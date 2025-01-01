مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة
تساعدك مراقبة تطبيق الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Instana Observability على تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة لتقليل خطر تراجع أعداد المستخدمين أو إصابتهم بالإحباط
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحة معلومات مراقبة تطبيق الأجهزة المحمولة

يتوقع مستخدمو تطبيقات الأجهزة المحمولة توفُّرًا مستمرًا للخدمات ووظائف تعمل بشكل سليم وتجربة دون عوائق. وإذا انخفض مستوى أداء تطبيقك عن ذلك، فلن يترددوا لحظة في التخلي عن تطبيقك وتنزيل شيء أفضل. نظرًا لوجود الكثير على المحك، تكافح فرق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمواكبة استخدام مزيج من أدوات مراقبة الأداء والتحليلات المتنوعة لإدارة أداء تطبيق الأجهزة المحمولة.  

يوفر IBM Instana Observability نظرة عامة كاملة وشاملة على أداء تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي ومن منصة واحدة. يتضمن حل مراقبة أداء التطبيقات  (APM) رؤية تفصيلية للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) فيما يتعلق بمسارات استدعاء التطبيق، ومعارف تفصيلية حول تفاعلات المستخدم النهائي على مستوى الأجهزة المحمولة والمشكلات التي يواجهونها. يتيح لك الحل إمكانية مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم تنفيذها على iOS أو Android أو Flutter أو React Native.
قوة قابلية الملاحظة التي تتمتع بها المؤسسة في مرحلة اختبار ما قبل الإنتاج
التراجع عن استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة، بالأرقام %71

المستخدمون الذين يتراجعون خلال أول 90 يومًا من تنزيل التطبيق1

 %50.6  

المستخدمون الذين سيقومون بإلغاء تثبيت التطبيق إذا كان يشغل مساحة كبيرة من الذاكرة1

 %62

المستخدمون الذين سيقومون بإلغاء تثبيت التطبيق في حالة تعطل التطبيق أو تجميده أو وجود أخطاء كبيرة أخرى به1
المزايا
تحديد السبب الأساسي للمشكلات، المتعلقة بالأداء، بشكل أسرع

من خلال ربط طلبات تطبيقات الأجهزة المحمولة في الواجهة الأمامية بالآثار الناتجة عن كل تفاعل في الواجهة الخلفية، يمكن تسريع وتحسين كفاءة استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها.​
الحصول على معارف أعمق للاعتماد عليها في تحسينات التثبيت  

يمكنك الحصول على بيانات الاستخدام الحقيقية المتعلقة بتبني استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة، وتحديد الجوانب التي يجب أن تركز فيها جهود التحسين (الجهاز أو المتصفح أو أنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا) والإصدارات التي يجب إيقافها.
زيادة ارتباط وتفاعل المستخدمين من خلال حل المشكلات بسرعة

حدد الاختناقات بسرعة باستخدام السياق الكامل لكشف المشكلات وحلها بشكل أسرع، وتحسين تجربة مستخدم تطبيق الأجهزة المحمولة وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
المزايا
لوحة معلومات شاملة توفر لوحة معلومات مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة في Instana مراقبةً حقيقية للمستخدم من خلال توفير بيانات نشاط المستخدم الرئيسية في لمحة سريعة، بما في ذلك وقت الاستجابة وطلبات HTTP البطيئة أو التي بها مشكلات والبيانات الجغرافية وتقارير الأعطال والأحداث المخصصة. من هنا، يمكن لفرق تقنية المعلومات التعمق أكثر في البيانات لتحديد المشكلات ومعالجتها والتي قد تؤثر في التجربة الرقمية على تطبيق الأجهزة المحمولة.
تحليلات غير محدودة توفر تحليلات التطبيقات غير المحدودة مرونة لا نهائية لإنشاء معارف جديدة من جميع تفاصيل مقاييس الواجهة الخلفية وتطبيق الأجهزة المحمولة التي تم جمعها بواسطة Instana. من خلال حلول المراقبة، يمكن لفرق تطبيق الأجهزة المحمولة فلترة كل جانب من جوانب بياناتهم بسرعة بطرق غير محدودة (في ظل وجود سياق) لاكتشاف القيم الخارجية للأداء وأنماط المشكلات. تعرف على المزيد عن التحليلات غير المحدودة
إمكانية التتبع حسب السياق يمكنك الاستفادة من دعم التتبع الشامل الذي لا مثيل له المتوفر في Instana لاستهلاك كل أثر وتحليله، بغض النظر عن كيفية تسجيله. يوفر Instana أتمتة كاملة للتتبع مدمجة ومرتبطة بعمليات تتبع المصدر المفتوح الأخرى لتمنحك السياق الذي تحتاجه على مستوى كل نوع من أنواع التتبع.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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الموارد الاستفادة من مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤتمتة لتسريع التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وتعزيز أداء التطبيقات

تتطلب حلول المراقبة الأقدم جهدًا يدويًا كبيرًا من موظفي تقنية المعلومات. ولا يؤدي هذا إلى إهدار وقت الموظفين الثمين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف دون توفير رؤية ذات معنى للتطبيقات والبنية التحتية.

 خرافة: قابلية الملاحظة تتعلق بجزء واحد من مجموعتك

نهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى إبراز حقيقة قابلية الملاحظة كممارسة متكاملة توفر معارف عميقة تخص وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.

 لماذا لا يمكنك تخطي المراقبة والاعتماد فحسب على السجلات

لا تحتاج إلى التحديق في السجلات عندما تكون هناك حلول متقدمة لقابلية الملاحظة تقدم خارطة طريق دقيقة للمشاكل.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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