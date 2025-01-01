مراقبة الخدمات المصغرة
مراقبة الخدمات المصغرة باستخدام IBM Instana Observability تعمل على أتمتة اكتشاف التطبيق ومراقبته وتتبعه وتحليل السبب الأساسي
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحة معلومات مراقبة الخدمات المصغرة

تتيح الخدمات المصغرة للشركات إجراء المراقبة بطرق حديثة بعيدًا عن مراقبة التطبيقات بالطريقة المتراصة القديمة، وحل العديد من المشكلات المرتبطة بتسليم البرامج ومراقبة أداء التطبيقات (APM). يؤدي تشغيل الخدمات المصغرة على بنيات سحابية أصلية تعتمد على أدوات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes أو حاويات مثل Docker أيضًا إلى تقديم مستوى جديد من التطوير والتعقيد لبيئات الأنظمة البنائية للتطبيقات. وعندما يتعلق الأمر بمراقبة الوظائف وإدارة جودة الخدمة على نحو فعال عبر العديد من لغات البرمجة، فإن استراتيجيات أنظمة المراقبة التقليدية تفشل ببساطة في عالم الخدمات المصغرة.

تقدم IBM® Instana®  حلاً رائعًا من حلول المراقبة مع إمكانية المراقبة الكاملة لبيئة الخدمات المصغرة بالكامل. حيث تجري أتمتة كل شيء، بما في ذلك اكتشاف التطبيق ونشر الوكيل ومراقبة التكوين خلال مجموعة تقنيات هندسة الخدمات المصغرة الكاملة لديك. كما تعمل Instana أيضًا على تقليل جهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال التخلص من الإزعاج وتحديد الحدث المُسبِّب والسبب المحتمل وراء كل حادث.
الدور الحساس لقابلية ملاحظة الأداء في بيئات الخدمات المصغرة
الفوائد
لا إهدار للوقت، ولا مواضع محجوبة عن الرؤية

تعني المراقبة الدقيقة في الوقت الفعلي لمجموعة الخدمات المصغرة الكاملة عدم تفويت أي مقياس أو أثر مهم للخدمات المصغرة. فيتم دائمًا تمرير معلومات الإدارة الدقيقة إلى فِرق عمليات التطوير مما يزيد من وقت الاستجابة لمنع الحوادث و/أو تصنيفها حسب الأولوية.
سرعة تحديد مصدر المشكلة

يتوفر رسم بياني ديناميكي في Instana لتسجيل وتصميم العلاقات بين جميع الكيانات (بما فيها الخدمات المصغرة) في الوقت الفعلي، مما يعطي المستخدمين المعرفة بجميع التبعيات المتبادلة والقدرة على تقسيم الوظائف التي تعمل من التي لا تعمل، في أي وقت.
استجابات أسرع وبكفاءة أكبر

توفر Instana إطار عمل للمراقبة مع رؤى قيمة بشأن أداء النظام، مما يتيح لفِرق عمل التطوير تحديد أعطال وقت التشغيل ومجالات التحسين الممكن، وتحسين أداء النظام للخدمات المصغرة.
المزايا
الاكتشاف التلقائي وتعيين الخدمات المصغرة يمكن لأدوات مراقبة الخدمات المصغرة اكتشاف جميع الخدمات المصغرة في بيئتك وتعيينها تلقائيًا، ويشمل ذلك تبعياتها وتفاعلاتها. ويساعدك هذا الفهم في تنظيم مهام سير العمل.
تحليل السبب الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنك تحليل جميع البيانات التي تم جمعها عبر الأنظمة الموزَّعة، لتحديد السبب الأساسي لأي مشكلات في الوقت الفعلي، وحل مضاعفات المشكلة قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم.
إمكانية التتبع حسب السياق احصل على عرض رسومي تفصيلي للتفاعلات بين الخدمات المختلفة، بما في ذلك البيانات المتدفقة بينها. قلل زمن الوصول وادعم التعرف السريع على مشكلات الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند ظهورها. اجمع بيانات السلسلة الزمنية لتحديد القيم الخارجية وتتبع الأنماط بمرور الوقت.
قدرات مراقبة الأداء في الوقت الفعلي احصل على رؤية في الوقت الفعلي لأداء الخدمة لكل خدمة مصغرة فردية، بالإضافة إلى دورة الحياة الإجمالية للتطبيق. يمكنك تجميع بيانات مستوى الخدمة من الحاويات والتطبيقات، ومراقبة واجهات برمجة التطبيقات وتحديد أبطأ نقاط نهاية في خدمتك.
الكشف التلقائي عن حالات الخلل اكتشف حالات الخلل في بيئة الخدمات المصغرة لديك باستخدام المراقبة الشاملة، وحدد المشكلات وأصلحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدم النهائي.
أصبحت القدرة على قياس مدى جودة التواصل مع خدماتنا المصغرة وفهم أداء الاتصالات بين جميع المكونات في منصتنا أمرًا بالغ الأهمية. مهدي محفوظي مهندس عمليات التطوير شركة PathMotion اقرأ دراسة الحالة
أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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الموارد قابلية ملاحظة أداء الخدمات المصغرة

تعرف على التعقيدات المحيطة بتطبيقات المراقبة، وهي تطبيقات تم إنشاؤها باستخدام الخدمات المصغرة، وتعلم كيفية التحديث إلى حل قابلية ملاحظة الأداء الذي تم تصميمه لهذه البيئة.

Instana 2023: تلخيص أحدث ابتكاراتنا

فيما يلي ملخص شامل لكل ميزة تمت إضافتها إلى Instana في عام 2023، والجوائز التي حصلنا عليها، وروابط إلى آخر تحديث، وكيف يمكنك بدء كل تحسين.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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