برنامج إدارة محتوى IBM FileNet Content Manager
حل خدمات محتوى السحابة الأصلية لإدارة المحتوى ومشاركته والتعاون بشأنه لتوفير وقت الموظفين وتحسين تجربة العملاء
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من البيانات إلى القرارات: كيف من المقرر أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً في إدارة المحتوى Enterprise في عام 2025

انضم إلينا في جلسة تفاعلية يناقش فيها خبير الصناعات التكنولوجية التأثير التحويلي لـ "الذكاء الاصطناعي التوليدي" على إدارة المحتوى ومستقبل العمل. 

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ما هو ®IBM FileNet Content Manager ؟

IBM FileNet Content Manager عبارة عن حل مرن ومتكامل المزايا لإدارة المحتوى يوفر الأساس لموقع IBM Cloud Pak for Business Automation. تستخدم تكنولوجيا المعلومات الاصطناعية الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى عميقة من المحتوى غير المهيكل الخاص بك. استخدم نظام المعلومات التكنولوجية لإنشاء أعمال مبتكرة على السحابة وإدارة جميع محتوياتك بفعالية أكبر، من أي مصدر.

 
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المزايا كيف IBM FileNet Content Manager الفوائد لك
تبسيط وتسريع عملية تطوير الحلول

Content Manager ويمكن لأدوات رمز برمجة تطبيقات GraphQL وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL الحديثة إنشاء تطبيقات آمنة تتمحور حول المحتوى يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من المستندات لتقديم النتائج.
توفير الوقت وإيجاد رؤية واضحة

البحث السريع عن المحتوى عبر المؤسسة، بما في ذلك المعلومات التي تم التقاطها من المستندات الورقية. مشاركة المحتوى بأمان مع مستخدمين خارجيين من أي جهاز وداخل التطبيقات الحالية.
تحسين الإنتاجية

قم بتنشيط المحتوى باستخدام التعلم العميق الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المحتوى غير المهيكل. يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال التخلص من التصنيف اليدوي للمستندات وإدخال البيانات الوصفية المعرضة للأخطاء.
تحسين تجربة العملاء الخاصة بك

يمكنك تقليل أوقات الاستجابة من خلال تبسيط عمليات إدارة المحتوى وتقديم محتوى حساس حيث تشتد الحاجة إلى المعلومات التكنولوجية. تسريع استفسارات دعم العملاء، والمدفوعات، والموافقات، وغير ذلك الكثير.

صور المنتج

تحرير في Microsoft Word مشاركة الملفات الخارجية الشرح والتنقيح
IBM FileNet Content Manager ميزة Enterprise إدارة الوثائق والحوكمة

استفد من قدرات خدمات المحتوى الموحّدة التي أثبتت جدارتها في FileNet Content Manager لإدارة المحتوى بشكل أكثر أماناً واتساقاً وذكاءً من جميع المستودعات ومشاركات الملفات.

 إدارة السحابة الأصلية ونشرها

FileNet Content Manager تم إعادة تصميمه بالكامل وإعادة بنائه وتحسينه من أجل نشر السحابة الأصلية بالكامل. تساعد المعلومات التكنولوجية الآن العملاء على نشر المحتوى بشكل أسرع على أي سحابة.

 المشاركة الآمنة

إرسال المستندات الفردية والمجلدات ومساحات الفريق والتعاون بشأنها مع أطراف خارجية مع ضمان الالتزام بجميع السياسات الأمنية.

 فريق المبيعات المبيعات التكامل

قم بتحميل محتوى المبيعات أو الخدمة الأساسي وفهرسته وتحريره وتحريره والتعاون معه والتحكم فيه مثل عروض الأسعار، وعروض أسعار العميل البريد الإلكتروني والعقود وملفات الحالات وغيرها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

 التنقيح المستند إلى الدور

تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لحجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم. احصل على أمان مبسط وخفض تكاليف التخزين والإدارة.

 مايكروسوفت أوفيس للويب التكامل

أنشئ مستندات جديدة أو افتح مستندات موجودة للتعاون بسلاسة في الوقت الفعلي مع مستخدمين آخرين.

 رمز منخفض Developer Tools وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL

رمز منخفض Developer Tools يمكّن مجموعة أوسع من المستخدمين، مثل محللي الأعمال وغير المبرمجين، من وضع نماذج أولية سريعة وبناء تطبيقات تتضمن خدمات ®FileNet.

 مستند إلى الذكاء الاصطناعي الرؤى الرؤى

يقوم الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بتصنيف بيانات حساس واستخراجها بدقة لتقليل إدخال البيانات المعرضة للأخطاء للحصول على بيانات غير منظمة للرؤى وإرسال بيانات عالية الجودة إلى البيانات النهائية.

 البحث بسهولة عن المحتوى

اعثر على المحتوى بسهولة باستخدام قوالب البحث عن النص الكامل والممتلكات بالإضافة إلى البحث عبر المستودعات.
قصص العملاء

شاهد كيف تستخدم مجموعة أخرى من الشركات الأخرى هذا المنتج لتحقيق نتائج أعمال أفضل
شركة ANAS S.p.A.

تعرف على كيفية تبني شركة ANAS لنظام إدارة المحتوى الإلكتروني، استنادًا إلى حلول إدارة المحتوى من IBM FileNet Content Manager وIBM Content Navigator.
أكسيغورتا

تعرّف على كيفية قيام شركة AKSigorta بتحسين نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بشركة تكنولوجيا المعلومات (CMS) باستخدام منصة IBM ®FileNet لتقديم خدمات أكثر ابتكارًا لعملاء تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع.
سنترال ناسيونال ناسيونال يونيميد

تعرّف على كيفية قيام شركة Central Nacional Unimed بتبسيط الفواتير الطبية باستخدام المحتوى الإلكتروني سير العمل الإلكتروني.
احصل على المزيد من القدرات احصل على IBM FileNet Content Manager كجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة
متكامل
IBM Cloud Pak for Business Automation يتضمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي للقدرات، واجهة مستخدم مشتركة (UI) وأدوات رمز منخفضة.
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مكتمل
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عصري
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