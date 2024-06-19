IBM Knowledge Catalog
فعّل البيانات لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر الفهرسة الذكية وإدارة السياسات
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لقطة شاشة تُظهِر الذكاء الاصطناعي والتحليلات مع الفهرسة الذكية وإدارة السياسات

كتالوج بيانات ذكي لعصر الذكاء الاصطناعي

يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لحوكمة البيانات يوفر كتالوج بيانات لأتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودتها، وحمايتها. يُتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكَّن من فهم البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها وإدارتها وتنسيقها والوصول إليها، أينما كانت - سواء في البيئات السحابية أو المحلية. 

 تعرَّف على ذكاء البيانات تعرَّف على IBM Cloud Pak for Data
الكتالوجات الخاضعة للحوكمة

باستخدام وظائف متقدمة لتصنيف البيانات وإخفائها، تدعم قواعد حماية البيانات التعامل الآمن معها من خلال تتبُّع دورة حياة البيانات ومسارات التدقيق الشاملة.

 قواعد حماية البيانات
Knowledge Accelerators

تُسهّل المفردات جاهزة الاستخدام النشر السريع لأطر حوكمة البيانات والتحليلات، ما يساعد على ضمان نهج موحَّد لجودة البيانات والامتثال، ويوفر الوقت والجهد.

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إثراء البيانات الوصفية المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة

استنادًا إلى نماذج IBM Research الموثوق بها، يمكنك تحليل وتحسين البيانات الوصفية الفنية تلقائيًا من خلال إضافة المزيد من السياق أو التصنيفات أو الأوصاف، عبر آلاف الأصول في الوقت نفسه.

 اقرأ المدونة
البحث الذكي

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوسيع وتحسين استفسارات المستخدمين، ما يُسهِّل الوصول السريع إلى معلومات وإجابات مهمة وذات صلة قائمة على الفهم الدلالي.

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تعزيز الحوكمة والجودة والأمان

تشكِّل العمليات اليدوية، وعدم الوعي بالبيانات، وتضخم كميات البيانات عوائق أمام مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتؤدي ممارسة عمليات التطوير مع أداة فهرسة بيانات إلى تعزيز المرونة والسرعة من خلال توفير بيانات مؤسسية موثوق بها وعالية الجودة، وتمكين التعاون.
تحسين جودة البيانات

يعمل IBM Knowledge Catalog على فهم البيانات المستخدمة ضمن إطار عملك التجاري. ويتيح ذلك اكتشاف وتقييم جودة البيانات لملايين الأصول، بغض النظر عن مكان تواجدها.

 جودة البيانات (1:14)
إدارة خصوصية البيانات والامتثال

يمكنك تفعيل ميزة خصوصية البيانات وتحديد السياسات التي توضح كيفية استخدام البيانات والتعامل معها.

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إدارة مستودعات البيانات

اكتشف كيف يمكن أن يعمل IBM Knowledge Catalog كمركز رئيسي لسياسات البيانات الحساسة، والتي يمكن تنفيذها لاحقًا ضمن IBM watsonx.data.

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تمكين الاكتشاف والتحليل الذاتي للبيانات

مكِّن الأفراد المسؤولين عن البيانات من الوصول السريع إلى بيانات عالية الجودة. وشارِك الرؤى لزيادة الوعي بالبيانات الموثوق بها لتعزيز الإيرادات. واستخدِم البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل التكاليف وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

 انضم إلى الدرس التعليمي حول قدرات الخدمة الذاتية
تحسين جودة البيانات

يعمل IBM Knowledge Catalog على فهم البيانات المستخدمة ضمن إطار عملك التجاري. ويتيح ذلك اكتشاف وتقييم جودة البيانات لملايين الأصول، بغض النظر عن مكان تواجدها.

 جودة البيانات (1:14)
إدارة خصوصية البيانات والامتثال

يمكنك تفعيل ميزة خصوصية البيانات وتحديد السياسات التي توضح كيفية استخدام البيانات والتعامل معها.

 مشاهدة فيديو تعليمي
إدارة مستودعات البيانات

اكتشف كيف يمكن أن يعمل IBM Knowledge Catalog كمركز رئيسي لسياسات البيانات الحساسة، والتي يمكن تنفيذها لاحقًا ضمن IBM watsonx.data.

 شاهد العرض التوضيحي
تمكين الاكتشاف والتحليل الذاتي للبيانات

مكِّن الأفراد المسؤولين عن البيانات من الوصول السريع إلى بيانات عالية الجودة. وشارِك الرؤى لزيادة الوعي بالبيانات الموثوق بها لتعزيز الإيرادات. واستخدِم البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل التكاليف وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

 انضم إلى الدرس التعليمي حول قدرات الخدمة الذاتية
الفوائد أكثر من 70% Knowledge Accelerators

توفير أكثر من 70%* من التكاليف المرتبطة بالجهد اليدوي للامتثال التنظيمي.

 >%90 إثراء البيانات الوصفية المستندة إلى النماذج اللغوية الكبيرة

انخفاض بنسبة تزيد عن 90%*في الوقت والجهد المبذولين في ربط مصطلحات الأعمال بالبيانات وتوليد أسماء الأصول ووصفها.

 حوالي 55% البحث الذكي

تم تقليل الوقت المستغرق في البحث عن البيانات بنسبة 55% تقريبًا*.

تقرير المحللين

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant 2024 لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات

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دراسة حالة

ستاندرد بنك الاستفادة من قوة البيانات

يعزز البنك الأفريقي نموه في أوقات التحديات من خلال حلول IBM Cloud Pak for Data وIBM DataOps.

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منتجات ذات صلة

تصوُّر بياناتك وتحويلها وتحسين تدفقها من المصدر إلى الاستهلاك.

إتاحة مشاركة منتجات البيانات واكتشافها واستخدامها على مستوى المؤسسة.

مسارات تدفق البيانات التي تُسهم في تعزيز اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتخفيف من المخاطر.

توفير بيانات جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها من خلال إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار.

اتخِذ الخطوة التالية 

جرّب IBM Knowledge Catalog لتفعيل البيانات الجاهزة للأعمال وتعزيز الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مدعومًا بإدارة البيانات الوصفية النشطة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج إدارة البيانات ومحو أمية البيانات باستخدام Relationship Explorer ميزات جديدة لتبسيط تكامل البيانات والحوكمة
إخلاء المسؤولية

* الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.