يتوقع مستخدمو تطبيقات الأجهزة المحمولة توفُّرًا مستمرًا للخدمات ووظائف تعمل بشكل سليم وتجربة دون عوائق. وإذا انخفض مستوى أداء تطبيقك عن ذلك، فلن يترددوا لحظة في التخلي عن تطبيقك وتنزيل شيء أفضل. نظرًا لوجود الكثير على المحك، تكافح فرق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمواكبة استخدام مزيج من أدوات مراقبة الأداء والتحليلات المتنوعة لإدارة أداء تطبيق الأجهزة المحمولة.

يوفر IBM Instana Observability نظرة عامة كاملة وشاملة على أداء تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي ومن منصة واحدة. يتضمن حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) رؤية تفصيلية للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) فيما يتعلق بمسارات استدعاء التطبيق، ومعارف تفصيلية حول تفاعلات المستخدم النهائي على مستوى الأجهزة المحمولة والمشكلات التي يواجهونها. يتيح لك الحل إمكانية مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم تنفيذها على iOS أو Android أو Flutter أو React Native.