يسرّنا الإعلان عن تصنيف IBM ضمن فئة الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner Magic Quadrant لعام 2026 حول منصات قابلية الملاحظة.

يتعين على مشتري حلول قابلية الملاحظة تشغيل التطبيقات الهجينة والمنصات القائمة على بنية سحابية أصلية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مع الحد من المخاطر والتكاليف ومتوسط وقت الإصلاح (MTTR). ونرى أن أهمية هذا التقدير تكمن في أن هذه الفئة تتجاوز نطاق بيانات القياس عن بُعد لتشمل الذكاء التشغيلي. تتمحور قابلية الملاحظة في عام 2026 حول فهم التأثير، وتفسير الأسباب، واتخاذ إجراءات موثوق بها عبر التطبيقات والبنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال.

ونعتقد أن هذا التقدير يعكس التزام IBM المتواصل بمساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف قابلية الملاحظة المتطورة، وتشغيل البيئات الهجينة والقائمة على بنية سحابية أصلية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تزداد تعقيدًا، بكل ثقة.

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