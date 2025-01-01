شاهد مقطع الفيديو التوضيحي هذا لمعرفة كيف تضع منصة المراقبة الآلية بالكامل في الوقت الفعلي من Instana بيانات الأداء في سياقها لتوفير الوقاية السريعة من المشكلات ومعالجتها.
مع تطور نماذج هندسة البرمجيات من الأحادية إلى الخدمة المصغرة، إليك كيف تساعد قابلية الملاحظة المطورين على تحمل مزيد من المسؤولية عن برامجهم، حتى بعد تسليمها.
لقد اعتمدتَ على خدمة مراقبة التطبيقات من New Relic، لكن إدارة تطبيقات السحابة الأصلية يتطلب نهجًا مختلفًا.
استكشف دليل المبتدئين هذا لفهم قابلية الملاحظة، وكيف يمكنك البدء في مسار قابلية الملاحظة في مؤسستك في ثلاث خطوات بسيطة.
تعرَّف على كيفية اكتشاف Instana الذي يعمل على AWS لعناصر التطبيقات والأنظمة والخدمات المصغّرة تلقائيًا على مستوى البنية التحتية وتقديم قابلية ملاحظة عالية الدقة في كل ثانية.
شاهد ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)؛ للحفاظ على اتفاقية مستوى الخدمة، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع Instana وApica.
تعرّف على كيفية جعل التطوير المستمر والمراقبة المستمرة ثنائيًا ناجحًا، ولماذا أصبحت المراقبة المؤتمتة ضرورة حتمية لنجاح عمليات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD).
سواء كنت تعمل على AWS EC2 أو Azure VMs أو محركات الحوسبة GCP، توفر لك Instana رؤية شاملة للبنية الأساسية، ما يتيح لك إمكانية مراقبة الأداء وتحسينه بشكل استباقي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
اكتشف كيف يمكن لحل قابلية الملاحظة المؤتمت من Instana المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لتغطية كل من بيئات AWS والسحابة الهجينة أن يساعدك على الانتقال إلى السحابة بثقة، في ثلاث مراحل.
شاهد كيف توفر Instana مصدرًا واحدًا للحقيقة لمراقبة بيئتك السحابية المتعددة بالكامل ومنصات قابلية الملاحظة المؤتمتة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيف يمكنك تحسين تجربتك الرقمية العامة في دقائق معدودة باستخدام الجهاز المحمول والشبكة ومراقبة المستخدم النهائي من Instana.
افهم الفرق والعلاقة بين مراقبة أداء التطبيق وقابلية الملاحظة.
تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته عن المراقبة الاصطناعية، بما في ذلك ماهيتها، وكيفية استخدامها، والتحديات التي تواجهها، والمزيد.
تعرّف على OpenTelemetry، وكيف يتيح فهمًا أفضل لسلوكيات النظام من خلال عمليته الموحدة لجمع بيانات القياس عن بُعد.
في عصر الخدمة المصغرة، يمكن أن يؤثر بطء تجميع المقاييس والمسار سلبًا على مبادرات Cloud DevOps ومبادرات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، ما يتسبب في حدوث تأخيرات أو اضطرابات تؤثر على تجربة المستخدم. استكشف كيف يمكن لمنصة Instana تقديم المساعدة.
استكشف كيف أن قابلية الملاحظة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل اختبارات ما قبل الإنتاج للتطبيقات القائمة على الخدمة المصغرة أكثر فعالية مع تسريع مسارات (CI/CD). استكشف كيف يمكن لمنصة Instana تقديم المساعدة.
حصلت منصة IBM Instana على مركز "القائد" في تقرير شبكة مراقبة أداء التطبيقات (APM) لربيع 2023 الصادر عن G2 من حيث التواجد في السوق ورضا العملاء.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.