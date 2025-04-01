إن ®IBM® Power S1012 هو الخادم على مستوى الحافة من مجموعة ®IBM Power. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل. يتوفر نظام المعلومات في عامل شكل هيكل برجي أو مثبت على حامل 2U.
تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاقها بكفاءة. باستخدام IBM ®Power S1012، يمكنك تقليل تكنولوجيا المعلومات البصمة للأعمال-حساس التطبيق وتشغيل الذكاء الاصطناعي للمعاملات في الحافة القريبة من البيانات.
تعرّف على كيفية نقل آخر تحديث لـ IBM ®Power من تكنولوجيا المعلومات الحافة إلى IBM ®Power S1012.
قلل المساحة المخصصة للمعلومات التبريدية في المواقع ذات المساحة المحدودة أو البنية التحتية المحدودة.
ما يصل إلى 3 أضعاف الأداء لكل نواة مقارنة بالأجيال السابقة. 1
تأمين البيانات والرؤى داخل مركز البيانات وخارجه.
تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
تقليل نفقات البنية التحتية عن طريق خفض تكاليف التبريد والكهرباء.
زيادة مدة التشغيل وتوافر الأعمال التجارية-حساس أحمال التشغيل والتطبيق العملي.
ما يصل إلى 75% تخفيضات تصل إلى 75% من المعلوماتية في مجال الأعمال التجارية-أحمال التشغيل
تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف.
فائدة من أربعة مسرعات رياضيات مصفوفة لكل نواة من أجل سرعة الاستدلال الاصطناعي في نقطة البيانات.
تأمين البيانات والرؤى داخل وخارج نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محلياً ومنع تسرب البيانات.
تحسين نظام RAS من خلال تجنب انقطاع الأنظمة.
تحسين المساحة في مركز البيانات وتشغيل التشغيل في الحافة في مواقع المكاتب البعيدة والمكاتب الخلفية.
قم بتخفيض تكنولوجيا المعلومات البصمة للأعمال-حساس التطبيق على IBM i بنسبة تصل إلى 75%.
تشغيل معاملات الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل في مواقع المكاتب البعيدة والمكاتب الخلفية خارج مركز البيانات الرئيسي.
خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق التشغيل الأساسي التشغيلي الأساسي بشكل آمن وفعال عبر تطبيق شابة عبر شبكة الإنترنت.
تم تصميم منصة IBM i للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار. يمكن أن يساعدك التكامل الذي يمثله "i" في الحصول على قيمة أكبر من التقنية المتقدمة مع عدد أقل من الموارد وموثوقية أعلى.
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