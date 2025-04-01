تسريع عملية الاستدلال على الذكاء الاصطناعي وتقليل استخدام الطاقة من خلال الاستفادة من المسرع المدمج على الرقاقة للذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE. هذه ميزة من معالج Telum داخل IBM LinuxONE، وهي مدعومة من قبل الذكاء الاصطناعي الشهير إطار العمل مثل Tensorflow. يؤدي تجميع الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى مما يؤدي إلى زيادة الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة.