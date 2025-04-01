IBM ®Power E1050
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM ®Power E1050 متوسط المدى

®IBM ®Power E1050 هو خادم حامل 4U في مجموعة IBM ®Power. يدعم E1050 ما يصل إلى 96 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 16 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل AIX® و Linux®.

احصل على مجموعة من القدرات المؤسسية في رف 4U موثوق وآمن وموفر للمساحة. ويتميز IBM E1050 بأمان محسّن مع التشفير الشفاف للذاكرة وجاهزية الذكاء الاصطناعي في نقطة البيانات مما يتيح سرعة أكبر في الرؤى.

الوصول إلى العرض التوضيحي

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
Power10: تعزيز الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا
تحسين الأمن

توظيف التشفير في الذاكرة على مستوى المعالج لتحقيق الأمان عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
توسيع النطاق بكفاءة

سهولة التوسع واتساق الدفع مقابل الاستخدام عبر خيارات الاستهلاك المرنة.
زيادة التوفر إلى أقصى حد

استفد من التكرار والتعافي من الكوارث في ®IBM السحابة باستخدام الاسترداد والشفاء الذاتي.
تبسيط الرؤى

تقليل التعقيد والتكلفة من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة حيث توجد البيانات.
ميزة النشر المرن

تم تصميم خوادم IBM Power10 لدعم مرونة الأعمال.

 

 الذاكرة الشفافة التشفير التشفير

تحافظ طبقة الدفاع الجديدة هذه على تشفير جميع البيانات في الذاكرة بين الذاكرة والمعالج.

 ®وحدات الذاكرة المرنة DIMMs

توفر وحدات الذاكرة المدمجة DIMMs Power10 موثوقية وتوافرًا أفضل بمرتين من وحدات الذاكرة المدمجة القياسية من الصناعات.¹

 

 معالج Power10 الثوري 7 نانومتر 7 نانومتر

يوفر هذا المعالج كفاءة طاقة أكبر للمعالج، وسعة تشغيلية أكبر، وكثافة حاوية مقارنة بالمعالج IBM ®Power9.

 القوة الحسابية وعرض النطاق الترددي للبيانات

أصبح من الممكن الآن إدارة عملية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتطلبين.
حالة الاستخدام SAP منصة HANA على IBM ®Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.

 استكشف IBM ®Power ل SAP HANA Oracle Database على IBM ®الطاقة

خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.

 استكشف IBM ®قوة ل Oracle Database الرعاية الصحية التطبيق

قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.

 استكشف IBM ®حلول الطاقة للرعاية الصحية الاستهلاك المرن

يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق السعة بشكل ديناميكي حسب الطلب مع تغير احتياجات عملك.

 استكشاف السعة المرنة عند الطلب التوافر العالي

الحفاظ على استمرارية الأعمال مع كشف الأعطال المتقدمة، وتجاوز الأعطال واستعادة القدرات.

 استكشف IBM PowerHA SystemMirror
البرامج

IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)

IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.

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الموارد نظرة عامة تقنية

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الحواشي

1 استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على تقرير الأداء الكامل هنا.