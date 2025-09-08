وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل

حظيت وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) بدور محوري في القطاع المالي بسرعة، مما أدى إلى تحويل الطريقة التي تجمع بها المؤسسات المعلومات وتحللها وتتصرف بناءً عليها.

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الأتمتة، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجة من الاستقلالية - أو "الوكالة". يمكنهم إدراك البيانات والتفكير فيها واتخاذ إجراءات حساسة للسياق. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.5

يستجيب الذكاء الاصطناعي التقليدي للمدخلات استنادًا إلى البيانات السابقة. الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ محتوى جديدًا (مخرجات) من خلال أنماط التعلم من المعلومات التاريخية - لكنه لا يزال يعتمد على التدخل البشري، مثل المطالبات، لكل خطوة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يذهبون إلى أبعد من ذلك: يمكنهم العمل بشكل مستقل، والتعلم والتكيف في الوقت الفعلي، والتنسيق مع الوكلاء الآخرين لاتخاذ القرارات والتحسين المستمر، مثل البشر. بحلول عام 2028، سيتم اتخاذ ما لا يقل عن 15% من قرارات العمل اليومية بشكل مستقل من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقابل صفر بالمئة في عام 2024، وفقًا لمؤسسة Gartner. 1

تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لأداء المهام المعقدة. على عكس النماذج اللغوية الكبيرة التي تقوم فقط بتوليد استجابات بناءً على بيانات التدريب الخاصة بها، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الاتصال بأدوات خارجية ومصادر بيانات واسترداد المعلومات في الوقت الفعلي وتنفيذ الإجراءات. فهي تقوم بالتخطيط والتكيف والتعلم من التفاعلات السابقة، مما يجعلها مفيدة في المهام الواقعية مثل أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، أو إنشاء التعليمات البرمجية، أو في القطاع المالي، ودعم التحليل المالي.

كيفية تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي في التمويل

يتم بالفعل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في التداول والامتثال وإعداد التقارير وإدارة المخاطر وخدمة العملاء. ومن بين الاستخدامات الأكثر تأثيرًا لها: التقارير المالية والمحاسبة، إذ تعمل على تبسيط جمع البيانات والتحقق منها والإفصاح عنها. يمكن للوكلاء إدارة سير العمل المالي من إغلاق نهاية الشهر حتى الاستعداد للتدقيق، والإشارة إلى التناقضات وإنفاذ الامتثال. ويتيح هذا الأمر لقادة وفرق التمويل التركيز بشكل أقل على عمليات التوفيق اليدوية والتركيز بشكل أكبر على تقديم الرؤى، مع رفع التوقعات بشأن الشفافية والحوكمة.

التدقيق هو مجال آخر يتأثر بوكيل الذكاء الاصطناعي. يمكنهم تقسيم إجراءات التدقيق إلى مهام أصغر وتنفيذها بشكل مستقل وإنتاج مخرجات منظمة للتقييمات. هذا يسرع العملية ويقلل من الأخطاء.

يعد إشراك العملاء أحد التطبيقات الرئيسية. يقدم المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي الآن إرشادات مخصصة، ويقومون بأتمتة تفاعلات الخدمة، ويعملون كمدربين ماليين يتكيفون مع سلوك المستخدم. عندما تتعلم هذه الأنظمة وتتوسع، يمكنها إنشاء تجربة أكثر تخصيصًا ويمكن الوصول إليها للعملاء.

يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل على تعزيز إدارة المخاطر من خلال المراقبة المستمرة للمعاملات والعقود والاتصالات. يتكيف الوكلاء مع التهديدات المتطورة والمتطلبات التنظيمية. يساعد ذلك على تمكين الاستجابات الديناميكية لمخاطر الاحتيال أو تغير ظروف السوق.

وباعتبارها تكنولوجيا مالية متقدمة، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على دفع الصناعة نحو قدر أكبر من الاستقلالية والكفاءة والرؤية الاستراتيجية. فهي تدعم الإغلاقات السريعة، والتدقيقات الأكثر ذكاءً، وإدارة المخاطر الاستباقية، والتفاعل الأكثر تخصيصًا مع العملاء.

وفي الوقت نفسه، فإن استقلاليتها تفرض تحديات تتعلق بالإشراف والقدرة على التفسير والمخاطر النظامية. إن مستقبل القطاع المالي لن يعتمد فقط على اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي، بل وعلى إدارتهم بشكل مسؤول للمساعدة في ضمان تقديم الابتكار مع الحفاظ على المساءلة والثقة.

أسباب أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل

تُعد وكلاء الذكاء الاصطناعي مهمين في مجال التمويل لأنهم يمثلون تحولًا جوهريًا في كيفية عمل الصناعة - ليس فقط من حيث الكفاءة، ولكن في طبيعة صنع القرار المالي والمساءلة. لطالما اعتمد التمويل على الأشخاص والعمليات لتفسير البيانات وتطبيق الأحكام وتنفيذ الإجراءات.

مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، لم تعد هناك حاجة إلى القيام بالعديد من هذه المهام خطوة بخطوة من قبل البشر. بدلًا من ذلك، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الحد الأدنى من الإشراف البشري لإدارة سير العمل والتنسيق بين الوظائف وتقديم رؤى في الوقت الفعلي. يسمح هذا الأمر لوظيفة الشؤون المالية بتحويل تركيزها من التعامل مع المعاملات في الغالب إلى قيادة الاستراتيجية والقيمة، مع الاستمرار في الاعتماد على الحكم البشري والتوجيه الاستراتيجي.

وتشمل الأسباب الأخرى التي تجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مهمين للعمليات المالية ما يلي:

نطاق وأفق موسع: لا يستطيع البشر معالجة سوى قدر معين من المعلومات في وقت واحد. يساعد الذكاء الاصطناعي في التمويل والذكاء الاصطناعي الموجه نحو التمويل وكلاء الذكاء الاصطناعي على التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة دون انقطاع. وهذا يحول إعداد التقارير والامتثال والتقييم من لقطات دورية إلى عمليات مالية في الوقت الفعلي. تغير الوكلاء بشكل أساسي طرق إدارة المخاطر وتحديد الفرص وتنفيذ الإستراتيجية. المؤسسات يمكن أن تتحرك من صناعة القرار التفاعلي إلى الأساليب الاستباقية والتنبؤية. 

شمول أكبر للأسواق الصغيرة: كما تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على جعل التمويل أكثر شمولًا من خلال الوصول إلى العملاء والأسواق التي كانت في السابق مكلفة للغاية أو معقدة للغاية بحيث لا يمكن خدمتها. فهي تساعد في تمكين التمويل الصغير في المجتمعات ناقصة الخدمات وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة على نطاق واسع. وتعيد هذه القدرات تعريف ما يمكن أن يحققه التمويل ومن يمكنه الوصول إليه.

الثقة والشفافية: يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الاتساق والموثوقية والمساءلة من خلال الحفاظ على مسارات التدقيق المستمرة، والتحقق من صحة البيانات في كل خطوة، وتوليد مخرجات قابلة للتفسير للجهات التنظيمية والمجالس والأطراف المعنية. ويعزز هذا التحول كلًا من سرعة وسلامة العمليات المالية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي في حالات الاستخدام المالي

تتطلب الرحلة إلى النجاح مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الاستعداد للتوقف مؤقتًا وتقييم بنيتك التقنية. يتعين عليك تقييم المكان الذي تكون فيه شبكة التكنولوجيا لديك قوية بما يكفي لدعم النمو - والمكان الذي تفشل فيه في تزويد المؤسسة بالبياناتالتي تحتاجها للازدهار.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل العديد من مجالات التمويل من خلال تولي مهام كانت تتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا في الماضي. توضح حالات الاستخدام التالية الأماكن التي تؤثر فيها هذه العوامل:

التداول الخوارزمي

في عالم التداول، يراقب وكلاء الذكاء الاصطناعي تحركات السوق وينفذون الصفقات تلقائيًا. على عكس برامج التداول القديمة التي تتبع القواعد الثابتة، يمكن للوكلاء الجدد تعديل استراتيجيتهم مع تغير الظروف.

على سبيل المثال، إذا ظهرت أخبار تؤثر على أسعار النفط، فيمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي تعديل حيازات محفظة الطاقة بسرعة لكي يتسنى للمتداول البشري الوقت للتصرف. وتسمح هذه القدرة على التكيف للمؤسسات بالاستجابة بشكل أسرع والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق سريعة الحركة.

التدقيق

وفي التدقيق، يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال تقسيم المهام الكبيرة والمتكررة إلى خطوات أوتوماتيكية أصغر. ويمكنها مراجعة آلاف المعاملات، وتسليط الضوء على الأنماط غير الاعتيادية، وحتى صياغة أجزاء من الوثائق للمراجعة البشرية.

تخيل وكيلا يتتبع المعاملات باستمرار على مدار العام ويحتفظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة. بحلول الوقت الذي يبدأ فيه التدقيق الرسمي، يكون الكثير من العمل الأساسي قد تم بالفعل. ويمكن للمدققين التركيز على الحكم والتحليل بدلًا من التحقق من البيانات.

تقييم الائتمان والاكتتاب

قد تكون التقييمات الائتمانية التقليدية بطيئة وتعتمد على بيانات محدودة. ويعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين ذلك من خلال تحليل مجموعة واسعة من المدخلات - من سجلات الدفع والبيانات المالية إلى بيانات مثل فواتير الخدمات أو أنماط المعاملات. فيمكنهم تقييم المخاطر بسرعة والتوصية بشروط الائتمان وحتى شرح الأسباب الكامنة وراء قراراتهم. هذا يجعل الاكتتاب أسرع وأكثر اتساقًا وأكثر شمولًا، خاصة بالنسبة للأشخاص أو الشركات التي لديها ملفات ائتمان ضعيفة والتي قد يتم تجاهلها.

خدمة العملاء والمشاركة

تتجه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء ودعم العملاء. غالبًا ما يعمل هؤلاء الوكلاء جنبًا إلى جنب مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين الذين يتعاملون مع الأسئلة الروتينية، مثل "ما هو رصيدي؟" أو "هل تمت عملية الدفع الخاصة بي؟" لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي يذهبون إلى أبعد من الروبوتات. إذ يمكنهم التنسيق عبر الأنظمة وتحليل سلوك العملاء، وتقديم إرشادات مالية مخصصة.

على سبيل المثال، إذا كان العميل ينفق بشكل مفرط باستمرار قرب نهاية كل شهر، فقد يقترح مساعد الذكاء الاصطناعي أداة لوضع الميزانية أو يوصي بنقل الأموال إلى المدخرات في وقت مبكر من الدورة. يساعد هذا التخصيص العملاء على الشعور بالدعم مع تشجيع عادات مالية أفضل. حتى الآن، يشعر 16٪ من العملاء في جميع أنحاء العالم بالراحة مع وجود بنك رقمي بالكامل بدون فروع كعلاقة مصرفية أساسية لهم.4

التخطيط المالي والتنبؤ

وفي استطلاع للمديرين الماليين، تبين أن إجراء التحليل المالي وإنشاء التوقعات هو المجال الذي لمسوا فيه أكبر تأثير للذكاء الاصطناعي التوليدي.3 يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين كيفية قيام الفرق المالية بالتنبؤ باتجاهات السوق والتخطيط للمستقبل. من خلال سحب البيانات من الأنظمة الداخلية ومصادر السوق وموجزات الأخبار الاقتصادية، يمكنهم بناء توقعات يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير الظروف.

على سبيل المثال، إذا ارتفعت تكاليف المواد الخام أو طرأ تحول الطلب في سوق رئيسي، يمكن للوكيل تعديل النماذج المالية وتسليط الضوء على التأثير على الإيرادات وهوامش الربح. وبهذا يتمكن قادة القطاع المالي من اختبار سيناريوهات "ماذا لو" والاستجابة بسرعة أكبر للتغيير، مما يجعل التخطيط أكثر ديناميكية وأقل اعتمادًا على افتراضات ثابتة في الوقت المناسب.

التقارير المالية

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الفرق المالية مع التقارير. فبدلًا من الانتظار حتى نهاية الشهر لتسوية الحسابات وتجميع المعلومات معًا، يمكن للوكلاء جمع البيانات باستمرار من أنظمة متعددة - مثل الأنظمة الأساسية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات الفوترة وموجزات البيانات الخارجية المتصلة من خلال واجهات برامج التطبيقات (APIs)- وتحليلها في الوقت الفعلي. كما يمكنهم أيضًا مراجعة القيود اليومية أثناء إنشائها واكتشاف القيود المفقودة أو المعاملات غير العادية أو عدم التطابق بمجرد حدوثها.

على سبيل المثال، إذا تم تسجيل الإيرادات من عقد ما بشكل خطأ، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي تتبع قيد دفتر اليومية إلى شروط العقد، والتحقق من الامتثال للمعايير المحاسبية واقتراح المعاملة الصحيحة. ومن خلال أتمتة كلٌ من جمع البيانات المالية والتحقق من صحتها، يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي التقارير أكثر دقة وجاهزية بشكل أسرع وأقل إرهاقً بكثير مقارنةًً بالإغلاق التقليدي "وقت الضغط".

بدأ فريق الشؤون المالية في IBM في معالجة عملية إدخال دفتر اليومية اليدوية التقليدية والمتكررة والمستهلكة للوقت منذ بضع سنوات. وقد أطلقت مبادرة Jobotx في عام 2024، لتوسيع قدرات أتمتة RPA باستخدام IBM® watsonx Orchestrate™ وIBM Apptio™ Enterprise Business Management (EBM). وقد عالجت هذه الأدوات المشكلات المستمرة مثل التحقق من عدم اتساق البيانات، وتأخر الدورة الزمنية، وقابلية التوسع.

من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية وتحديد أولويات الأتمتة القائمة على التكلفة، بدأت IBM في توحيد معالجة دفاتر اليومية وتسريعها عبر المناطق بطريقة أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف. وبفضل الأتمتة، كان من المتوقع أن يتم خفض زمن دورة الإغلاق المالي والتسوية المالية بأكثر من 90%، كما يمكن للشركة أن تحقق وفورات في التكاليف السنوية تقدر بحوالي 600,000 دولار أمريكي.5 في عام 2025، حصلت شركة IBM على لقب شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant في مجال تعهيد العمليات المالية والمحاسبية.6

الكشف عن الغش وإدارة المخاطر

58% من كبار المديرين التنفيذيين يتوقعون أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير تحويلي على تعزيز الأمن وإدارة المخاطر. 3 تستخدم المؤسسات المالية وكلاء الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخاطر في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يستطيع الوكيل مسح آلاف طلبات الائتمان وتقييم أي منها قد يحمل مخاطر أعلى للتخلف عن السداد على الفور، باستخدام البيانات المالية والمعلومات الخارجية مثل الأخبار أو ظروف السوق. وبالمثل، في مجال الكشف عن الغش، يمكن للوكلاء ملاحظة سلوك المعاملات غير المعتاد - مثل التحويلات الكبيرة المفاجئة على حساب خامل - والإبلاغ عنها على الفور. وهذا يجعل من الأسهل إيقاف المشكلات في وقت مبكر، بدلًا من رد الفعل بعد وقوعها.

تعاوَن بنك Aksari في باكستان مع IBM للمساعدة على تلبية القواعد الجديدة للأمن الإلكتروني التي فرضتها الحكومة. دعَت السياسة الجديدة البنوك إلى الحفاظ على قدرات أمنية أساسية، بما في ذلك مراكز العمليات الأمنية (SOCs) وأدوات الاستجابة المؤتمتة التي تعمل على مدار الساعة. وقد أدى مركز العمليات الأمنية الجديد إلى خفض عدد الحوادث الأمنية من نحو 700 حادث يوميًا إلى أقل من 20. كما قلل متوسط أوقات المعالجة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق.7

الامتثال التنظيمي

في دراسة حول تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، كان لدى 53% من المديرين التنفيذيين مخاوف بشأن القيود التي تفرضها اللوائح التنظيمية والامتثال2 يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسات المالية على أن يسبقوا بخطوة هذه اللوائح المعقدة والمتغيرة بسرعة. فبدلًا من الاعتماد على التقييمات، يمكن للوكلاء مراقبة المعاملات والاتصالات والوثائق باستمرار ويقارنها بالمتطلبات التنظيمية.

على سبيل المثال، قد يتحقق وكيل الذكاء الاصطناعي مما إذا كانت اتفاقيات القروض تتوافق مع قواعد الإفصاح أو ما إذا كانت اتصالات العميل تفي بمعايير الإقراض العادل. ويمكن لهذه الأنظمة أيضًا تحليل كميات كبيرة من التحديثات التنظيمية، وتسليط الضوء على التغييرات ذات الصلة، وحتى التوصية بتعديلات على السياسات الداخلية. من خلال أتمتة هذه الفحوصات في الوقت الفعلي، يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من مخاطر عدم الامتثال، ويقلل من العقوبات المكلفة، ويحرر فرق الامتثال للتركيز على قضايا أخرى.

إدارة الخزانة والسيولة

تمثل إدارة السيولة عبر الحسابات والعملات والشركات التابعة تحديًا كبيرًا. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مراقبة التدفقات النقدية في الوقت الفعلي، والتنبؤ باحتياجات التمويل قصيرة الأجل واقتراح التخصيص الأكثر كفاءة لرأس المال.

على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يكون لدى شركة تابعة عجز، فيمكن للوكيل الإبلاغ عن المشكلة مبكرًا أو اقتراح إعادة تخصيص الأموال أو تشغيل الإجراءات المعتمدة مسبقًا. يساعد هذا الإشراف الاستباقي الشركات في الحفاظ على الاستقرار مع تحسين استخدامها لرأس المال العامل.

فائدة وكلاء الذكاء الاصطناعي في التمويل

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتولى الأعمال المتكررة التي تتطلب بيانات كثيرة وتتيح الحصول على رؤى في الوقت الفعلي. فهي تساعد على تبسيط العمليات وتحسين سرعة العمليات الحساسة ودقتها وقابليتها للتوسع. وتشمل الفوائد أيضًا ما يلي:

تجربة عملاء أفضل: في الأدوار التي تتعامل مع العملاء بشكل مباشر، يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي استجابات أسرع ونصائح مالية مخصصة ودعمًا في أي وقت. هذا يحسن الرضا مع تقليل الضغط على فرق الخدمة.

خفض التكاليف: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل العمل اليدوي والأخطاء. فعلى سبيل المثال، هناك حاجة إلى عدد أقل من ساعات العمل للإبلاغ الروتيني ومنع خسائر الاحتيال من خلال الكشف المبكر.

تعزيز إدارة المخاطر: يمكن للوكلاء مراقبة المخاطر بشكل مستمر، بدءًا من التعرض للائتمان وحتى الكشف عن الغش. إن قدرتها على التكيف مع الأنماط الجديدة تجعلها فعالة في اكتشاف التهديدات التي قد تتخطى الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد.

الشمول المالي: يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يساعد في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الأسواق المحرومة من الخدمات من خلال تقييم الجدارة الائتمانية بشكل مستقل، وتمكين القروض متناهية الصغر، وتوفير تجارب مصرفية رقمية مصممة خصيصًا على نطاق واسع.

كفاءة أكبر: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت مثل التسويات أو إدخال دفتر اليومية أو التقييمات أو التحقق من النفقات. هذا يحرر الفرق المالية من المهام الروتينية، مما يسمح لهم بالتركيز على التحليل والاستراتيجية ذات القيمة العليا. على سبيل المثال، يمكن للمديرين الماليين قضاء وقت أقل في الإشراف اليدوي والمزيد من الوقت في قيادة عملية صنع القرار الاستراتيجي عبر الأعمال.

تحسين الدقة: يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من مخاطر الخطأ البشري في إعداد التقارير المالية والتدقيق والامتثال من خلال التحقق المستمر من صحة البيانات واكتشاف الحالات الشاذة. هذا يؤدي إلى أرقام أكثر موثوقية وأخطاء أقل تكلفة.

رؤى في الوقت الفعلي: بدلًا من انتظار تقارير نهاية الفترة، يمكن لفرق الشؤون المالية الوصول إلى تحليل البيانات مباشرةً. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تسليط الضوء على المشكلات أو الفرص عند ظهورها، مما يساعد المؤسسة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

قابلية التوسع: مع نمو المؤسسة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع أحجام أكبر من البيانات والعمليات الأكثر تعقيدًا دون الحاجة إلى زيادات متناسبة في عدد الموظفين. وهذا يجعل النمو أكثر استدامة.

امتثال أقوى: وكلاء الذكاء الاصطناعي يواكبون المتطلبات التنظيمية المعقدة من خلال التحقق التلقائي من المعاملات والعقود ومعايير إعداد التقارير. كما أنها تحافظ على مسارات تدقيق شفافة، مما يسهل إثبات الامتثال للمنظمين والمدققين.

تحديات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل

في حين أن إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل كبيرة، إلا أن استخدامهم يُدخل أيضًا تعقيدات ومخاطر جديدة. ومع ذلك، يقول 60% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك إنهم مضطرون إلى قبول مخاطر كبيرة من أجل الاستفادة من مزايا الأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية4 .

تثير عملية صناعة القرار المستقل تساؤلات مهمة حول الحوكمة والشفافية والمساءلة، خاصة في هذه الصناعة شديدة التنظيم. يجب إدارة قضايا مثل خصوصية البيانات والمخاطر النظامية والاعتبارات الأخلاقية بعناية للمساعدة في ضمان أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يعززون الخدمات المالية دون المساس بالاستقرار أو العدالة. فيما يلي نظرة فاحصة على هذه التحديات وغيرها:

التحيز والإنصاف: إذا تم تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على بيانات متحيزة أو غير مكتملة، فإن قراراتهم، مثل الموافقة على القروض أو تسجيل الائتمان، قد تضر بمجموعات معينة بشكل غير عادل. ويمثل هذا مخاوف أخلاقية وتحديات تنظيمية محتملة.

خصوصية البيانات والأمان: تعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات الحساسة. وإذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، فإن هذا يخلق مخاطر حول الخصوصية واختراق أمن البيانات وإساءة استخدام معلومات العملاء. كما أن استقلاليتهم تؤدي أيضًا إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة في مجال الأمن السيبراني.

الاستخدام الأخلاقي والثقة: حتى عندما تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يثير الاعتماد المفرط على وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاوف العملاء والأطراف المعنية. فإن ضمان النشر الأخلاقي (حيث يكون الذكاء الاصطناعي مكملًا للحكم البشري وليس بديلًا عنه) أمر ضروري للحفاظ على الثقة.

عدم قابلية التفسير: يعمل العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي "كالصندوق الأسود"، مما يجعل من الصعب فهم كيفية توصلهم إلى استنتاجات معينة. في التمويل - حيث يطالب المنظمون والمدققون ومجالس الإدارة بالشفافية - يمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى التفسير إلى تقويض الثقة والامتثال.

عدم اليقين التنظيمي: لا تزال اللوائح العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في طور التطور. تواجه المؤسسات المالية حالة من عدم اليقين بشأن كيفية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القوانين والمعايير المستقبلية، خاصة في العديد من الاختصاصات القضائية.

الموثوقية والمتانة: تكون وكلاء الذكاء الاصطناعي قوية بقدر قوة البيانات والنماذج التي تدعمها. فقد يؤدي مستوى الجودة الرديئة للبيانات أو الافتراضات المعيبة أو الأعطال الفنية إلى مخرجات غير دقيقة أو أخطاء فادحة في عملية صنع القرار.

مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يَعِد الذكاء الاصطناعي الوكيل بتعزيز الإنتاجية والدقة وصناعة القرار، مما يدفع الخدمات المالية نحو مزيد من الاستقلالية في العمليات".8 لا يزال وكلاء الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من اعتماده، ولكن من المتوقع أن يتوسع تأثيرهم على القطاع المالي بسرعة.

وقريبًا، يمكننا أن نتوقع أن تنتقل هذه الأنظمة من الأدوار الداعمة لتصبح بنية تحتية أساسية للعمليات المالية. فقد تُسند لهم بشكل متزايد مهام إدارة العمليات الشاملة، من التسويات اليومية إلى تخطيط السيناريوهات المعقدة، مع حاجة أقل إلى إشراف بشري مباشر. وهذا التحول لديه القدرة على جعل التمويل أكثر مرونة، مما يسمح للمؤسسات بالتكيف في الوقت الفعلي مع تغيرات السوق أو التحديثات التنظيمية أو احتياجات العملاء.

وعلى المدى الأبعد، قد تتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تغيير كيفية عمل النظم البيئية المالية. فبدلًا من الأدوات المنعزلة لإعداد التقارير أو الامتثال أو خدمة العملاء، يمكن لشبكات الوكلاء القابلة للتشغيل البيني أن تتعاون عبر الأقسام والشركات وحتى الصناعات.

على سبيل المثال، يمكن للوكيل الذي يراقب التغييرات التنظيمية أن يتفاعل مباشرةً مع وكيل آخر يشرف على مخاطر الائتمان، مما يضمن إجراء التعديلات بسلاسة في كلٍ من ممارسات الامتثال والإقراض. وبما أن الوكلاء أصبحوا أكثر قابلية للتفسير والثقة، فقد يؤدون أيضًا دورًا أكبر في عملية صنع القرار، حيث يعملون كمستشارين للمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارة.

ولن يخلو هذا التطور من التحديات. يرى 64% من الرؤساء التنفيذيين أن خطر التخلف عن الركب يدفعهم إلى الاستثمار في بعض التقنيات قبل أن يكون لديهم فهم واضح للقيمة التي تجلبها للمؤسسة.3 ستزداد أسئلة الحوكمة والمساءلة والمخاطر مع اكتساب الوكلاء مزيدًا من الاستقلالية. ولكن إذا قامت المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ومقدمو التقنية بوضع إطار العمل القوي للذكاء الاصطناعي المسؤول، فإن الأنظمة الوكيلة يمكن أن تتيح قطاعًا ماليًا أكثر شفافية وشمولية ومرونة.

