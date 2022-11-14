سد فجوة مهارات الإلمام بالبيانات من خلال سرد قصص البيانات

إن التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات يتجاوز مجرد بناء بنية بيانات حديثة. ومع تدفق كميات هائلة من البيانات عبر المؤسسة، يكمن التحدي في إضفاء معنى على كل تلك المعلومات المعقدة بحيث يتمكن الجميع، وليس علماء البيانات أو مهندسو التعلم الآلي فقط، من تفسيرها واتخاذ قرارات أفضل استنادًا إليها.
بالنسبة لرؤساء أقسام البيانات (CDOs) وغيرهم من القادة في وحدات الأعمال المختلفة، يعني ذلك ترسيخ ثقافة تُعطي الأولوية للإلمام بالبيانات؛ أي القدرة على قراءة البيانات وفهمها وإنشائها والتواصل استنادًا إليها. في كثير من الأحيان، تُعرَض البيانات في صورة أرقام مُبهَمة يصعب على الأطراف المعنية الرئيسيين استيعابها. في الواقع، يُعَد ضعف الإلمام بالبيانات ثاني أكبر عقبة داخلية أمام نجاح مكتب رئيس قسم البيانات (CDO)، وذلك وفقًا لمسح Gartner Annual Chief Data Officer لعام 2021 (الرابط خارج موقع ibm.com).
ولترسيخ الإلمام بالبيانات على النحو الصحيح، يتعيّن على المؤسسات جعل البيانات أكثر سهولةً وقابليّةً للاستيعاب لدى غير المتخصصين تقنيًا. وهذا يعني الابتعاد عن الرسوم البيانية المربِكة، ولوحات المعلومات، والمخططات، والعروض المرئية المعقّدة. وبدلًا من ذلك، تحتاج المؤسسات إلى إضفاء طابع إنساني على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار قصص بصرية جذابة تلامس الأشخاص، وتحول البيانات إلى معرفة قابلة للتنفيذ تعزِّز نتائج الأعمال.
وهنا يبرز سرد قصص البيانات، أي القدرة على عرض البيانات ليس بالأرقام فحسب، بل من خلال سرديات مشوّقة ومرئيات جذابة. ويُعَد إنشاء سياق سردي أمرًا مهمًا لأنه يضفي الحيوية على البيانات ويضمن أن تكون الرسالة المنقولة ذات مغزى وملاءمة. كما أن إضافة عناصر لتصوير البيانات يعزّز القصة ويجعل الكميات الكبيرة من البيانات أسهل في الاستيعاب. وعندما يُنفَّذ بالشكل الصحيح، يمكن أن يشكّل سرد قصص البيانات أداة قوية للتواصل وإزالة الغموض عن علم البيانات.
وعلى الرغم من أن المؤسسات تعتمد غالبًا على مزيج من مصممي تجربة المستخدم وواجهة المستخدم (UX/UI) واختصاصيي ذكاء الأعمال (BI)، فإن بدء الأطراف المعنية من جانب الأعمال غير التقنية في تطوير مهارات سرد قصص البيانات يمكن أن يطلق سلسلة من التأثيرات المتتابعة عبر الفرق ووحدات الأعمال والمؤسسة ككل. في تلك اللحظة، يستطيع شخص واحد يمتلك مهارات سرد قصص البيانات أن يقود مجموعة من الأفراد لاتخاذ قرار أفضل قائم على البيانات. ويمكن لهؤلاء المتمرّسين في التعامل مع البيانات أيضًا نقل خبراتهم إلى زملاء آخرين، وإلهام فرقهم لصقل مهاراتهم في سرد قصص البيانات وتشكيل مهام سير العمل اليومية الخاصة بهم.
ويساعد ذلك على ترسيخ ثقافة تعاونية قائمة على البيانات من الداخل، تُمكِّن فرق الأعمال من الاستفادة من نقاط قوة ومهارات الجميع لحل المشكلات بكفاءة أكبر وتسريع وتيرة الابتكار.
في كثير من الأحيان يتبع الأطراف المعنية من جانب الأعمال البيانات التي تُنتجها الخوارزميات من دون تمحيص. ولمنع حدوث ذلك، تحتاج المؤسسات إلى خبراء يمكنهم مساءلة تلك الخوارزميات من خلال طرح أسئلة نقدية على البيانات وتفسيرها تفسيرًا سليمًا. ويُعَد فهم البيانات وسرد قصص البيانات جزءًا محوريًا لضمان استمرار الموظفين في التفكير النقدي في البيانات، والتساؤل حولها، وتفسيرها على النحو الصحيح، لأنه يوسِّع دائرة المشاركين في الحوار.
وتُسهم هذه الثقافة الموحَّدة القائمة على البيانات في جمع المتخصصين في تصور البيانات، وعلماء البيانات، ومطوري البرمجيات، والإدارة التنفيذية، وغيرهم من الأطراف المعنية حول هدف واحد هو أن يتحدث الجميع لغة مشتركة قوامُها البيانات.
ولإرساء هذه الثقافة القائمة على الإلمام بالبيانات، يمكن للمؤسسات أن تبدأ بوضع استراتيجية أعمال على مستوى الأطراف المعنية التنفيذيين. وبمجرد أن تتضح استراتيجية الأعمال، يمكن لقادة البيانات مثل رئيس قسم البيانات (CDO) صياغة استراتيجية بيانات تدعم تحقيق تلك الأهداف التجارية، وتتضمّن مبادرات للإلمام بالبيانات لضمان تبنّيها ونجاحها.
إن إطلاق مبادرات للإلمام بالبيانات وبرامج لسرد قصص البيانات يساعد الجميع – من الإدارة العليا إلى سائر الأطراف المعنية الرئيسيين – على اكتساب المهارات اللازمة لاكتشاف الرؤى والاتجاهات والأنماط في البيانات ذات الصلة بحل مشكلات الأعمال. كما يُمكِّن التدريب الفرقَ من استخدام البيانات باعتبارها ميزة تنافسية.
