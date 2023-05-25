ما المقصود بالمراقبة الاصطناعية؟

تُحاكي المراقبة الاصطناعية، أو الاختبار الاصطناعي، سلوك المستخدمين المحتملين في أثناء تفاعلهم مع تطبيقك لتحديد كيفية عمله. ويؤدي إنشاء محاكاة لسلوك العملاء إلى تزويد المطورين بمعلومات حول كيفية أداء تطبيقاتهم والتأثير في تجربة المستخدم.
على المستوى الأساسي، تُعَد المراقبة الاصطناعية طريقة يستخدمها المطورون لمحاكاة إجراءات المستخدم من خلال تطبيق لاختبار وظائفه.
إذا اكتشف البرنامج أخطاء، فيمكنه مساعدتك على العثور على أي مشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر في عملائك. وهذا النهج النشط للمراقبة هو عنصر حاسم في الحفاظ على أداء موقع الويب في مرحلة التطوير.
تَستخدِم المراقبة الصناعية برامج نصية لتفاعلات المستخدم بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي وأنواع الشبكات والأجهزة المختلفة وغير ذلك. يمنحك هذا الأسلوب نظرة ثاقبة على مدة تشغيل التطبيق، والمشكلات التي قد يواجهها المستخدمون عند استخدام الواجهة، وفترات انقطاع النظام ومدى جودة تشغيل تطبيقك بشكل عام.
وبمجرد جمع هذه البيانات وتحليلها، يمكنك استخدام أدوات المراقبة الخاصة بك لسد الفجوات وإنشاء تجربة إيجابية لمستخدمي التطبيق.
تم إعداد الدليل لمساعدة الرؤساء التنفيذيين للمعلومات (CIOs) والمهنيين في تكنولوجيا المعلومات على تحويل فِرَق تكنولوجيا المعلومات من "مراكز تكلفة" إلى "شركاء في التعاون"، ويتضمن أربع خطوات لإدخال الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى المؤسسة، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تعترض النجاح وغيرها.
إذا كنت تتساءل عما إذا كانت أدوات المراقبة الاصطناعية ستساعدك على تحقيق أهداف عملك، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في أبسط مستوياتها، تُعَد المراقبة الاصطناعية طريقة يستخدمها المطورون لمحاكاة إجراءات المستخدم من خلال تطبيق لاختبار وظائفه.
إذا اكتشف البرنامج أخطاء، فيمكنه مساعدتك على العثور على أي مشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر في عملائك. وهذا النهج النشط للمراقبة هو عنصر حاسم في الحفاظ على أداء موقع الويب في مرحلة التطوير. الآن، دعنا نتعمق في كل ما تحتاج إلى معرفته لتحسين تجربتك الرقمية مع المراقبة الاصطناعية.
تعمل المراقبة الاصطناعية عن طريق محاكاة تجارب العملاء في مواقع مختلفة للعثور على مشكلات الأداء المحتملة في تطبيقك. ولبدء المراقبة الاصطناعية، عليك أولًا إكمال عدة خطوات لضمان تشغيل نظامك بدقة.
فيما يلي أربع خطوات لجمع البيانات القيِّمة باستخدام المراقبة الاصطناعية:
إعداد البرامج النصية: لبدء المراقبة الاصطناعية، يجب أن تبدأ بجعل مهندسيك يكتبون برامج نصية لتطبيقك. يتم إعداد هذه البرامج النصية للتشغيل في وقت محدد، وتعيين فترات زمنية (عادةً كل خمس عشرة دقيقة) من مناطق جغرافية مختلفة لمراقبة نشاط المستخدم في سيناريوهات مختلفة. سيقوم البرنامج النصي بعد ذلك بمحاكاة كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك في كل خطوة على الطريق.
تخصيص المراقبة الاصطناعية: يمكنك تكوين تجارب المراقبة الاصطناعية لتلبية احتياجات عملك الفريدة. حيث يمكن وضعها في جهاز كمبيوتر معين لاختبار أداء التطبيق أو داخل جدار حماية لمراقبة وظائف النظام الداخلية.
جمع البيانات: بعد ذلك، يعمل برنامج المراقبة على جمع البيانات التي يوفرها العميل الآلي وتحليلها. وإذا لُوحظت أخطاء في أثناء الاختبار، فسيتم تشغيله مرّة ثانية للتأكد من موثوقيته.
تحليل المعلومات التي تم جمعها: تُرسل المراقبة الاصطناعية تنبيهات لإعلامك بأي خطأ يحدث في أثناء الاختبار. يستخدم المطورون البيانات التي تم جمعها لتعديل أنظمة الملاحظة أو المراقبة الخاصة بهم لتحسين التجربة الرقمية وأداء الويب.
يمكنك إعادة تشغيل اختبارات المراقبة الاصطناعية في أي وقت يتم فيه تطبيق تحديث على التطبيق الخاص بك. وتمنحك هذه الميزة ثقة أكبر مع كل تحديث، لعلمك بوجود نظام يساعدك على تحديد السبب الأساسي لأي مشكلة.
من غير المرجح أن يعود ما يصل إلى 88% من المستهلكين عبر الإنترنت إلى الموقع الإلكتروني بعد تجربة سيئة فيه (جامعة شمال أريزونا (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وبالتالي، يجب عليك استخدام المراقبة الاصطناعية بشكل أساسي؛ لأنها تُتيح لك تحسين تجربة العملاء في الوقت الفعلي.
فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لاستخدام المراقبة الاصطناعية:
إصلاح المشكلات: تعمل المراقبة الاصطناعية على تنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات لديك عند حدوث خطأ، مثل انخفاض عدد الزيارات أو عدم توفر المعاملات. وهذه المراقبة في الوقت الفعلي تُتيح للمطورين العثور على المشكلة وإصلاحها قبل أن تؤثر في المستخدمين.
تحسين المعايير المرجعية: يمكنك استخدام البيانات السابقة لتحسين تطبيقك بعد استخدام المراقبة الاصطناعية لفترة طويلة. إذ تمنحك هذه البيانات معرفة أساسية بالأداء العام ونظرة ثاقبة لنجاحك مقارنةً بالمنافسين.
مراقبة المعاملات المعقدة: يمكنك بسهولة تحديد إذا ما كانت معاملاتك تعمل بشكل صحيح أم لا. إذ يمكن أن تُحاكي المراقبة الاصطناعية عمليات مثل ملء النماذج وإجراء عمليات الشراء وإضافة عناصر إلى عربة التسوق.
الاستعداد لمواسم ذروة حركة المرور: يمكن للمراقبة الاصطناعية أن تُحاكي العملاء من مواقع جغرافية مختلفة لمراقبة واجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الأجهزة المحمولة والويب ومنتجات البرامج كخدمة وغيرها. وتُتيح لك هذه القدرة تحديد الأسواق والمواقع الجغرافية التي من المحتمل أن تشهد ذروة في الحركة.
تمكِّن مراقبة هذه العوامل مؤسستك من محاسبة المؤسسات الخارجية، والازدهار في مواقف متنوعة، وإتمام عمليات التكامل بنجاح. وأخيرًا، تضمن لك الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المتعلقة بمقدِّمي الخدمات والمستخدمين.
تساعد ثلاثة أنواع رئيسية من المراقبة الاصطناعية على استكشاف الأخطاء المحتملة في شبكتك وإصلاحها.
مراقبة التوفر: هذا النوع من المراقبة هو أحد أكثر أنواع المراقبة الاصطناعية القياسية والأساسية. تعني مراقبة التوفر بشكل أساسي التحقق من توفر ميزات ووظائف الموقع الإلكتروني المختلفة لمستخدم التطبيق. ومن الأمثلة على ذلك التحقق من إدخالات شهادة SSL أو DNS أو التحقق من وقت الاستجابة أو إجراء استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات.
مراقبة أداء الويب: تتحقق مراقبة المواقع الإلكترونية من وقت تحميل الصفحة ومقاييس أداء المواقع الإلكترونية وأوقات الاستجابة. ويتضمن ذلك العثور على أخطاء لمراقبة الأجهزة المحمولة ومراقبة المتصفحات المتعددة.
مراقبة المعاملات: تُعَد مراقبة معاملات الأعمال شكلًا أكثر تعقيدًا من أشكال المراقبة الاصطناعية. وهي جهاز كمبيوتر يمكنه تشغيل برنامج نصي يقوم بإجراء المعاملات. يضمن هذا البرنامج النصي تمكُّن المستخدمين من إكمال عمليات الإرسال من خلال محاكاة تجربة إتمام عملية الشراء وملء النماذج.
هناك نوعان من الاختبارات الاصطناعية: اختبارات المتصفح واختبارات واجهة برمجة التطبيقات. تُحاكي اختبارات المتصفح معاملات المستخدم مع عميل آلي. أما اختبارات واجهة برمجة التطبيقات، فتَستخدِم نقاط نهاية مختلفة عبر طبقات مختلفة من البنية التحتية للتطبيق. ومن الأمثلة على اختبارات واجهة برمجة التطبيقات: SSL، وHTTP، وDNS.
تستمر تطبيقات السحابة الأصلية الحديثة في التعقيد مع انتقالها إلى البيئات الموزعة. وقد يكون من الصعب على فِرَق عمليات التطوير محاكاة كل سيناريو معاملة محتمل داخل النظام. ويمكن تفويت الأخطاء بسهولة إذا لم يتم اختبار موقف أو موقع معين. وتؤدي عدم معرفة مسارات العملاء إلى غياب عام للسياق حول أسباب حدوث مشكلات في تطبيقك.
قد تكون المراقبة الاصطناعية مكلفة وصعبة الإعداد. عادةً ما تحتاج مؤسستك إلى موارد ذات مهارات تقنية متقدمة لإدارة اللغة البرمجية والبرمجة النصية المرتبطة بهذا النوع من المراقبة. ويستغرق إعداد هذه الأداة وقتًا طويلًا للغاية، حتى بالنسبة للمطورين المتخصصين.
أخيرًا، يمكن أن تتسبب التغييرات الطفيفة في واجهة المستخدم في فشل البرامج النصية، ما يؤدي إلى إرسال تنبيهات وإشعارات كاذبة. ببساطة، يعني تغيير اسم زر أنه يجب عليك تعديل الرمز البرمجي المرتبط بالمراقبة. تعمل المراقبة الاصطناعية على زيادة مرونتها وأتمتتها لمعالجة هذه العقبات.
الطريقتان الرئيسيتان اللتان يستخدمهما المطوّرون للتحقق من عمل تطبيقاتهم هما المراقبة الاصطناعية والمراقبة الفعلية للمستخدمين. نشير إلى المراقبة الفعلية للمستخدمين بالاختصار RUM لأنها غالبًا ما تُختصر في مجتمع عمليات التطوير.
تُعَد RUM شكلًا من أشكال المراقبة السلبية التي تتعقب مهام محددة للمستخدمين الفعليين بدلًا من محاكاتها. يمكن للمؤسسات تنفيذ RUM عن طريق تنفيذ JavaScript في رمز صفحة الويب الخاصة بهم وتتبُّع العملاء الحقيقيين في الواجهة الخلفية في أثناء تفاعلهم مع الصفحة. وهي مورد ممتاز للشركات لفهم التأثير طويل المدى للأخطاء المختلفة داخل نظامها. من المشكلات الرئيسية للمراقبة الفعلية للمستخدمين (RUM) أنه إذا لم يكن العملاء يستخدمون شبكتك، فإن نظامك لا يمكنه مراقبة الأنشطة.
المراقبة الاصطناعية هي نوع من المراقبة النشطة التي تستخدم البرامج النصية لإنشاء مستخدمين اصطناعيين لاكتشاف المشكلات داخل نظامك. ويُعَد هذا النوع من المراقبة خيارًا رائعًا للمراحل المبكرة من المشروع عندما لا يزال التطبيق قيد التطوير. إذ يساعدك الاكتشاف المبكر للمشكلات في التعليمات البرمجية على حل المشكلات بشكل أسرع حتى لا تتحول إلى مشكلات أكبر في بنيتك التحتية لاحقًا.
يسرنا أن نعلن عن إضافة المراقبة الاصطناعية إلى قدرات مراقبة أداء التطبيقات ومراقبة واجهة برمجة التطبيقات في منصة Instana. توفر هذه الميزة الجديدة منظورًا جديدًا من الخارج إلى الداخل حول مراقبة التجربة الرقمية. الآن ستتمكن من تقييم تغطية الاختبارات مع الحصول على توصيات بإجراء المزيد من الاختبارات باستخدام المراقبة الاصطناعية والطوبولوجيا. جرِّب منصتنا لمراقبة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات اليوم في Instana Sandbox.
اكتشف منصة المراقبة المؤسسية الرائدة للبيئات السحابية الهجينة. تمكَّن من تحسين إدارة أداء التطبيقات وتسريع مسارات CI/CD، بغض النظر عن مكان وجود التطبيقات.
توفر IBM Instana قابلية الملاحظة في الوقت الحقيقي التي يمكن للجميع استخدامها، فهي توفر لك الوقت المناسب للقيمة مع التحقق من أن استراتيجية قابلية الملاحظة الخاصة بك قادرة على مواكبة التعقيد الديناميكي للبيئات الحالية والمستقبلية. من الأجهزة المحمولة إلى الكمبيوتر المركزي، تدعم Instana أكثر من 250 تقنية، وما زالت في توسع.