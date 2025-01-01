مراقبة النشاط التجاري
تعمل مراقبة أنشطة الأعمال باستخدام IBM Instana Observability على توسيع نطاق قابلية الملاحظة لتشمل عمليات الأعمال لتوفير سياق أعمال في الوقت الفعلي لتقنية المعلومات 
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رسم توضيحي يعرض العناصر المختلفة للوحات معلومات مراقبة أنشطة الأعمال في Instana

تعد التطبيقات حساسة بالنسبة إلى الأعمال، حيث يدرك ذلك تمامًا كل من الأعمال وتقنية المعلومات. ومع ذلك، تفتقر منظمات تقنية المعلومات إلى الرؤية بشأن عمليات الأعمال المحددة التي تقدمها هذه التطبيقات، فضلاً عن سياق كيفية ارتباط هذه العمليات وعلاقتها بالأنظمة الأساسية. إن الاعتماد على الأدوات المنعزلة والفرق المنعزلة والمعرفة المؤسسية يعيق التواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة بين محللي الأعمال ومهندسي موثوقية الموقع (SREs). تُجبَر الفرق على الدخول في وضع تفاعلي للغاية مع العمليات التشغيلية، بحيث لا تدرك الآثار المترتبة على الأعمال إلا بعد أن أن يقوم فريق الأعمال بالإبلاغ عن تلك الآثار.

تضيف مراقبة أنشطة الأعمال باستخدام IBM Instana Observability سياقًا حساسًا يسد الفجوة بين أحداث الأعمال وأحداث تقنية المعلومات. حيث تضمن فهم الفرق لكيفية ارتباط عمليات أعمال محددة بتبعياتها المنطقية والمادية على مستوى الأجهزة المحمولة والشبكة والتطبيقات والبنية التحتية، وتأثرها بها، ما يسهل تحديد أولويات المشكلات بناءً على تأثير الأعمال. إن النهج الفريد الذي يتبعه Instana يجعله منتج قابلية الملاحظة الوحيد الذي يدرك عمليات الأعمال جيدًا في السوق اليوم.
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ما يمكنك فعله
كشف عمليات الأعمال تلقائيًا، دون الحاجة إلى أدوات معقدة في دقائق معدودة، يبدأ وكيل Instana تلقائيًا في استخدام برنامج أتمتة الأعمال المدعوم، بما في ذلك IBM Business Automation Workflow و IBM Business Automation Manager Open Editions و Camunda. اختياريًا، يمكن تضمين بيانات حمولة الأعمال من خلال تغيير بسيط في التكوين.
الحصول على معارف في الوقت لعمليات الأعمال يسد Instana الفجوة بين أحداث تقنية المعلومات والأعمال من خلال الجمع بين قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) في الوقت الفعلي وبين سياق الأعمال والمعارف. باستخدام Instana، يتم تسجيل 100% من المعاملات تلقائيًا بتفاصيل دقيقة تبلغ ثانية واحدة، لذلك لا يتم فقدان البيانات الحساسة وسياق الأعمال الخاص بها نهائيًا.
الاطلاع على سياق الأعمال خلال عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها إن تنظيم تتبعات تقنية المعلومات حسب عملية الأعمال أو اسم نشاط الأعمال يتيح لمهندسي موثوقية الموقع (SRE) إمكانية معرفة مدى تأثير تطبيقات وخدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية لها على العملية. ومن خلال توفير سياق الأعمال الإضافي، يتم تمكين جميع الفرق من تحديد أولويات عملهم بشكل أفضل للعثور على المشكلات وحلها بشكل أسرع.
بناء الشفافية على مستوى الأعمال وتقنية المعلومات يعمل Instana على تحسين التواصل ومشاركة المعلومات ذات الصلة بين فرق العمل ومهندسي موثوقية الموقع، حيث يساعد على ضمان قدرتهم على مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، مثل تفاعل المستخدم ومعدلات التحويل ورضا العملاء، مع أهداف مستوى الخدمة (SLO) ومؤشرات مستوى الخدمة (SLI).
تحديد أولويات استثمارات تقنية المعلومات بشكل أكثر كفاءة لدعم ضرورات العمل يساعد Instana على ضمان إدراك مهندسي موثوقية الموقع لتأثير الحوادث على الأعمال حتى يتمكنوا من تحديد أولويات العمل وإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.
حل المشكلات قبل أن تؤثر في المستخدمين النهائيين

باستخدام Instana، يتوفر لمحللي الأعمال ومهندسي موثوقية الموقع طريقة مؤكدة للاستجابة السريعة لأي مشكلات وتخفيف حدة استياء العملاء. 
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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حالة الاستخدام ذات الصلة مراقبة لوحة المعلومات الموحدة

الحصول على رؤية شاملة ومركزية لحالة وأداء النظام البنائي لتقنية المعلومات التي لديك بالكامل.

 الترحيل السحابي

الانتقال إلى السحابة بسرعة وثقة، مع تقليل حالات التعطل وعدم اليقين الشائعة في معظم عمليات الترحيل إلى السحابة.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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