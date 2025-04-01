IBM ®Power S1014
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
عرض ثلاثة أرباع لخادم IBM ®Power S1014

إن ®IBM ®Power S1014 هو الخادم المبتدئ في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1014 ما يصل إلى 8 أنوية معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIXIBM i و Linux. تتوفر المعلوماتية في هيكل 4U أو هيكل برجي.

احصل على الأداء المتفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. باستخدام IBM ®Power S1014، يمكنك دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، مما يقلل من تكاليف ترخيص البرامج والتكاليف الكهربائية والتبريد.

الوصول إلى العرض التوضيحي

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
التسعير
Power10: تعزيز الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا
توسيع وظيفة التطبيق

تحسين أداء الأعمال-إسناد الأعمال-التطبيق مع زيادة في الأداء بنسبة 57% لكل نواة.¹
انخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
تحسين الأمن

توظيف التشفير في الذاكرة للأمان المتكامل عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
ميزة المزيد من الأداء لكل نواة

احصل على ما يصل إلى 57% زيادة في الأداء لكل نواة مقارنةً بـ IBM ®Power S914.¹.

 المزيد من عرض النطاق الترددي للذاكرة

توفير نطاق ترددي للذاكرة أكبر بنسبة 20% مقارنةً بـ IBM ®Power S914.¹.

 تسريع مصفوفة الرياضيات

فائدة من أربعة مسرعات رياضيات مصفوفة لكل نواة من أجل سرعة الاستدلال الاصطناعي في نقطة البيانات.
حالة الاستخدام Oracle Database SE على IBM ®Power

خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.

 استكشف IBM ®قوة ل Oracle Database IBM i

قم بتشغيل التطبيق العملي على IBM i وادفع مقابل ما تحتاجه فقط.

 استكشف IBM i الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

قم ببناء وتشغيل النماذج الاستدلالية الذكاء الاصطناعي على نفس النظام الذي تستخدمه للحصول على زمن انتقال أقل وأداء أفضل.

 استكشف الذكاء الاصطناعي على IBM ®Power
IBM ®برمجيات الطاقة

IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)

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IBM PowerVC

IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.

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الحواشي

 

¹ استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.