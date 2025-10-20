مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي

تدمج IBM® Instana GenAI Observability مراقبة الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل القوية نفسها التي تستخدمها الفرق بالفعل لتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية والتطبيقات الكاملة. تكتشف Instana تلقائيًا عناصر الذكاء الاصطناعي مثل الوكلاء والسلاسل والمهام، ثم تربط بياناتها ببقية بنية البنية التحتية لديك. وبفضل إمكانية الرؤية المدمجة في الموجِّهات والمخرجات والرموز المميزة وزمن الانتقال والتكلفة والأخطاء، يمكن للفرق تتبع المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وتشغيل التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بكل ثقة.

وبالاستناد إلى معايير OpenLLMetry، تدعم Instana أبرز المزوّدين وأطر العمل، بما في ذلك IBM watsonx.ai® وAmazon Bedrock، وOpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وLangChain، وLangGraph، وCrewAI، بالإضافة إلى بيئات التشغيل مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs). يبقي نهج النظام البنائي المفتوح هذا قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي لديك قابلة للنقل، وواعية بالتكاليف وخاضعة للحوكمة، ما يمنحك رؤية واضحة وشاملة بدءًا من النموذج إلى البنية التحتية من دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.