مواجهة تدفق البيانات الضخم عبر استعلامات بيانات قوية

في عصر التقدم الرقمي المستمر، تقف الشركات على أعتاب نهضة البيانات. أدى انتشار الأجهزة الرقمية والتفاعلات إلى تدفق غير مسبوق للبيانات، والذي يجب على الشركات التعامل معه بدقة واستراتيجية واضحة.
تحتاج الشركات إلى أكثر من مجرد إدارة البيانات التقليدية؛ فهي بحاجة إلى الاستفادة من زخم حلول ذكاء البيانات المتقدمة للمساعدة في ضمان التفوق الابتكاري والحفاظ على الهيمنة على السوق.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
عندما نتعمق في مجال البيانات، نجد أن الأرقام مذهلة. من المتوقع أن يتجاوز حجم إنشاء البيانات العالمية 180 زيتابايت بحلول عام 2025، وهو ارتفاع هائل من 64 زيتابايت الساحقة بالفعل التي تم توثيقها في عام 2020. في هذا البيئة، ذكاء البيانات ليس أداة اختيارية بل هو عنصر أساسي ضمن مجموعة أدوات البقاء على قيد الحياة لكل شركة.
تشهد المؤسسات تحولات تحويلية في الاستراتيجية الخاصة بها. تضخّم تراكمات البيانات المجزأة، إلى جانب وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضغط الإنتاجية وتُظهر الفجوات في جاهزية المؤسسات لهذه التقنية الناشئة.
في حين أن تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة أمر بالغ الأهمية، إلا أن المستخدمين مثل المحللين وعالم البيانات غارقون بشكل متزايد في كميات هائلة من المعلومات.
تحفز هذه التحديات قادة البيانات على البحث عن الإرشاد والحلول الجاهزة للجيل القادم من استراتيجيات البيانات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من تقديم بيانات موثوقة لمستهلكي مؤسساتهم.
لدفع العقلية المؤسسية القائمة على البيانات بشكل حقيقي، يجب على الشركات دمج حلول ذكاء البيانات التي تتجاوز التحليلات التقليدية. تعمل هذه المنصات كنظم إيكولوجية متطورة، مما يسهل جمع الرؤى من مصادر البيانات المتنوعة وتحليلها وتفسيرها وتنفيذها بشكل عملي.
تستثمر الشركات بشكل كبير في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الفوائد. تشير NewVantage Partners إلى أن 97% من المؤسسات تستثمر في مبادرات البيانات، و91% تستثمر في أنشطة الذكاء الاصطناعي. الهدف هو تحويل البيانات من منتج ثانوي لعمليات الأعمال إلى أصل استراتيجي يغذي اتخاذ القرار والابتكار ورضا العملاء.
ومع ذلك، فإن الغوص في التحليلات دون توجيه واضح يمكن أن يؤدي إلى الارتباك وعدم الكفاءة. إن تكلفة سوء الإدارة مرتفعة، حيث تشير مؤسسة Gartner إلى أن متوسط الخسائر يبلغ 12.9 مليون دولار أمريكي سنويًا بسبب سوء جودة البيانات. وهنا يأتي دور حلول ذكاء البيانات، من خلال المساعدة في ضمان أن تكون البيانات ليست وفيرة فحسب، بل تكون دقيقة أيضًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وخاضعة لمعايير الجودة.
تحتل شركة IBM موقع الصدارة في مجال ذكاء البيانات، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة البيانات الاستباقية والتحليلات المتقدمة. من خلال تبسيط اكتشاف ومشاركة وتنسيق الأصول الموثوقة للبيانات، تعزز المنصة إنتاجية محترفي البيانات وتسرع الوقت المناسب للقيمة.
كما تدمج ميزات إدارة بيانات قوية، مما يساعد على ضمان امتثال جودة البيانات للوائح التنظيمية. علاوة على ذلك، يوفر ذكاء البيانات رؤى في الوقت الفعلي، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تكمن القوة التحويلية لحل ذكاء البيانات في قدرته على زيادة مرونة الأعمال والقدرة الابتكارية. من خلال كسر الحواجز وتعزيز ثقافة التعاون المستنير، تضع هذه الحلول الشركات في موقع يمكنها من العمل بسرعة وبفهم أعمق لأسواقها.
مع تزايد التدقيق في خصوصية البيانات واللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يعد نظام ذكاء البيانات المتطور الذي يوفر القدرات مهمًا لتجاوز حقول الألغام التنظيمية مع ضمان ثقة العملاء.
يؤدي اعتماد بنية تحتية قوية لذكاء البيانات إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتوجيه طوفان البيانات بشكل فعال. فيما يلي بعض نقاط التركيز الرئيسية لدمج ذكاء البيانات لتحسين أهداف العمل وتسريعها:
باستخدام مرونة التقنيات المستندة إلى السحابة، تساعد حلول ذكاء البيانات الشركات في معالجة البيانات والمهام التحليلية القابلة للتطوير. يمكّن هذا التآزر بين السحابة والحافة من استخلاص الرؤى بسرعة ويتيح تنفيذ القرارات التي تؤثر بشكل كبير على الأداء والاستراتيجية.
مع وجود نظام ذكاء بيانات، يمكن للمؤسسات الحفاظ على إدارة البيانات والجودة في المقدمة. تقوم هذه الأنظمة بأتمتة ضوابط الجودة، وتحافظ على سلامة التحليلات وتعزز صناعة القرار باستخدام بيانات عالية الجودة.
يؤكد دمج ذكاء البيانات أهمية المبادئ التجارية القائمة على البيانات. تتم مشاركة الرؤى عبر الأقسام، مما يحث على الدفع الجماعي نحو استخدام البيانات لنمو الأعمال وتعزيز تجربة العملاء واكتساب ميزة تنافسية.
تم تجهيز حلول ذكاء البيانات المتقدمة لإدارة الامتثال للوائح التنظيمية المتطورة. يساعد ذلك الشركات على التحرك إلى ما وراء الاستجابات التفاعلية للتوقعات القانونية، واعتماد استراتيجية لإدارة البيانات تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن ثقة العملاء وولاءهم.
في عصر تؤثر فيه البيانات على مصير الشركات، فإن أولئك الذين يمتلكون حلولاً متفوقة في مجال ذكاء البيانات يستعدون لقيادة الطريق. مع تحول ثقافات المؤسسات نحو رؤى واستراتيجيات مدفوعة بتحليلات دقيقة ومستنيرة، يصبح الطموح في الازدهار وسط الطوفان الرقمي هدفاً قابلا للتحقيق.
تعمل IBM على تمكين المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من قيمة بياناتها. من خلال مزيج من المنصات الشاملة والحلول الرائدة في الصناعات والتكامل المتقدم للذكاء الاصطناعي، توفر IBM نهجاً شاملاً لإدارة البيانات والتحليلات.
يمكنك تحسين استراتيجيتك للبيانات باستخدام حلول متقدمة مثل IBM Knowledge Catalog (IKC) لحوكمة وإدارة البيانات الشاملة، وIBM Manta Data Lineage للبيانات التفصيلية والتقارير، وIBM Data Product Hub للمشاركة على مستوى المؤسسة. تُمكِّن هذه الأدوات المؤسسات من تحقيق جودة بيانات ووضوح رؤية وثقة وانتفاع لا منافس لها.
بياناتك هي مصدر تفوّقك التنافسي. تعرّف في هذه الندوة عبر الإنترنت القصيرة على كيفية تأمين بياناتك واستثمارها بفعالية لتحقيق عائد استثمار ملموس من الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في هذا التقرير التقييمي الصادر عن IDC، والذي يهدف إلى تقييم الموردين في سوق برامج ذكاء البيانات.
استكشف مركز Data Matters لتتعرف على كيفية مواجهة تحديات البيانات والذكاء الاصطناعي مثل التكامل.
تعرَّف على أفضل الممارسات الأساسية لزيادة فعالية مشاركة البيانات الداخلية لتحقيق نجاح الأعمال.
اكتشف كيف يجمع ذكاء البيانات بين حوكمة البيانات، وجودتها، ودورة حياة البيانات، ومشاركتها، لتحويل البيانات غير المُنسَّقة إلى رؤى موثوقة يمكن الاعتماد عليها.
تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات من خلال الفهرسة الذكية وإدارة السياسات. يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يتيح أتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودة البيانات، وحماية البيانات.
تمكَّن من تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة، وتوحيد إدارة البيانات، والجودة، ودورة حياة البيانات، والمشاركة، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على بيانات ملائمة للسياق وموثوق بها.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
استكشف البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، وافهمها ونسِّقها وتفاعل معها أينما كانت - سواء في البيئات السحابية أو البيئات المحلية. يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لحوكمة البيانات يوفر كتالوج بيانات لأتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودتها، وحمايتها.