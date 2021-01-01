إن استخدام خوادم من فئة المؤسسة عند وضع استراتيجية البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك يتيح لك التكامل مع البنية التحتية التي تختارها والنشر ونقل أحمال التشغيل حيثما تريد على مستوى السحابة الهجينة محليًا أو في السحابة. يمكنك وضع مسار يسهل الوصول إليه وتنخفض فيه المخاطر ويتكامل مع البنية التحتية الحالية لتقنية المعلومات في مؤسستك ويمهّد السبيل نحو الابتكار.
بادِر باكتساب معارف جديدة إلى جانب السرعة والمرونة والامتثال والاستدامة المتوفرة من خادم التوسّع الرأسي للكمبيوتر المركزي IBM z16 الذي يعمل بأنظمة التشغيل ®z/OS، و ®Linux، و ®z/VM و z/TPF.
خادم قوي للتوسّع الرأسي يعمل بنظام التشغيل Linux ويوفر الاستدامة والأمن وتقنيات السحابة الهجينة والمرونة الإلكترونية.
خادم للتوسّع الرأسي يعمل بأنظمة التشغيل ®IBM أو ®AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع التحديات بمستويات جديدة من الأداء وحماية البيانات من الأساس إلى السحابة والمعارف والأتمتة المبسّطة.
خادم للتوسّع الرأسي عالي الأداء وذو أربع فتحات ومثبّت على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM® AIX أو Linux، وهو محسّن للتعامل مع التطبيقات كثيفة البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
خادم قابل للتوسّع الأفقي بفتحتين و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10. ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux ومتوفر بقدرات تسديد التكاليف حسب الحاجة وأمن البيانات الشامل والموثوقية الفائقة والموارد المشتركة على مستوى الأنظمة.
خادم للتوسّع الأفقي بفتحتين ووحدتين مثبتتين على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux. ويمكن دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، ما يقلل من التكاليف المتكبدة في ترخيص البرامج وتكاليف الكهرباء والتبريد.
خادم للتوسّع الأفقي بفتحة واحدة و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM® AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع أحمال التشغيل المهمة للعمل.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
مجموعة من خوادم IBM Power الظاهرية متعددة المستأجرين والقابلة للتكوين، وهذه الخوادم مزوَّدة بإمكانية الوصول إلى خدمات ®IBM Cloud التي تعمل على نقل أحمال التشغيل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات السحابية والمحلية.
هو أحد الحلول البرمجية المصمَّمة لحماية أحمال تشغيل المهام الحساسة على نظام التشغيل ®Linux التي تضم بيانات حساسة من التهديدات الداخلية في خادمَي IBM Z و LinuxONE.
وقت تشغيل لحاوية حوسبة سرية بإدارة كاملة يتيح نشر أحمال التشغيل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع الضمان الفني.
Virtual Machines هي أجهزة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة لمستأجر واحد أو متعددة المستأجرين يمكنك إطلاقها بسرعة للحصول على أقصى عزل للشبكة وأقصى تحكم.
هي خوادم ظاهرية "موضعية" عامة ومخصصة ومحفوظة ومؤقتة ومزودة بمعالجات Intel Xeon.
هي خوادم مخصَّصة لمستأجر واحد يمكن نشرها وإدارتها كخدمات سحابية.
وفرت شركة Compuware ملايين الدولارات وقامت بتسريع عمليات التطوير من خلال تقليص بصمة مركزها للبيانات ووضع استراتيجية لتقنية المعلومات لمنصتين على مستوى الموارد المحلية والسحابية.
أدى استخدام شركة Bosch لخوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأحمال التشغيل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
تعتمد شركة ®Weather Company على بنيتها التحتية لتقديم أداء عالٍ بشكل استثنائي عندما تكون خوادمها تحت أقصى قدر من الضغط.
اكتشِف كيف تجمع شركة Phoenix Systems بين النقل بالحاويات وقوة LinuxONE لتوفير حل للأمن السحابي مؤتمت بالكامل للعملاء النهائيين.
استخدَم المستشفى الجامعي University of Fukui Hospital مجموعة من العروض، مثل Bare Metal Servers و Power Virtual Servers، لطرح نظام آمن للغاية مصمَّم ليتيح درجة عالية من التوفر.
أجهزة الكمبيوتر المركزية ما هي إلا أجهزة كمبيوتر عالية الأداء تضم معالجات ذاكرة وبيانات كبيرة العدد، وتعالج مليارات المعاملات والعمليات الحسابية البسيطة في الوقت الفعلي. ولهذا الكمبيوتر المركزي أهمية بالغة في قواعد البيانات التجارية وخوادم المعاملات وتطبيقاتها التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة والأمن والسرعة.
أدّت زيادة الطلب على الخوادم، وظهور الحوسبة السحابية والاتجاه بشكل أكبر نحو حلول الموارد الأكثر مراعاةً للبيئة إلى أن الخوادم الظاهرية قد أصبحت عنصرًا أساسيًا في استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات.
إذا كانت البنية التحتية لتقنية المعلومات تتسم بالمرونة والموثوقية والأمن، فقد تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وتقديم ميزة تنافسية في السوق. تعرّف على المزيد بشأن ما يمكن أن تحققه الشركات باستخدام بنية تحتية قابلة للتوسّع لتقنية المعلومات.
تتطلب المؤسسات ومستخدميها اليوم إلى تقنيات تخزين بيانات فعالة لتلبية الاحتياجات الحسابية عالية المستوى الحالية مثل مشروعات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT).
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بادِر بحماية مركز بيانات أعمالك من هجمات الأمن الإلكتروني باستخدام قدرات الأمن والمرونة الإلكترونية المبتكرة.
يمكنك تعزيز الأمان والاستقرار داخل البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك للحصول على نشر سلس وأقصى مدة تشغيل.
يمكنك معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة باستخدام الخوادم المفتوحة والقابلة للتوسع.
بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة سريعة الاستجابة.
استخدِم بنية تحتية سحابية تحظى بالأمن وأداء الأجهزة المخصصة بالإضافة إلى الخبرة، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الخدمات السحابية وإعداد فواتيرها وإدارتها.