إن IBM Power E1080 هو الخادم الأقوى والأكثر قابلية للتوسعة للتوسعة في مجموعة IBM ®Power. يدعم E1080 ما يصل إلى 240 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 64 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux.
صُمم هذا النظام المصمم من أجل خفة الحركة IBM Power E1080 يتضمن تحسينات جديدة مثل التشفير الشفاف للذاكرة، والتوسع الفعال والرؤى الأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج في نقطة البيانات.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
يعمل التشفير الشفاف داخل الذاكرة على تبسيط حماية سحابة هجينة والحفاظ على الأداء.
يمكن للخادم تقديم المزيد من الأداء لكل نواة والمزيد من الإنتاجية على مستوى المقبس والنظام.
يعمل محرك الاستدلال المدمج على تقريب الذكاء الاصطناعي من البيانات، مما يقلل من التكلفة والتعقيد.
تم تصميم بنية الذاكرة الجديدة لتوفير المزيد من التوافر مع فترة تعطل أقل.
يوفر معالج Power10 الثوري 7 نانومتر Power10 طاقة أقل البصمة.
IBM صُمم جيل Power10 من الخوادم لجعل التقنية تجربة خالية من الاحتكاك.
طبقة جديدة من الدفاع مع ذاكرة التشفير الشفافة التي تحافظ على تشفير جميع البيانات في الذاكرة بين الذاكرة والمعالج.²
4 مرات أكثر من محركات التشفير في كل نواة مقارنةً بـ ®Power9 تسريع التشفير عبر مجموعة النواة.
تم تصميم الدفاع الداخلي للهجمات والدعم لحماية البيانات من النواة إلى السحابة.
تدير القوة الحاسوبية وعرض النطاق الترددي للبيانات عملية الاستدلال على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تتطلب الكثير من المتطلبات.
Advanced يزيد الاسترداد، وتشخيص القدرات التشخيصية وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) أكثر من ضعفين من اتساق الخادم.
توفر وحدات DIMMs Power10 DIMMs موثوقية وتوافر ذاكرة أفضل بمرتين من وحدات DIMMs القياسية.
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.
خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.
قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.
يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق السعة بشكل ديناميكي حسب الطلب مع تغير احتياجات عملك.
الحفاظ على استمرارية الأعمال مع كشف الأعطال المتقدمة، وتجاوز الأعطال واستعادة القدرات.
IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)
IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.
®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
اقرأ الكتاب الأحمر الشامل E1080 ®IBM Redbook، الذي يتضمن أحدث التغييرات والتقنيات والتقنيات الرئيسية.
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¹ IBM Power E1080 ؛ مستويين SAP معيار SD التطبيق معيار معيار تشغيل SAP ERP 6.0 EHP5؛ Power10 3.55-4.0 معالج جيجاهرتز، ذاكرة 4,096 جيجا بايت، 8p/120c/960t، 174,000 مستخدم SD معيار (955,050 SAP)، AIX 7.2، Db2 11.5. شهادة رقم 2021059. يمكن العثور على جميع النتائج على sap.com/معيار Valid اعتبارًا من 8/27/21 HPE Superdome Flex؛ مستويين SAP SD قياسي معيار التطبيق معيار SAP ERP 6.0 EHP5؛ Intel Xeon Platinum 8280L 2.7 جيجاهرتز، 16p/448c/896t، 152,508 مستخدم SD معيار (877,050 SAP)، يعمل بنظام Windows Server 2019 و Microsoft SQL Server 2019، شهادة رقم 2020029.
² يعني التشفير الشفاف للذاكرة أن القدرات لا تحتاج إلى أي تهيئة من المستخدم.
³ تحسن بمقدار 5 أضعاف في إنتاجية الاستدلال لكل مقبس في نماذج الاستدلال بالنقطة العائمة ذات الحجم الكبير 32b من ®Power9 E980 (وحدات ذات 12 نواة) إلى Power10 E1080 (وحدات ذات 15 نواة). استنادًا إلى اختبار IBM باستخدام Pytorch، OpenBLAS على نفس BERT Large مع مجموعة بيانات SqUAD v1.1.
⁴ استنادًا إلى التحليل الداخلي لموقع IBMلمعدل فشل المنتج IBM الخاص بـ DDIMMS مقابل الصناعات Standard-DIMMS.