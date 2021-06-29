ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟

صُممت الآلة الحاسبة Harvard Mark I، أو آلة الحاسبة ذات التحكم التسلسلي التلقائي من IBM (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، في عام 1937، وهي تتميز بكونها أول الكمبيوتر المركزي. وقد استخدمت هيئة السفن التابعة للبحرية الأمريكية هذه الآلة خلال الجزء الأخير من الحرب العالمية الثانية لأغراض عسكرية لحل المسائل الرياضية بسرعة.

في عام 1951، بدأت شركة Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) في بناء أول كمبيوتر مركزي تجاري، UNIVAC (يقع الرابط خارج موقع ibm.com). بعد فترة وجيزة، في عام 1953 ، قدمت شركة IBM أول كمبيوتر مركزي لها مصمم للاستخدام التجاري - آلة معالجة البيانات الإلكترونية IBM Model 701. كان أول كمبيوتر إلكتروني للشركة، كان 701 أسرع بحوالي 25 مرة إلى 50 مرة من سابقاته، مع تقدم سريع في قوة الحوسبة وسعة الذاكرة والحجم الأصغر.

وشملت الشركات الأمريكية الأخرى المصنعة لأجهزة الكمبيوتر التجارية واسعة النطاق خلال الخمسينيات من القرن الماضي شركات Burroughs و Datamatic و GE و RCA و Filco.

أول جهاز كمبيوتر مركزي حديث، IBM System/360، دخل السوق في عام 1964. وخلال عامين، سيطر System/360 على سوق أجهزة الكمبيوتر المركزية كمعيار صناعي. وقبل هذا الجهاز، كان يجب كتابة البرامج خصيصًا لكل جهاز جديد ولم تكن هناك شركات برامج تجارية. قام System/360 بفصل البرامج عن الأجهزة ولأول مرة، يمكن تشغيل البرامج المكتوبة لجهاز واحد على أي جهاز آخر في السلسلة.

بينما يربط الكثيرون المحاكاة الافتراضية بالحوسبة السحابية، بدأت تقنية المحاكاة الافتراضية التجارية على الكمبيوتر المركزي كطريقة لتقسيم موارد النظام منطقيًا لمشاركتها بين مجموعة كبيرة من المستخدمين. قبل المحاكاة الافتراضية، استخدم متخصصو تكنولوجيا المعلومات في الكمبيوتر المركزي قواطع المفاتيح والمهام المجمعة ونظام تشغيل واحد لتنفيذ عمليات تكنولوجيا المعلومات. في عام 1964، أطلقت شركة IBM CP/CMS. احتوى نظام التشغيل خفيف الوزن هذا للمستخدم الفردي على أول برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الذي أنشأ الأجهزة الافتراضية (VMs)، والذي قام بمحاكاة الأجهزة الأساسية—مما يزيد من الكفاءة ويقلل التكاليف.

تم تقديم IBM System/370 في عام 1970، والذي مثل أول تحول لشركة IBM عن تقنية النواة الحديدية المغناطيسية إلى رقائق الذاكرة السيليكونية لتخزين البيانات والتعليمات نظرًا لأنها قدمت سرعات تشغيل أسرع وتطلبت مساحة أقل بكثير. بعد ستة أشهر من إطلاق نظام / 370 ، ظهر مصطلح "وادي السيليكون" لأول مرة في طباعة في عدد من مجلة Electronic News.

شملت الشركات المصنعة الهامة الأخرى في سوق أجهزة الحواسيب المركزية خلال السبعينيات والثمانينيات كلًا من Fujitsu، و Hewlett-Packard و Hitachi و Honeywell و RCA و Siemens، و Sperry Univac. خلال هذه الفترة، استمر قطاع أجهزة الكمبيوتر المركزية في التقدم مع ظهور أجهزة أصغر حجمًا، وتحسينات في أداء الإدخال/الإخراج، وزيادة كبيرة في الذاكرة، ومعالجات متعددة، مما سمح بزيادة وظائفها وقدراتها.

في تسعينيات القرن العشرين، ومع تسارع استخدام الكمبيوتر الشخصي وغيره من التقنيات، توقع بعض المحللين نهاية الكمبيوتر المركزي. وفي عام 1991، قال المحلل Stewart Alsop من InfoWorld مقولته الشهيرة: "أتوقع أن يتم فصل آخر كمبيوتر المركزي في 15 من مارس/آذار 1996".

ومع ذلك، لا يزال استخدام أجهزة الحواسيب المركزية باقياً كبنية أساسية رئيسية لتكنولوجيا المعلومات عبر مختلف الصناعات. في أبريل 2022، كشفت IBM عن أحدث جيل من سلسلة IBM z—وهو z16، والذي يتميز بمعالج IBM Telum™ مع مسرعات مدمجة على الرقاقة الأولى من نوعها في الصناعة للتنبؤ والتشغيل الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة وحجم غير مسبوقين (وبأقل زمن انتقال).