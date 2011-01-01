تعمل IBM Cloud Virtual Servers على البنية التحتية الكلاسيكية لـ IBM Cloud ضمن أول منصة وشبكة IaaS تابعة لنا، وهي مثالية لأحمال التشغيل التي تتطلب نقلًا سريعًا للتطبيقات ضمن نفس البنية. قم بتشغيل الموارد عند الطلب وخصص الميزانية بذكاء باستخدام التسعير بالساعة أو شهريًا، أو قم بتعليق الفوترة. احجز مسبقًا أو اختر نموذج الدفع حسب الاستخدام الخاص بنا. تتميز جميع الخوادم بتقنية معالجات Intel Xeon.
ملفات تعريف الحوسبة هي الأنسب لأحمال التشغيل ذات معدلات نقل البيانت المعتدلة إلى العالية عبر الويب مثل أحمال التشغيل التي تتطلب وحدة معالجة مركزية مكثفة—بما في ذلك معالجة دفعات الإنتاج وخوادم ويب واجهات المشاريع.
الأفضل لأحمال العمل السحابية الشائعة التي تتطلب توازنًا بين الأداء وقابلية التوسع. توفر الملفات الشخصية المتوازنة مع التخزين المتصل بالشبكة أداءً أعلى لأن الموارد ليست مفرطة الاشتراك.
تُعد ملفات تعريف الذاكرة الأنسب لأحمال التشغيل المكثفة في استخدام الذاكرة، مثل أحمال التشغيل الكبيرة الخاصة بالتخزين المؤقت للذاكرة، أو التطبيقات المكثفة لقواعد البيانات، أو أحمال التشغيل للتحليلات في الذاكرة وفي الوقت الفعلي.
الأداء الأساسي للقدرة على استيعاب مستأجر واحد أو مستأجرين متعددين.
استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج.
من توفير وإدارة virtual servers إلى المراقبة والترحيل.
واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا، وواجهات برمجة التطبيقات الافتراضية، وأمثلة على استخدام Virtual Servers المخصصة والعامة.
ابدأ في تخصيص Virtual Servers الخاصة بك في دقائق. أنشئ حسابًا واحصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي لاستخدامه في بيئتك السحابية اليوم.