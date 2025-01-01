موارد Instana
استفد من مكتبة الموارد الشاملة لتبدأ رحلة قابلية الملاحظة لمؤسستك مع IBM Instana Observability
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رسم تخطيطي يوضح أن منصة Instana لديها موارد بشأن قابلية الملاحظة لتطبيقات مختلفة
كيفية عمل Instana

شاهد مقطع الفيديو التوضيحي هذا لمعرفة كيف تضع منصة المراقبة الآلية بالكامل في الوقت الفعلي من Instana بيانات الأداء في سياقها لتوفير الوقاية السريعة من المشكلات ومعالجتها.
البدء مع Instana قابلية الملاحظة للمطورين

مع تطور نماذج هندسة البرمجيات من الأحادية إلى الخدمة المصغرة، إليك كيف تساعد قابلية الملاحظة المطورين على تحمل مزيد من المسؤولية عن برامجهم، حتى بعد تسليمها.

 Instana مقابل New Relic

لقد اعتمدتَ على خدمة مراقبة التطبيقات من New Relic، لكن إدارة تطبيقات السحابة الأصلية يتطلب نهجًا مختلفًا.

 دليل المؤسسات نحو قابلية الملاحظة

استكشف دليل المبتدئين هذا لفهم قابلية الملاحظة، وكيف يمكنك البدء في مسار قابلية الملاحظة في مؤسستك في ثلاث خطوات بسيطة.

قابلية الملاحظة لتطبيقات السحابة الأصلية

تعرَّف على كيفية اكتشاف Instana الذي يعمل على AWS لعناصر التطبيقات والأنظمة والخدمات المصغّرة تلقائيًا على مستوى البنية التحتية وتقديم قابلية ملاحظة عالية الدقة في كل ثانية.

شاهد ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)؛ للحفاظ على اتفاقية مستوى الخدمة، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع Instana وApica.

تعرّف على كيفية جعل التطوير المستمر والمراقبة المستمرة ثنائيًا ناجحًا، ولماذا أصبحت المراقبة المؤتمتة ضرورة حتمية لنجاح عمليات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD).

قابلية الملاحظة مقابل المراقبة: ما الفرق بينهما؟ تقديم تجربة متميزة مع التحليلات غير المحدودة (48:12) أسس قابلية الملاحظة المؤسسية العثور على الإبرة في كومة القش المعبأة في الحاويات (50:51) دعونا نعيد التفكير في عمليات التطوير (3:20) قابلية الملاحظة ليست مجرد كلمة جديدة للمراقبة (56:00)
شاهد Instana أثناء العمل

سواء كنت تعمل على AWS EC2 أو Azure VMs أو محركات الحوسبة GCP، توفر لك Instana رؤية شاملة للبنية الأساسية، ما يتيح لك إمكانية مراقبة الأداء وتحسينه بشكل استباقي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

اكتشف كيف يمكن لحل قابلية الملاحظة المؤتمت من Instana المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لتغطية كل من بيئات AWS والسحابة الهجينة أن يساعدك على الانتقال إلى السحابة بثقة، في ثلاث مراحل.

شاهد كيف توفر Instana مصدرًا واحدًا للحقيقة لمراقبة بيئتك السحابية المتعددة بالكامل ومنصات قابلية الملاحظة المؤتمتة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيف يمكنك تحسين تجربتك الرقمية العامة في دقائق معدودة باستخدام الجهاز المحمول والشبكة ومراقبة المستخدم النهائي من Instana.

استكشف المزيد من الموارد المراقبة مقابل قابلية الملاحظة

افهم الفرق والعلاقة بين مراقبة أداء التطبيق وقابلية الملاحظة.

ما المقصود بالمراقبة الاصطناعية؟

تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته عن المراقبة الاصطناعية، بما في ذلك ماهيتها، وكيفية استخدامها، والتحديات التي تواجهها، والمزيد.

ما المقصود بـ OpenTelemetry؟

تعرّف على OpenTelemetry، وكيف يتيح فهمًا أفضل لسلوكيات النظام من خلال عمليته الموحدة لجمع بيانات القياس عن بُعد.

سلامة التطبيقات في عصر الخدمة المصغرة

في عصر الخدمة المصغرة، يمكن أن يؤثر بطء تجميع المقاييس والمسار سلبًا على مبادرات Cloud DevOps ومبادرات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، ما يتسبب في حدوث تأخيرات أو اضطرابات تؤثر على تجربة المستخدم. استكشف كيف يمكن لمنصة Instana تقديم المساعدة.

 كيف لقابلية الملاحظة أن تؤدي إلى تحسين اختبارات ما قبل الإنتاج

استكشف كيف أن قابلية الملاحظة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل اختبارات ما قبل الإنتاج للتطبيقات القائمة على الخدمة المصغرة أكثر فعالية مع تسريع مسارات (CI/CD). استكشف كيف يمكن لمنصة Instana تقديم المساعدة.

 حصول Instana على لقب G2 Leader

حصلت منصة IBM Instana على مركز &quot;القائد&quot; في تقرير شبكة مراقبة أداء التطبيقات (APM) لربيع 2023 الصادر عن G2 من حيث التواجد في السوق ورضا العملاء.
اكتساب قابلية الملاحظة في تطبيقات السحابة الأصلية إدارة أداء التطبيقات في عالم تقنيات الحاويات مراقبة الخوادم بدون خادم بنجاح: دليل شامل الدور الحساس لقابلية ملاحظة الأداء في بيئات الخدمات المصغرة مراقبة أداء التطبيقات (APM) لتطبيقات الخدمات المصغّرة على Kubernetes تعزيز قابلية الملاحظة لتبسيط تحديث التطبيقات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤتمتة لتسريع (CI/CD) وتعزيز أداء التطبيق الركائز الست الأساسية لإدارة تطبيقات الخدمة المصغرة
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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