات الخاصة به بسرعة وكفاءة.
تعرف على كيفية مساعدتنا لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تحول بيانات التنس إلى رؤى ومحتوى أصلي على تطبيق وموقع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.