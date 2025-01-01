مراقبة النشاط التجاري

تعد التطبيقات حساسة بالنسبة إلى الأعمال، حيث يدرك ذلك تمامًا كل من الأعمال وتقنية المعلومات. ومع ذلك، تفتقر منظمات تقنية المعلومات إلى الرؤية بشأن عمليات الأعمال المحددة التي تقدمها هذه التطبيقات، فضلاً عن سياق كيفية ارتباط هذه العمليات وعلاقتها بالأنظمة الأساسية. إن الاعتماد على الأدوات المنعزلة والفرق المنعزلة والمعرفة المؤسسية يعيق التواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة بين محللي الأعمال ومهندسي موثوقية الموقع (SREs). تُجبَر الفرق على الدخول في وضع تفاعلي للغاية مع العمليات التشغيلية، بحيث لا تدرك الآثار المترتبة على الأعمال إلا بعد أن أن يقوم فريق الأعمال بالإبلاغ عن تلك الآثار.

تضيف مراقبة أنشطة الأعمال باستخدام IBM Instana Observability سياقًا حساسًا يسد الفجوة بين أحداث الأعمال وأحداث تقنية المعلومات. حيث تضمن فهم الفرق لكيفية ارتباط عمليات أعمال محددة بتبعياتها المنطقية والمادية على مستوى الأجهزة المحمولة والشبكة والتطبيقات والبنية التحتية، وتأثرها بها، ما يسهل تحديد أولويات المشكلات بناءً على تأثير الأعمال. إن النهج الفريد الذي يتبعه Instana يجعله منتج قابلية الملاحظة الوحيد الذي يدرك عمليات الأعمال جيدًا في السوق اليوم.