برنامج إدارة محتوى IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet Content Manager عبارة عن حل مرن ومتكامل المزايا لإدارة المحتوى يوفر الأساس لموقع IBM Cloud Pak for Business Automation. تستخدم تكنولوجيا المعلومات الاصطناعية الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى عميقة من المحتوى غير المهيكل الخاص بك. استخدم نظام المعلومات التكنولوجية لإنشاء أعمال مبتكرة على السحابة وإدارة جميع محتوياتك بفعالية أكبر، من أي مصدر.
Content Manager ويمكن لأدوات رمز برمجة تطبيقات GraphQL وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL الحديثة إنشاء تطبيقات آمنة تتمحور حول المحتوى يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من المستندات لتقديم النتائج.
البحث السريع عن المحتوى عبر المؤسسة، بما في ذلك المعلومات التي تم التقاطها من المستندات الورقية. مشاركة المحتوى بأمان مع مستخدمين خارجيين من أي جهاز وداخل التطبيقات الحالية.
قم بتنشيط المحتوى باستخدام التعلم العميق الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المحتوى غير المهيكل. يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال التخلص من التصنيف اليدوي للمستندات وإدخال البيانات الوصفية المعرضة للأخطاء.
يمكنك تقليل أوقات الاستجابة من خلال تبسيط عمليات إدارة المحتوى وتقديم محتوى حساس حيث تشتد الحاجة إلى المعلومات التكنولوجية. تسريع استفسارات دعم العملاء، والمدفوعات، والموافقات، وغير ذلك الكثير.
استفد من قدرات خدمات المحتوى الموحّدة التي أثبتت جدارتها في FileNet Content Manager لإدارة المحتوى بشكل أكثر أماناً واتساقاً وذكاءً من جميع المستودعات ومشاركات الملفات.
FileNet Content Manager تم إعادة تصميمه بالكامل وإعادة بنائه وتحسينه من أجل نشر السحابة الأصلية بالكامل. تساعد المعلومات التكنولوجية الآن العملاء على نشر المحتوى بشكل أسرع على أي سحابة.
إرسال المستندات الفردية والمجلدات ومساحات الفريق والتعاون بشأنها مع أطراف خارجية مع ضمان الالتزام بجميع السياسات الأمنية.
قم بتحميل محتوى المبيعات أو الخدمة الأساسي وفهرسته وتحريره وتحريره والتعاون معه والتحكم فيه مثل عروض الأسعار، وعروض أسعار العميل البريد الإلكتروني والعقود وملفات الحالات وغيرها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لحجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم. احصل على أمان مبسط وخفض تكاليف التخزين والإدارة.
أنشئ مستندات جديدة أو افتح مستندات موجودة للتعاون بسلاسة في الوقت الفعلي مع مستخدمين آخرين.
رمز منخفض Developer Tools يمكّن مجموعة أوسع من المستخدمين، مثل محللي الأعمال وغير المبرمجين، من وضع نماذج أولية سريعة وبناء تطبيقات تتضمن خدمات ®FileNet.
يقوم الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بتصنيف بيانات حساس واستخراجها بدقة لتقليل إدخال البيانات المعرضة للأخطاء للحصول على بيانات غير منظمة للرؤى وإرسال بيانات عالية الجودة إلى البيانات النهائية.
اعثر على المحتوى بسهولة باستخدام قوالب البحث عن النص الكامل والممتلكات بالإضافة إلى البحث عبر المستودعات.
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