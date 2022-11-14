سد فجوة مهارات الإلمام بالبيانات من خلال سرد قصص البيانات

إن التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات يتجاوز مجرد بناء بنية بيانات حديثة. ومع تدفق كميات هائلة من البيانات عبر المؤسسة، يكمن التحدي في إضفاء معنى على كل تلك المعلومات المعقدة بحيث يتمكن الجميع، وليس علماء البيانات أو مهندسو التعلم الآلي فقط، من تفسيرها واتخاذ قرارات أفضل استنادًا إليها.

بالنسبة لرؤساء أقسام البيانات (CDOs) وغيرهم من القادة في وحدات الأعمال المختلفة، يعني ذلك ترسيخ ثقافة تُعطي الأولوية للإلمام بالبيانات؛ أي القدرة على قراءة البيانات وفهمها وإنشائها والتواصل استنادًا إليها. في كثير من الأحيان، تُعرَض البيانات في صورة أرقام مُبهَمة يصعب على الأطراف المعنية الرئيسيين استيعابها. في الواقع، يُعَد ضعف الإلمام بالبيانات ثاني أكبر عقبة داخلية أمام نجاح مكتب رئيس قسم البيانات (CDO)، وذلك وفقًا لمسح Gartner Annual Chief Data Officer لعام 2021 (الرابط خارج موقع ibm.com).

ولترسيخ الإلمام بالبيانات على النحو الصحيح، يتعيّن على المؤسسات جعل البيانات أكثر سهولةً وقابليّةً للاستيعاب لدى غير المتخصصين تقنيًا. وهذا يعني الابتعاد عن الرسوم البيانية المربِكة، ولوحات المعلومات، والمخططات، والعروض المرئية المعقّدة. وبدلًا من ذلك، تحتاج المؤسسات إلى إضفاء طابع إنساني على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار قصص بصرية جذابة تلامس الأشخاص، وتحول البيانات إلى معرفة قابلة للتنفيذ تعزِّز نتائج الأعمال.