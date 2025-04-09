تحقيق أقصى أداء وكفاءة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes باستخدام IBM Instana المدعوم من IBM Kubecost

أصبح Kubernetes هو العمود الفقري لتغيير التطبيقات ونشرها. تستثمر الشركات في Kubernetes لبناء تطبيقات قابلة للتوسع مع وتيرة نشر مرتفعة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة.

وفقًا لتقرير IDC‏1، سيستمر انتشار واستخدام Kubernetes في النمو بشكل كبير، لا سيما بفضل التوجهات مثل زيادة نشر عبء العمل المعتمد على الحاويات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ما سيزيد من عدد التطبيقات التي تستضيفها الشركات باستخدام Kubernetes. ومع ذلك، فإن تعقيد تتبُّع النفقات مع استخدام Kubernetes يُعَد أمرًا بالغ الصعوبة.

لتجاوز هذه التعقيدات، تسعى فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق إدارة العمليات المالية إلى حلول تُتيح مراقبة مجموعات Kubernetes لتتبُّع مدة التشغيل، والموارد، والتفاعل بين المكونات. يوفر الحل المثالي رؤية موحدة لمجموعات Kubernetes والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى سلامة البنية التحتية والتكاليف من خلال حل واحد لقابلية الملاحظة.

واستجابةً لحل هذه المشكلة المعقدة المتعلقة بالإنفاق وقابلية الملاحظة، نعلن عن ميزة جديدة لمراقبة التكاليف داخل IBM Instana المدعومة من IBM Kubecost، والتي توفر بيانات الأداء وبيانات تكلفة Kubernetes في مكان واحد.