IBM Power E1080
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
ثلاثة أرباع عرض لخادم IBM Power E1080 من IBM E1080

إن IBM Power E1080 هو الخادم الأقوى والأكثر قابلية للتوسعة للتوسعة في مجموعة IBM ®Power. يدعم E1080 ما يصل إلى 240 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 64 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIXIBM i و Linux.

صُمم هذا النظام المصمم من أجل خفة الحركة IBM Power E1080 يتضمن تحسينات جديدة مثل التشفير الشفاف للذاكرة، والتوسع الفعال والرؤى الأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج في نقطة البيانات.

الوصول إلى الأداء النتائج

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
Power10: تعزيز الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا
توفير الحماية الطبقية

يعمل التشفير الشفاف داخل الذاكرة على تبسيط حماية سحابة هجينة والحفاظ على الأداء.

زيادة الكفاءة

يمكن للخادم تقديم المزيد من الأداء لكل نواة والمزيد من الإنتاجية على مستوى المقبس والنظام.
سهولة نشر الذكاء الاصطناعي

يعمل محرك الاستدلال المدمج على تقريب الذكاء الاصطناعي من البيانات، مما يقلل من التكلفة والتعقيد.
تحسين التوافر

تم تصميم بنية الذاكرة الجديدة لتوفير المزيد من التوافر مع فترة تعطل أقل.
ميزة تعزيز الأداء المحسّن والفعالية في الأداء والفعالية

يوفر معالج Power10 الثوري 7 نانومتر Power10 طاقة أقل البصمة.

 النشر المرن

IBM صُمم جيل Power10 من الخوادم لجعل التقنية تجربة خالية من الاحتكاك.

 

 الأمن المستمر

طبقة جديدة من الدفاع مع ذاكرة التشفير الشفافة التي تحافظ على تشفير جميع البيانات في الذاكرة بين الذاكرة والمعالج.²

 حماية محسّنة

4 مرات أكثر من محركات التشفير في كل نواة مقارنةً بـ ®Power9 تسريع التشفير عبر مجموعة النواة.

 تصميم غني بالأمان

تم تصميم الدفاع الداخلي للهجمات والدعم لحماية البيانات من النواة إلى السحابة.

 انسيابية الرؤى

تدير القوة الحاسوبية وعرض النطاق الترددي للبيانات عملية الاستدلال على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تتطلب الكثير من المتطلبات.

 العمليات المستمرة

Advanced يزيد الاسترداد، وتشخيص القدرات التشخيصية وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) أكثر من ضعفين من اتساق الخادم.

 الموثوقية والتوافر الأمثل

توفر وحدات DIMMs Power10 DIMMs موثوقية وتوافر ذاكرة أفضل بمرتين من وحدات DIMMs القياسية.
حالة الاستخدام SAP منصة HANA على IBM ®Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.

 استكشف IBM ®Power ل SAP HANA Oracle Database على IBM ®الطاقة

خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.

 استكشف IBM ®قوة ل Oracle Database الرعاية الصحية التطبيق

قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.

 استكشاف الرعاية الصحية التطبيق على IBM ®Power الاستهلاك المرن

يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق السعة بشكل ديناميكي حسب الطلب مع تغير احتياجات عملك.

 استكشاف السعة المرنة عند الطلب التوافر العالي

الحفاظ على استمرارية الأعمال مع كشف الأعطال المتقدمة، وتجاوز الأعطال واستعادة القدرات.

 استكشف IBM PowerHA SystemMirror
البرامج

IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)

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IBM PowerSC

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IBM PowerVC

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خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
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الموارد نظرة عامة تقنية

اقرأ الكتاب الأحمر الشامل E1080 ®IBM Redbook، الذي يتضمن أحدث التغييرات والتقنيات والتقنيات الرئيسية.

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الحواشي

¹ IBM Power E1080 ؛ مستويين SAP معيار SD التطبيق معيار معيار تشغيل SAP ERP 6.0 EHP5؛ Power10 3.55-4.0 معالج جيجاهرتز، ذاكرة 4,096 جيجا بايت، 8p/120c/960t، 174,000 مستخدم SD معيار (955,050 SAP)، AIX 7.2، Db2 11.5. شهادة رقم 2021059. يمكن العثور على جميع النتائج على sap.com/معيار Valid اعتبارًا من 8/27/21 HPE Superdome Flex؛ مستويين SAP SD قياسي معيار التطبيق معيار SAP ERP 6.0 EHP5؛ Intel Xeon Platinum 8280L 2.7 جيجاهرتز، 16p/448c/896t، 152,508 مستخدم SD معيار (877,050 SAP)، يعمل بنظام Windows Server 2019 و Microsoft SQL Server 2019، شهادة رقم 2020029.

² يعني التشفير الشفاف للذاكرة أن القدرات لا تحتاج إلى أي تهيئة من المستخدم.

³ تحسن بمقدار 5 أضعاف في إنتاجية الاستدلال لكل مقبس في نماذج الاستدلال بالنقطة العائمة ذات الحجم الكبير 32b من ®Power9 E980 (وحدات ذات 12 نواة) إلى Power10 E1080 (وحدات ذات 15 نواة). استنادًا إلى اختبار IBM باستخدام Pytorch، OpenBLAS على نفس BERT Large مع مجموعة بيانات SqUAD v1.1.

⁴ استنادًا إلى التحليل الداخلي لموقع IBMلمعدل فشل المنتج IBM الخاص بـ DDIMMS مقابل الصناعات Standard-DIMMS.