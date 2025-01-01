يتوقع مستخدمو تطبيقات الأجهزة المحمولة توفُّرًا مستمرًا للخدمات ووظائف تعمل بشكل سليم وتجربة دون عوائق. وإذا انخفض مستوى أداء تطبيقك عن ذلك، فلن يترددوا لحظة في التخلي عن تطبيقك وتنزيل شيء أفضل. نظرًا لوجود الكثير على المحك، تكافح فرق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمواكبة استخدام مزيج من أدوات مراقبة الأداء والتحليلات المتنوعة لإدارة أداء تطبيق الأجهزة المحمولة.
يوفر IBM Instana Observability نظرة عامة كاملة وشاملة على أداء تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي ومن منصة واحدة. يتضمن حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) رؤية تفصيلية للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) فيما يتعلق بمسارات استدعاء التطبيق، ومعارف تفصيلية حول تفاعلات المستخدم النهائي على مستوى الأجهزة المحمولة والمشكلات التي يواجهونها. يتيح لك الحل إمكانية مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم تنفيذها على iOS أو Android أو Flutter أو React Native.
المستخدمون الذين يتراجعون خلال أول 90 يومًا من تنزيل التطبيق1
المستخدمون الذين سيقومون بإلغاء تثبيت التطبيق إذا كان يشغل مساحة كبيرة من الذاكرة1
المستخدمون الذين سيقومون بإلغاء تثبيت التطبيق في حالة تعطل التطبيق أو تجميده أو وجود أخطاء كبيرة أخرى به1
من خلال ربط طلبات تطبيقات الأجهزة المحمولة في الواجهة الأمامية بالآثار الناتجة عن كل تفاعل في الواجهة الخلفية، يمكن تسريع وتحسين كفاءة استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها.
يمكنك الحصول على بيانات الاستخدام الحقيقية المتعلقة بتبني استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة، وتحديد الجوانب التي يجب أن تركز فيها جهود التحسين (الجهاز أو المتصفح أو أنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا) والإصدارات التي يجب إيقافها.
حدد الاختناقات بسرعة باستخدام السياق الكامل لكشف المشكلات وحلها بشكل أسرع، وتحسين تجربة مستخدم تطبيق الأجهزة المحمولة وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
تتطلب حلول المراقبة الأقدم جهدًا يدويًا كبيرًا من موظفي تقنية المعلومات. ولا يؤدي هذا إلى إهدار وقت الموظفين الثمين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف دون توفير رؤية ذات معنى للتطبيقات والبنية التحتية.
نهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى إبراز حقيقة قابلية الملاحظة كممارسة متكاملة توفر معارف عميقة تخص وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.
لا تحتاج إلى التحديق في السجلات عندما تكون هناك حلول متقدمة لقابلية الملاحظة تقدم خارطة طريق دقيقة للمشاكل.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.
1 40 إحصائية رائعة حول صناعة تطبيقات الهاتف المحمول [2023]: The Success of Mobile Apps in the U.S.، Zippia، 20 مارس 2023