إن ®IBM ®Power S1014 هو الخادم المبتدئ في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1014 ما يصل إلى 8 أنوية معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux. تتوفر المعلوماتية في هيكل 4U أو هيكل برجي.
احصل على الأداء المتفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. باستخدام IBM ®Power S1014، يمكنك دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، مما يقلل من تكاليف ترخيص البرامج والتكاليف الكهربائية والتبريد.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
تحسين أداء الأعمال-إسناد الأعمال-التطبيق مع زيادة في الأداء بنسبة 57% لكل نواة.¹
تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
توظيف التشفير في الذاكرة للأمان المتكامل عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
احصل على ما يصل إلى 57% زيادة في الأداء لكل نواة مقارنةً بـ IBM ®Power S914.¹.
توفير نطاق ترددي للذاكرة أكبر بنسبة 20% مقارنةً بـ IBM ®Power S914.¹.
فائدة من أربعة مسرعات رياضيات مصفوفة لكل نواة من أجل سرعة الاستدلال الاصطناعي في نقطة البيانات.
خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.
قم بتشغيل التطبيق العملي على IBM i وادفع مقابل ما تحتاجه فقط.
قم ببناء وتشغيل النماذج الاستدلالية الذكاء الاصطناعي على نفس النظام الذي تستخدمه للحصول على زمن انتقال أقل وأداء أفضل.
IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)
IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.
®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق أحمال التشغيل الأساسية التشغيلية التشغيلية الأساسية بشكل آمن وفعال عبر سحابة هجينة.
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¹ استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.