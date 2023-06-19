ما المقصود بإدارة المحتوى في المؤسسات (ECM)؟

19 يونيو 2023

ما المقصود بإدارة المحتوى في المؤسسات (ECM)؟

إدارة المحتوى في المؤسسات هي مجموعة من إمكانات رصد محتوى الأعمال وتخزينه وتفعيله وتحليله وأتمتته، وتُستخدم لتوفير قيمة جديدة من البيانات التي كانت غير منظمة وغير متوفرة في السابق.

بفضل إدارة المحتوى في المؤسسات، يمكن للمؤسسة تحقيق الاستفادة الكاملة من معلومات العملاء ومعارف الشركة المضمنة في محتواها. وعند إدارة هذا المحتوى بفعالية عبر المؤسسة، يمكن استخدامه للتفاعل مع العملاء وأتمتة عمليات الأعمال وتعزيز التعاون.

أهمية إدارة المحتوى في المؤسسات

المحتوى هو الركيزة والداعم الأساسي للتحول الرقمي. يتضمن المحتوى معلومات مفيدة عن العملاء وسلوكياتهم ومشاعرهم وقيمتهم للمؤسسة، ولكن ذلك يتوقف على قدرتك على الاستفادة منها. بشكل عام، يمثل المحتوى الكامن في المستودعات ومشاركات الملفات ومجلدات السحابة عبر المؤسسة معارف المؤسسة.

مع زيادة انتشار المحتوى بسرعات غير مسبوقة، تتخذ المؤسسات خطوات ملموسة لتبسيط عملياتها المتعلقة بخدمات المحتوى. تُعد "فوضى المحتوى"، وتعني نقص المحتوى الرقمي وعدم إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب، عائقًا كبيرًا يواجه الشركات في الوقت الحالي. 

في الوقت الحالي، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح حل إدارة المحتوى في المؤسسات عنصرًا أساسيًا في رحلة التحول إلى شركة رقمية.

منظر جوي للطرق السريعة

كن مطلعًا على آخر أخبار السحابة 

احصل على نشرة Think الإخبارية الأسبوعية للحصول على إرشادات الخبراء حول تحسين الإعدادات متعددة السحابة في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشترك اليوم

كيفية البدء في تطبيق إدارة المحتوى في المؤسسات

يمكن أن تبدأ المؤسسات الجادة بشأن التحول الرقمي بالأساسيات. أولاً، رصد المحتوى وتصنيفه وتطبيق قواعد الحوكمة. ثم، التحكم في مَن يمكنه الوصول إليه وتوفير الأدوات اللازمة للعثور عليه. وأخيرًا، استخدام المحتوى لتعزيز عمليات الأعمال والتعاون.

حدد الدور الذي يؤديه المحتوى في عملك

يبدأ التبني الناجح لبرنامج إدارة المحتوى في المؤسسات بتقييم المؤسسة. في أي جانب من جوانب العمل تتسبب المستندات الورقية في إبطاء تحقيق النتائج؟ أين يُخزن محتوى الأعمال في المؤسسة؟ هل في مشاركات الملفات أم في مستودعات السحابة أم في نظام إدارة المحتوى في المؤسسة؟ وما إستراتيجية الحوكمة والامتثال والاحتفاظ بالمستندات التي تتبعها؟
حدد مشروعًا أوليًا

تُعد حلول إدارة المحتوى في المؤسسات حلولاً قابلة للتوسع وغالبًا ما يبدأ تطبيقها في قسم أو وحدة أعمال واحدة. بمجرد إشراك جميع الأطراف المعنيين وسماع آرائهم، ضع رؤية وأهدافًا قابلة للتقييم لحل الإدارة. بعد ذلك، وبعد إجراء اختبار شامل وتدريب المستخدمين، انشر الحل. في كثير من الأحيان، يثير نجاح الحل حماس الأقسام الأخرى، والتي ستضغط بدورها ليكون المشروع التالي لإدارة المحتوى في المؤسسات لديها.
انشر حل إدارة المحتوى في المؤسسات عبر المؤسسة

من الأفضل نشر حل إدارة المحتوى في المؤسسات كحل مؤسسي. بمجرد اكتمال المشروع الأول، يمكن إعادة تطبيق العديد من العناصر والإجراءات، ما يجعل المشاريع اللاحقة أقل تكلفة وأسرع في النشر. تطور العديد من الشركات إستراتيجية الخدمات المشتركة لزيادة استثمارها في الأشخاص والمحتوى والتقنيات.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

الموارد

تقرير Omdia Universe عن خدمات المحتوى

تعرَّف على مزود خدمات المحتوى الأنسب لشركتك من خلال هذا التقرير من Omdia Universe.
تبسيط أعمالك باستخدام خدمات المحتوى من IBM

اكتشف إمكانيات المحتوى مع IBM Content Services من أجل تنفيذ حوكمة البيانات وتخزينها وتحليلها بشكل فعَّال. وتمكَّن من تبسيط إدارة المحتوى عبر مؤسستك وتسريع رحلتك في التحول الرقمي.
تحسين إدارة المحتوى باستخدام IBM FileNet Content Manager

تمكَّن من تحويل طريقة إدارة شركتك للمحتوى باستخدام IBM FileNet Content Manager. وتمكَّن أيضًا من تعزيز التعاون، وتسريع العمليات، وتقديم تجارب عملاء استثنائية من خلال منصة آمنة وقابلة للتوسع لإدارة المحتوى.
إدارة السجلات بشكل آمن ومبسَّط باستخدام IBM Enterprise Records

تمكَّن من إدارة السجلات الإلكترونية والمادية بكل سهولة مع ضمان الامتثال التنظيمي باستخدام IBM Enterprise Records. ويمكنك كذلك تبسيط عمليات السجلات، وأتمتة سياسات الاحتفاظ بالبيانات، والحفاظ على أمان البيانات لتقليل الأخطاء وتعزيز كفاءة المؤسسة.
السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي. تعلَّم من خبراء الصناعة، واستكشف الشراكات الاستراتيجية، وتعمَّق في دراسات الحالة التي توضِّح كيفية تعزيز الابتكار وتحسين العمليات باستخدام تقنيات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.
حلول ذات صلة
IBM Cloud Pak for Business Automation

تمكَّن من تبسيط عملية التقاط المحتوى وتخزينه وامتثاله باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation، ما يتيح تنفيذ عمليات سير عمل سلسة وتحسين إدارة الوثائق.

 استكشف IBM Cloud Pak for Business Automation
IBM Content Manager

أعِد تعريف إدارة محتوى المؤسسات باستخدام IBM Content Manager، الحل الفعَّال والمرن.

 استكشف Content Manager
IBM ECM System Monitor

يُعَد IBM ECM System Monitor حلًا استباقيًا لمراقبة السلامة لإدارة تطبيقات تحليلات الأعمال لديك.

 استكشف ECM System Monitor
اتخِذ الخطوة التالية

تقديم تجارب عملاء متميزة من خلال تسريع عمليات إدارة المحتوى وحوكمة البيانات.

 استكشف حلول ECM بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا