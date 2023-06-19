ما المقصود بإدارة المحتوى في المؤسسات (ECM)؟

المحتوى هو الركيزة والداعم الأساسي للتحول الرقمي. يتضمن المحتوى معلومات مفيدة عن العملاء وسلوكياتهم ومشاعرهم وقيمتهم للمؤسسة، ولكن ذلك يتوقف على قدرتك على الاستفادة منها. بشكل عام، يمثل المحتوى الكامن في المستودعات ومشاركات الملفات ومجلدات السحابة عبر المؤسسة معارف المؤسسة.

مع زيادة انتشار المحتوى بسرعات غير مسبوقة، تتخذ المؤسسات خطوات ملموسة لتبسيط عملياتها المتعلقة بخدمات المحتوى. تُعد "فوضى المحتوى"، وتعني نقص المحتوى الرقمي وعدم إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب، عائقًا كبيرًا يواجه الشركات في الوقت الحالي.

في الوقت الحالي، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح حل إدارة المحتوى في المؤسسات عنصرًا أساسيًا في رحلة التحول إلى شركة رقمية.