بالنسبة إلى الشركات التي تدفع عجلة مبادرات التحول الرقمي ، من الضروري فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع نقاط النهاية الرقمية الخاصة بهم- التطبيقات أو مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الخدمات الأخرى عبر الإنترنت- وحل أي مشكلات قد تؤدي إلى تجربة مستخدم غير سارة، بشكل استباقي. ومع ذلك، نظرًا لأن بيئات تقنية المعلومات أصبحت أكثر تعقيدًا وتجزئة، فقد يصبح من الصعب جدًا على فرق عمليات تقنية المعلومات الحصول على رؤية شاملة لرحلات المستخدم وضمان تجربة إيجابية وسلسة للمستخدم النهائي عبر نقاط النهاية هذه.

تتيح مراقبة التجارب الرقمية (DEM) باستخدام IBM Instana Observability لفرق تقنية المعلومات إمكانية مراقبة المشكلات المتعلقة بأداء التطبيقات في الوقت الفعلي، من منظور المستخدم النهائي. بفضل قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقاييس السياقية، يساعد Instana في تحديد مشكلات الأداء على مستوى نقاط النهاية وأجهزة المستخدم ورحلات المستخدم. يعمل التتبع الموزع التلقائي على تسريع عملية تحديد السبب الأساسي ومنع الحوادث أو معالجتها. باستخدام Instana، يمكنك أيضًا تحسين استجابة نقاط النهاية الرقمية، وتقليل فترات التعطل وتعزيز نتائج الأعمال وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.