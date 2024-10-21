مواجهة تدفق البيانات الضخم عبر استعلامات بيانات قوية

عندما نتعمق في مجال البيانات، نجد أن الأرقام مذهلة. من المتوقع أن يتجاوز حجم إنشاء البيانات العالمية 180 زيتابايت بحلول عام 2025، وهو ارتفاع هائل من 64 زيتابايت الساحقة بالفعل التي تم توثيقها في عام 2020. في هذا البيئة، ذكاء البيانات ليس أداة اختيارية بل هو عنصر أساسي ضمن مجموعة أدوات البقاء على قيد الحياة لكل شركة.

تشهد المؤسسات تحولات تحويلية في الاستراتيجية الخاصة بها. تضخّم تراكمات البيانات المجزأة، إلى جانب وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضغط الإنتاجية وتُظهر الفجوات في جاهزية المؤسسات لهذه التقنية الناشئة.

في حين أن تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة أمر بالغ الأهمية، إلا أن المستخدمين مثل المحللين وعالم البيانات غارقون بشكل متزايد في كميات هائلة من المعلومات.

تحفز هذه التحديات قادة البيانات على البحث عن الإرشاد والحلول الجاهزة للجيل القادم من استراتيجيات البيانات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من تقديم بيانات موثوقة لمستهلكي مؤسساتهم.